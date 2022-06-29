Влиять всегда, влиять везде

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». У оппозиционных депутатов к его авторам было много вопросов, но глава профильного комитета Василий Пискарев («Единая Россия») твердо стоял на своем: все предложения подправить документ направлены на снижение безопасности страны. Оппоненты в ответ напомнили единороссу, что он «не самый большой патриот в этом зале».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Депутаты рассмотрели на пленарном заседании 28 июня поправки к проекту, обобщающему нормы законодательства об иностранных агентах. Он был внесен в апреле представителями всех фракций, кроме КПРФ. Согласно документу, иноагентом можно будет признать физическое или юридическое лицо, если оно занималось «политической деятельностью», распространением информации «для неограниченного круга лиц» и при этом находилось под «иностранным влиянием», выразившимся в «предоставлении поддержки и (или) оказании воздействия путем принуждения, убеждения и (или) иными способами». Проект также вводит новые ограничения для иноагентов: в частности, им нельзя будет заниматься преподавательской, просветительской и воспитательной деятельностью. А ко второму чтению в тексте появились дополнительные запреты: например, агенты не смогут рассчитывать на государственную финансовую поддержку, осуществлять эксплуатацию значимых объектов критической информационной инфраструктуры, участвовать в организации и проведении общественной экологической экспертизы.

Оппозиционные депутаты подготовили много вопросов к представлявшему законопроект во втором чтении соавтору инициативы, председателю комитета по безопасности Василию Пискареву («Единая Россия»). Так, внефракционный депутат Оксана Дмитриева спросила, правда ли, что, согласно тексту проекта, иностранными агентами могут быть признаны люди, когда-либо входившие в организацию, которая потом стала агентом. Господин Пискарев затруднился дать прямой ответ и лишь отметил, что этот вопрос будет урегулирован правительством в подзаконном акте.

Олег Михайлов (КПРФ) предложил сузить понятие «иностранное влияние», иначе под него может подпасть «практически каждый человек»: таковым влиянием могут посчитать даже чтение зарубежных СМИ. Господин Пискарев не стал с этим спорить и даже добавил, что иностранное влияние вполне может быть и «духовным». Он также подчеркнул, что статус агента не подразумевает наказания, но затем предложил «все-таки не пускать в страну тех, кто хочет ее изнутри подорвать».

Следующий вопрос коммуниста Михайлова касался иностранного финансирования: по его мнению, речь должна идти только о доходе, а не о любом поступлении средств, иначе таковым может быть признан, например, возврат средств за сданные авиабилеты. Кроме того, депутат предложил уточнить, что критерием признания иноагентом должно быть распространение не просто информации, а информации общественно-политического характера, иначе под это подпадает и поздравление человека с днем рождения.

В свою очередь, Светлану Горячеву из «Новых людей» беспокоил вероятный отъезд из страны российских ученых из-за невозможности понять границы своих прав в рамках этого закона, например по вопросу зарубежных публикаций.

На эти вполне конкретные вопросы Василий Пискарев с завидным упорством отвечал одно и то же: все эти предложения депутатов «неприемлемы», потому что «всякого рода либерализация этого проекта будет идти вразрез с безопасностью страны». Заодно он несколько раз напомнил, что примером для авторов инициативы был аналогичный закон США. «Почему американцы должны защищать свой суверенитет лучше, чем мы? Мы должны лучше защищать свой суверенитет»,— объяснял единоросс депутатам.

Намеки на недостаточную патриотичность критиков не понравились Михаилу Матвееву (КПРФ), который попросил главу комитета быть корректнее в отношении коллег, чьи поправки он характеризует как «направленные против безопасности страны». «Вы не являетесь самым большим патриотом в этом зале для того, чтобы давать такие оценки. Более того, вы два или три раза сказали, что источником вашего вдохновения являлось законодательство США… Не подпали ли вы случайно под влияние прямо или косвенно?» — поинтересовался коммунист под аплодисменты депутатов. «Все, что вы предлагаете, будет способствовать снижению безопасности и суверенитета нашей страны. Поэтому поправки ваши неприемлемы»,— не постеснялся повторить пройденное господин Пискарев.

В итоге ни одна поправка из числа не рекомендованных комитетом принята не была. При голосовании в целом не поддержала законопроект только КПРФ (8 коммунистов были против, 2 — воздержались, 46 — не голосовали), воздержались также 8 из 15 членов фракции «Новые люди». Но это не помешало Думе принять документ во втором чтении уверенным большинством в 346 голосов.

Мария Макутина