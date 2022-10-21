Дарья Касаткина закончит где надо

Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), который состоится с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (штат Техас), впервые с 2016 года пройдет с участием минимум одной россиянки — полуфиналистки Roland Garros Дарьи Касаткиной. Несмотря на поражение от своей соотечественницы Анны Калинской в 1/8 финала Guadalajara Open Akron — турнира категории 1000 с призовым фондом $2,5 млн, она гарантировала себе место в восьмерке лучших теннисисток по итогам нынешнего сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На финише лучшего для себя сезона Дарья Касаткина впервые примет участие в итоговом турнире года WTA Finals, который через неделю начнется в Техасе

Фото: Robert Prange / Getty Images На финише лучшего для себя сезона Дарья Касаткина впервые примет участие в итоговом турнире года WTA Finals, который через неделю начнется в Техасе

Фото: Robert Prange / Getty Images

Запутанная ситуация с розыгрышем свободных путевок на WTA Finals, возникшая перед началом турнира в Гвадалахаре, практически полностью разрешилась уже в четверг по итогам матчей 1/8 финала. К польке Иге Швёнтек, туниске Унс Джабир и американке Джессике Пегуле в списке участниц итогового состязания года присоединились еще одна представительница США Коко Гауфф, француженка Каролин Гарсия, белоруска Арина Соболенко и россиянка Дарья Касаткина. Последнее же место в восьмерке лучших теннисисток 2022 года поздно ночью по московскому времени должны были разыграть в очном четвертьфинале россиянка Вероника Кудерметова и гречанка Мария Саккари. Его победительница получала право сыграть на WTA Finals (Кудерметова, впрочем, и так выступит в Форт-Уэрте в парном разряде с бельгийкой Элизе Мертенс), а проигравшая становилась там первой запасной.

То, что решить свою главную задачу этой недели Дарье Касаткиной не помешает даже поражение от соотечественницы Анны Калинской, стало ясно еще до начала их встречи — после того, как бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко в трех сетах переиграла американку Мэдисон Кис, сохранявшую теоретические шансы попасть в Техас. В итоге Калинская, которая, кстати, в последние месяцы выступает как никогда хорошо и закрепилась в середине первой сотни, победила со счетом 6:2, 2:6, 6:3.

Для 23-летней россиянки, справившейся на старте с чемпионкой прошлогоднего Roland Garros Барборой Крейчиковой и впервые пробившейся в четвертьфинал турнира категории 1000, это очень крупный успех.

Дарье Касаткиной же пора подводить промежуточные итоги нынешнего сезона, тоже самого успешного в ее карьере. Нельзя сказать, что россиянка весь год выступала стабильно. Проведя 22 турнира, она на шести из них выбывала на самом старте, а еще на четырех выигрывала лишь по одному матчу. Тем не менее были на счету Касаткиной и яркие, безоговорочные успехи. Прежде всего это первый выход в полуфинал чемпионата Большого шлема — Roland Garros, где, кстати, в четвертьфинале ее соперницей была Вероника Кудерметова. Это два титула, завоеванные летом на американском харде в Сан-Хосе и Гранби. А еще это полуфинал очень престижного турнира — римского Открытого чемпионата Италии. На этих четырех турнирах Касаткина завоевала две трети очков, заработанных с января,— 1880 из 2935.

Для элитной теннисистки это сумма сравнительно небольшая. По итогам любого другого предыдущего сезона, не набрав 3000 баллов, Касаткина стояла бы за пределами первой десятки, но тут надо учитывать фактор Wimbledon, на котором в этом году в связи с недопуском игроков из России и Белоруссии даже под нейтральным флагом не начислялись рейтинговые очки. В любом случае под руководством своего испанского тренера Карлоса Мартинеса, который тренирует ее более трех лет, Касаткина сейчас добилась большого прогресса. Напомним, что, завершив 2018 год в первой десятке, она затем пережила затяжной спад, два сезона подряд стояла во второй полусотне и лишь в прошлом году нащупала выход из кризиса, поднявшись на 26-е место.

А еще, конечно, надо отметить, что Касаткина стала первой россиянкой, попавшей в список участниц WTA Finals c 2016 года, когда в Сингапуре выступала Светлана Кузнецова, уступившая в полуфинале будущей чемпионке словачке Доминике Цибулковой. Что касается действующей победительницы турнира испанки Гарбинье Мугурусы, то она по очкам, набранным в этом сезоне, стоит лишь 49-й.

Евгений Федяков