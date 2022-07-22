Дело ясное, что дело экстремистское

Конституционный суд (КС) не нашел двусмысленности или каких-либо противоречий в понятии «причастность к деятельности экстремистской организации». Об этом говорится в отказных определениях по жалобам псковских политиков Льва Шлосберга и Николая Кузьмина, оспоривших запрет на допуск к выборам кандидатов, причастных к экстремизму. Соответствующий понятийный аппарат в национальном законодательстве хорошо проработан и позволяет добросовестным гражданам не допускать сопричастности с такого рода деяниями, объяснил суд. Для КС главное, что запрет не бессрочный, а остальным можно пожертвовать ради так называемой репутационной чистоты кандидатов в депутаты, объясняет эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Шлосберг

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Лев Шлосберг

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Поправки в избирательное законодательство, запрещающие лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, баллотироваться на выборах, вступили в силу в июне 2021 года. Согласно этим нормам, те, кто в течение трех последних лет работы запрещенной организации входил в ее руководство, теряют право избираться в течение пяти лет с момента запрета организации. Тем, кто в течение года до этого был участником, членом, работником такой организации или просто причастным к ее деятельности, запрещено участвовать в выборах в течение трех лет после запрета.

КС отказался рассматривать жалобы псковских политиков Льва Шлосберга и Николая Кузьмина на законодательные нормы, лишающие граждан пассивного избирательного права за причастность к деятельности экстремистских организаций. Оба заявителя летом 2021 года были сняты с выборов в Псковское областное собрание (господина Шлосберга сняли еще и с выборов в Госдуму) за участие в митинге в поддержку Алексея Навального 21 января 2021 года. По их мнению, оспоренные нормы не отвечают принципу правовой определенности, содержат регулирование, вводящее дискриминацию избирательных прав, ограничивают право на свободу слова и распространение информации, а также устанавливают обратную силу закона, ухудшающего положение гражданина.

КС с заявителями не согласился. По его мнению, касающийся экстремизма понятийный аппарат в национальном законодательстве имеет «достаточную степень определенности» и «позволяет гражданину при разумном и добросовестном подходе осознавать, в деятельность какого по своему характеру объединения он может оказаться вовлечен (втянут), и не допускать сопричастности (соприкосновения) с нею совершением такого рода деяний, в том числе и до признания его экстремистским». А оспоренные ограничения не являются чрезмерными, считает КС: они устанавливают ограниченный по времени и дифференцированный в зависимости от степени участия в деятельности экстремистского объединения запрет, направленный на защиту конституционно значимых ценностей и достижение конституционного баланса публичных и частных интересов.

Также КС пришел к выводу, что понятие «причастность к экстремистской деятельности» законодателем достаточно ясно сформулировано и не допускает произвольного и необоснованного установления судами оснований для применения запрета. Таким образом, никаких оснований для проверки спорных норм суд не увидел.

Готовивший обращения политиков в КС юрист Института права и публичной политики (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Иван Брикульский говорит, что отказ суда был ожидаемым.

«Но была надежда, что суд хотя бы как-то скорректирует практику применения нормы, которая сейчас по факту является "резиновой": кандидат подвергается ограничению за нарушения, которые он совершил до вступления закона в силу, и заранее никак не может знать, что послужит основанием для недопуска его на выборы»,— поясняет юрист.

КС также объяснил, что запрет на придание закону обратной силы в данном случае неприменим, так как речь идет не об уголовном или административном наказании, а всего лишь об ограничении статуса, отмечает господин Брикульский. В этом случае законодатель, по мнению КС, вправе устанавливать обратную силу ограничения по собственному усмотрению. В итоге КС фактически «зацементировал» сложившуюся практику, которая прямо сейчас очень широко применяется на региональных и муниципальных выборах, констатирует юрист. Это, по его мнению, значит, что те кандидаты, которые не могут избираться, фактически лишаются шансов как-либо восстановить свои конституционные права.

КС решил, что оспоренные нормативные положения достаточно определенные и не нарушают конституционных прав заявителя, говорит доцент кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова. Она отмечает, что суд остался верен своему подходу — соглашаться почти со всеми прямыми ограничениями пассивного избирательного права — и даже пошел дальше, признав право властей наделять такие ограничения обратной силой. «Для суда главное, что запрет не бессрочный, а остальным можно пожертвовать ради так называемой репутационной чистоты кандидатов в депутаты»,— заключает эксперт.

Анастасия Корня