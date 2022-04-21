Нацизм, ложь и видео

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Борьбу с реабилитацией нацизма российские правоохранители усилили еще в прошлом году, следует из свежей судебной статистики: количество приговоров по соответствующей ст. 354.1 УК по сравнению с 2020 годом увеличилось в четыре раза. Резкий рост зафиксирован и по другим «экстремистским» статьям, а также по делам об оскорблении чувств верующих. Наказуемы прежде всего попытки покушения на «сакральные символы» государства и выступления против различных представителей власти, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно статистике, опубликованной на днях судебным департаментом при Верховном суде, в 2020 году по ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма) осудили всего восемь человек, а в 2021-м — уже 30. Партнер проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев напоминает, что приговоры по этой статье были связаны с публикацией портретов нацистских деятелей на сайте акции «Бессмертный полк», которая из-за коронавируса проходила онлайн. Еще более значительным оказался прирост дел об оскорблении чувств верующих: в прошлом году по ст. 148 УК осудили 16 человек, в то время как в 2020-м их было всего двое. По мнению эксперта, речь идет об усилении преследований за «покушение на государственную идеологию», а также на объекты, признанные властями в качестве сакральных символов.

Заметный рост количества приговоров демонстрируют и другие «экстремистские» статьи, такие как оправдание терроризма, возбуждение ненависти и вражды. А вот борьба с фейками в 2021 году разворачивалась в основном на административном фронте. По ст. 207.1 УК осуждено всего четыре человека — это меньше, чем годом ранее, зато число наказанных за злоупотребление свободой СМИ (ст. 13.15 КоАП) увеличилось на 50% — с 821 до 1280 человек; их оштрафовали в общей сложности на 20,6 млн руб. (средний размер штрафа снизился с 18,5 тыс. руб. до 16 тыс. руб.). При этом среди наказанных за фейки стало в четыре раза больше юридических и должностных лиц.

Руководитель Центра защиты прав СМИ Галина Арапова (и госпожа Арапова, и центр внесены в реестр иноагентов) объясняет активизацию борьбы с фейками тем, что с апреля 2021 года по ст. 13.15 КоАП стали наказывать еще и за отсутствие пометки о статусе иноагента. Поиск таких нарушений осуществляется программным способом (этим занимается ФГУП «Главный радиочастотный центр»), так что протоколы изготавливались «в промышленных масштабах», отмечает эксперт. И если 2020 год прошел в основном под знаком борьбы с фейками о коронавирусе, то в 2021-м в центре внимания оказались как раз иноагентские пометки. Отсюда и рост числа наказанных должностных лиц, так как к ответственности обычно привлекают сразу и редакцию, и ответственных руководителей. Борьба с фейками ознаменовалась еще одной новеллой, добавляет госпожа Арапова: очень часто правоохранительные органы возбуждают по такому поводу административное расследование, в рамках которого возможны оперативные мероприятия — например, осмотр места происшествия, который мало чем отличается от обыска.

Самый впечатляющий рост — в восемь с лишним раз — продемонстрировали приговоры по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды при отягчающих обстоятельствах — например, с угрозой применения насилия): если в 2020 году по ней осудили всего пять человек, то в 2021-м — уже 43 (из них к реальному лишению свободы — двоих). Число приговоров по ч. 1 ст. 282, на которую до 2019 года приходилась львиная доля случаев уголовного преследования за онлайн-активность (в 2018-м — 418 осужденных), тоже росло, но не такими темпами: 20 человек в 2021-м против семи в 2020-м. Напомним, что в 2019 году ч. 1 ст. 282 была декриминализована: за впервые совершенный проступок теперь предусмотрена административная ответственность, а уголовная наступает только за повторное нарушение. Поначалу это привело к резкому сокращению числа осужденных, однако количество наказанных за возбуждение ненависти по ст. 20.3.1 КоАП продолжает расти: если в 2020 году по ней привлекли к ответственности 757 человек, то в 2021-м — уже 936.

Директор информационно-аналитического центра «Сова» (внесен в реестр НКО-иноагентов) Александр Верховский говорит, что не удивлен таким ростом: чем больше штрафуют — тем больше потом будет уголовных дел. Рост по более тяжкой ч. 2 ст. 282 УК объяснить уже труднее, признается эксперт, но это достаточно близкие составы и можно предположить «перераспределение» нагрузки между смежными статьями, в том числе в пользу ст. 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности) и ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма).

Действительно, статистика-2021 свидетельствует о росте приговоров по обеим этим статьям: за призывы к экстремизму в интернете в прошлом году осудили 242 человека (годом ранее таких было 135), за оправдание терроризма — 170 (в 2020-м — 111). Но надо еще попытаться понять, кто все эти люди и за счет какого рода призывов так выросла статистика по той же 280-й статье, рассуждает господин Верховский. По данным мониторинга «Совы», в 2021 году резко поменялось соотношение между объектами вражды: если ранее целями осужденных экстремистов чаще всего становились этнические враги, то теперь на первое место вышли представители государства, то есть приговоры выносились за высказывания против властей. «Но мы не знаем, меняется ли что-то в сознании людей или меняется политика правоохранительных органов, ведь правоприменение всегда избирательно»,— резюмирует эксперт.

Анастасия Корня