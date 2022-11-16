Пока «Дружба» не под санкциями

Как выяснил «Ъ», польская госкомпания Orlen рассчитывает продолжать получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба» в 2023 году, несмотря на заявления властей Польши о намерении отказаться от таких поставок. По данным источников «Ъ», Orlen подала заявку в «Транснефть» на получение 3 млн тонн нефти по «Дружбе» в 2023 году. В «Транснефти» подтвердили получение заявок от потребителей Польши на 2023 год, отказавшись комментировать конкретные компании и объемы. С 5 декабря вступает в силу эмбарго ЕС на морские партии российской нефти, но оно не касается транспортировки по «Дружбе», при этом у Orlen есть действующие долгосрочные контракты с «Татнефтью» и «Роснефтью». Глава МИД Польши Збигнев Рау говорил 14 ноября, что односторонний разрыв контрактов грозит Orlen неустойкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

Крупнейший польский нефтепереработчик Orlen, который в ноябре завершил слияние с газовым концерном PGNiG, может продолжить закупки российской нефти в 2023 году по северной ветке трубопровода «Дружба». По словам собеседника «Ъ» с российской стороны, компания подала в «Транснефть» заявку на транзит 3 млн тонн российской нефти в год. Это подтвердил источник «Ъ» в польской нефтяной отрасли.

5 декабря вступает в силу эмбарго ЕС на морские партии российской нефти. Запрет не распространяется на поставки по трубопроводу «Дружба», однако государства ЕС Германия и Польша, получающие нефть по северной ветке нефтепровода, официально заявили, что добровольно откажутся от российской нефти с начала 2023 года.

В настоящий момент Orlen перестал закупать спотовые партии российской нефти, но продолжает получать поставки по долгосрочным контрактам с «Татнефтью» (2,4 млн тонн в год до 2024 года) и «Роснефтью» (3,6 млн тонн в год). Контракт с «Роснефтью» был перезаключен на два года в марте 2021 года и, видимо, еще должен действовать в январе-феврале 2023 года: поставки по нему за два месяца могут составить 0,6 млн тонн. В совокупности с контрактом «Татнефти» это как раз составляют 3 млн тонн в год.

В «Транснефти» в ответ на запрос «Ъ» передали слова вице-президента компании Сергея Андронова. Комментируя планы поставок на 2023 год, он сообщил, что, «помимо имеющихся заявок потребителей, использующих маршрут транспортировки по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, Словакии и Чехии транзитом через Украину, хотел бы также отметить наличие заявок от потребителей Польши на 2023 год транзитом через Республику Белоруссию». Сергей Андронов не стал раскрывать, от кого поступили заявки и на какие объемы. «Что касается планов поставок в Германию, мы надеемся на такой же здравый и конструктивный подход наших немецких партнеров в вопросе обеспечения стабильных поставок энергоресурсов своим потребителям»,— добавил он.

Господин Андронов также отметил, что, несмотря на приближение европейского эмбарго на морскую транспортировку российской нефти, «процесс организации поставок идет в рабочем порядке». «В отношении планирования отгрузок в декабре морским транспортом пока мы не видим каких-то значительных изменений в объемах по сравнению с показателями ноября текущего года»,— заявил он.

В Orlen заявили «Ъ», что запрос, переданный «Транснефти», «представляет собой техническое уведомление о спросе в случае исполнения контрактов (на поставку нефти из России.— “Ъ”), которые все еще являются обязывающими для PKN Orlen». «Это стандартная процедура, которая представляет собой исключительно бронирование потенциальной пропускной способности» нефтепровода, добавили в польской компании. Там также подчеркнули, что PKN Orlen «будет соблюдать все применимые требования и санкции как на национальном, так и на международном уровне». При этом в компании подтвердили, что с начала конфликта на Украине перестали покупать морские партии российской нефти, и сейчас нефть из России поставляется только по нефтепроводу «Дружба» на заводы компании в Польше в рамках заключенных ранее долгосрочных контрактов.

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил 14 ноября по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, что Польша хотела бы наложения европейских санкций на поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

«Как вы знаете, Польша обязалась использовать российскую нефть только до конца этого года, но, чтобы эту операцию можно было провести — речь идет о нефти из северной нитки газопровода «Дружба», необходимо решение на уровне Европейского союза, обладающее характером санкций. Ибо иначе, если Польша сама, в силу собственного решения откажется от использования нефти из этого трубопровода, то мы попросту будем должны платить российской стороне компенсации»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»). Как пояснил «Ъ» собеседник в нефтяной отрасли, речь идет о компенсациях российским нефтяным компаниям, с которыми у Orlen заключены долгосрочные контракты.

Orlen после поглощения другого польского нефтепереработчика Lotos и государственной газовой компании PGNiG стала крупнейшей компанией Польши и одним из наиболее влиятельных игроков на нефтегазовом рынке Центральной Европы. В результате слияния с PGNiG доля польского государства в компании должна вырасти до примерно 52%. Помимо польских НПЗ в Гданьске и Плоцке компания контролирует литовский НПЗ в Мажейкяе, а также два НПЗ в Чехии под брендом Unipetrol. В сентябре Reuters сообщал, что Orlen заинтересована в приобретении немецкого НПЗ в Шведте, контрольный пакет которого принадлежит «Роснефти», но сейчас взят властями Германии под принудительное внешнее управление.

Юрий Барсуков