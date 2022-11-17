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Коммерсантъ FM
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Реестр особого доступа

Проверить себя на причастность к терроризму и экстремизму сможет каждый

Минюст определился с порядком формирования и использования единого реестра сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций,— проект соответствующего приказа опубликован на правительственном портале раскрытия информации. Список будет закрытым для общего доступа: получить информацию о нахождении в реестре того или иного гражданина смогут только избиркомы и он сам. Эксперт считает, что описанная процедура усложнит и без того нелегкую подготовку кандидатов к выборам, зато добавит правовой определенности.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Включению в реестр подлежат как учредители и руководители запрещенных организаций, так и их участники, работники и любое другое лицо, «причастность которого к деятельности экстремистской или террористической организации установлена вступившим в законную силу решением суда», следует из опубликованного документа.

  • Реестр будет содержать паспортные данные причастного лица и сведения о его месте жительства, ИНН, СНИЛС, наименование запрещенной организации и реквизиты распоряжения Минюста о включении его в этот список. Последнее должно издаваться в течение десяти дней с момента поступления в ведомство информации от компетентных органов либо копии судебного решения.
  • Реестр будет закрыт для общего доступа. Его ведение «должно осуществляться в местах, недоступных для посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения информации», говорится в проекте документа.
  • Сведения из него могут предоставляться по запросам избиркомов — для проверки сведений о кандидатах — либо по обращению гражданина в случае, если он хочет узнать, нет ли его в реестре.

Напомним, что закон, обязывающий Минюст вести банк данных экстремистских материалов и реестр лиц, причастных к запрещенной деятельности, был принят Госдумой в июле этого года.

Закон о запрете занимать выборные должности лицам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, был принят в 2021 году. Под его действие уже успели подпасть многие политики — чаще всего те, кому инкриминировали сотрудничество с находящимся в заключении оппозиционером Алексеем Навальным (три созданные им организации признаны экстремистскими и запрещены в России). Так, бывший глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин (включен в реестр иноагентов) не смог принять участие в выборах в Мосгордуму в 2019 году, а лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг — в выборах в Госдуму и областное собрание депутатов в 2021-м. При этом поводом к признанию обоих политиков причастными к деятельности запрещенной организации стало участие в публичных акциях в поддержку господина Навального.

Схожим образом будет функционировать и реестр граждан, аффилированных с иностранными агентами,— проект приказа об утверждении порядка ведения этого списка, а также порядка принятия решения об исключении из него Минюст опубликовал накануне.

Из документа следует, что в реестре аффилированных с иноагентами лиц также будет содержаться полная информация о человеке, а сведения из него будут предоставляться избирательным комиссиям и самим физлицам.

Понятия «кандидат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с иноагентом» появились в избирательном законодательстве в прошлом году. Однако норма, предусматривающая необходимость ведения реестра последних, вступит в силу только с декабря 2022 года. Неопределенность относительно статуса потенциальных кандидатов на выборах уже дала о себе знать в ходе недавней избирательной кампании. Так, в июле окружной избирком не допустил к муниципальным выборам в Москве действующего депутата района Филевский парк Дениса Прокуронова, который решил перестраховаться и указать в документах, что работал с НКО-иноагентом. Однако избирком, не получивший подтверждения этой информации от Минюста, решил, что кандидат необоснованно назвал себя аффилированным с иноагентом лицом и тем самым сообщил о себе недостоверную информацию, что стало основанием для отказа в регистрации.

В 2021 году в России резко выросло число осужденных по «экстремистским» статьям

Появление новых реестров означает, что хлопот у кандидатов на выборах заметно прибавится, предупреждает политтехнолог Роман Смирнов: ведь теперь перед началом кампании придется «пробивать» себя не только по учетам МВД, но и по реестрам Минюста. Эксперт отмечает, что такие действия станут обязательными для любого политика, если он серьезно относится к делу: прежде чем оформлять документы, ему обязательно следует выяснить, какая информация о нем есть в базах данных. В противном случае любое расхождение с ними в его документах может стать основанием для отказа в регистрации. Господин Смирнов обеспокоен тем, что в проектах Минюста не уточняются сроки для ответа на запросы физлиц (в отличие от сроков ответа избирательным комиссиям — он составляет десять дней). С учетом сжатого времени, которое в условиях избирательной кампании отводится на подготовку документов, это может стать проблемой, прогнозирует эксперт.

Анастасия Корня

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