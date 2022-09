Вероника Кудерметова пристроилась за Дарьей Касаткиной

В Токио на Toray Pan Pacific Open Tennis — турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $758 тыс.— в полуфинал вышли сразу две россиянки. Людмила Самсонова обыграла 12-ю ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу, а Вероника Кудерметова сломила сопротивление Беатрис Аддад Марии. Успешное выступление в Японии может помочь Кудерметовой укрепить свои позиции в борьбе за путевку на итоговый турнир WTA, куда на данный момент попадает и она, и еще одна россиянка — Дарья Касаткина.

Успешное выступление в Токио позволило Веронике Кудерметовой подняться на девятое место по рейтинговым очкам, набранным в этом году

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters Успешное выступление в Токио позволило Веронике Кудерметовой подняться на девятое место по рейтинговым очкам, набранным в этом году

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters

Токийский турнир WTA проходит впервые после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, и входит в пятерку крупнейших состязаний, которые состоятся в женском туре нынешней осенью. То есть его значение для распределения путевок на WTA Finals, который пройдет в начале ноября в Форт-Уэрте (штат Техас), достаточно велико. На данный момент участие в этом престижном турнире обеспечили себе лишь две теннисистки — лидер мирового рейтинга Ига Швёнтек из Польши и его второй номер Унс Джабир из Туниса. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что на WTA Finals попадет и третья ракетка мира американка Джессика Пегула, а вот за остальные пять мест в первой восьмерке предстоит борьба.

Четвертое место по очкам, набранным в этом году, сейчас занимает американка Коко Гауфф (2983 балла), далее идут француженка Каролин Гарсия (2896), белоруска Арина Соболенко (2871), россиянка Дарья Касаткина (2831) и румынка Симона Халеп (2661). Однако в жизни 30-летней Халеп наступил непростой период. После поражения в первом круге US Open она развелась с мужем, сделала операцию на носовой перегородке и объявила о досрочном завершении сезона. Таким образом, последней в Форт-Уэрт на данный момент попадает не Халеп, а еще одна россиянка — Вероника Кудерметова, которая благодаря выходу в полуфинал японского турнира с 2497 очками переместилась в Race to the WTA Finals на девятое место, обойдя гречанку Марию Саккари.

Говорить о том, что Кудерметова наверняка сыграет в Техасе, разумеется, пока нельзя. Но уже ясно, что она проводит свой лучший сезон.

На счету 25-летней теннисистки первый в карьере выход в четвертьфинал турниров Большого шлема на Roland Garros, финалы в Дубае и Стамбуле, четвертьфинал в Индиан-Уэллсе, а также четвертый круг US Open, где она на равных соперничала с Джабир. Неудивительно, что в главном, 52-недельном рейтинге WTA, россиянка сейчас занимает высшее для себя 13-е место.

В Токио же Кудерметова вступила в борьбу со второго круга, где отдала всего один гейм мексиканке Фернанде Контрерас Гомес, после чего встретилась с сильной бразильянкой Беатрис Аддад Марией. Это был уже очень упорный матч, в котором пришлось играть два тай-брейка, но в третьей партии Кудерметова сломала соперницу психологически и победила за 3 часа 14 минут — 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 6:1. После этого соотношение побед и поражений второй ракетки России во встречах с представительницами первой двадцатки в этом сезоне стало положительным — 8:7. Показательно, что в прошлом году аналогичный показатель Кудерметовой был принципиально иным — 3:15.

В полуфинале ее ждет еще совсем молодая 19-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь, которая в последнее время заметно прогрессирует, в рейтинге стоит 36-й, а своей агрессивной манерой игры, основанной на хорошей подаче, напоминает саму Кудерметову. Более того, надо иметь в виду, что в пятницу после победы над Беатрис Аддад Марией россиянке еще пришлось играть парный матч.

Другой полуфинал в Токио тоже получился российско-китайским. Сначала этой стадии достигла одна из самых опытных теннисисток первой сотни — 33-летняя Чжан Шуай, а затем и Людмила Самсонова, которая очень уверенно справилась с известной испанкой Гарбинье Мугурусой — 6:4, 6:2. Эта двукратная чемпионка турниров Большого шлема в прошлом сезоне выиграла итоговый турнир WTA, но сейчас почти точно не попадет на него, рискуя вскоре вылететь из числа сорока лучших в мире.

Евгений Федяков