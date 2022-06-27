Турнир отмены

В Лондоне состоялась жеребьевка самого легендарного теннисного турнира — Wimbledon. Его главные особенности в этом году — отсутствие в составе участников россиян и белорусов, в том числе первой ракетки мира Даниила Медведева, а также рейтинговых очков Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Главными фаворитами считаются прошлогодний чемпион серб Новак Джокович и лидер женского мирового рейтинга полька Ига Швёнтек, чья беспроигрышная серия продолжается уже 35 матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Wimbledon его главный фаворит, первая ракетка мира Ига Швёнтек постарается продлить свою беспроигрышную серию из 35 матчей, которая началась еще в феврале

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ На Wimbledon его главный фаворит, первая ракетка мира Ига Швёнтек постарается продлить свою беспроигрышную серию из 35 матчей, которая началась еще в феврале

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Запрет на участие в Wimbledon россиянам и белорусам, наложенный организаторами турнира, а также последующий ответ АТР и WTA, постановивших не учитывать результаты турнира в своих рейтингах, безусловно, ударили по имиджу лондонского чемпионата Большого шлема. Отсутствие первой ракетки мира Даниила Медведева и нескольких других претендентов на титулы — не стоит забывать, например, о втором номере парной классификации WTA и прошлогодней финалистке Wimbledon Веронике Кудерметовой,— заметно ослабило состав участников. К тому же в данном случае оказалась обезличена рейтинговая составляющая турнирной борьбы — важнейшая часть фабулы всех мейджоров, по итогам которых всегда происходят принципиальные перестановки как в первых десятках мужского и женского тенниса, так и на дальних подступах к ним.

Без этих перестановок, впрочем, не обойдется и теперь — точнее, 11 июля, когда сгорят все очки, начисленные спортсменам на Wimbledon 12 месяцев назад. Пострадавших будет немало. Прежде всего это, конечно, действующий чемпион Новак Джокович, который лишится сразу 2000 баллов и с третьего места сразу опустится на седьмое, а также его соперник по прошлогоднему финалу итальянец Маттео Берреттини, который пока что стоит 11-м, но в одночасье недосчитается 1200 очков — более трети пока что имеющихся на его счету. Победительнице 2021 года австралийке Эшли Барти, завершившей карьеру в феврале, уже ничего не угрожает, а вот уступившая ей в решающем матче чешка Каролина Плишкова, на данный момент — седьмая ракетка мира, покинет первую десятку.

Есть, впрочем, и те, кто скорее выиграл от решения АТР и WTA. Это, например, Александр Зверев из Германии, который из-за тяжелой травмы лодыжки не будет выступать еще минимум два месяца и потеряет сейчас всего 180 очков — кстати, ровно столько, сколько и Даниил Медведев. И это, конечно, норвежец Каспер Рууд, который в прошлом году вылетел в первом же раунде, а сейчас не только ничего не потеряет, но и вследствие падения Джоковича поднимется на высшее за карьеру четвертое место.

И все-таки если отбросить в сторону эмоции и объективно оценить события, которые будут разворачиваться в ближайшие две недели на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба, то придется признать, что Уимблдонский турнир даже без Даниила Медведева и рейтинговых очков останется самым заметным теннисным состязанием современности, а его нынешние победители войдут в историю точно так же, как и все остальные. Престижность же чемпионских титулов на Wimbledon будет подкреплена рекордным для этого турнира призовым фондом в £40,35 млн. При этом неудачники первого круга обоих одиночных разрядов получат по £50 тыс.— больше, чем победители некоторых турниров АТР и WTA, а чемпионы — по £2 млн.

Главной интригой состязаний, разумеется, снова будет борьба Рафаэля Надаля с Новаком Джоковичем за рекорд по числу побед на мейджорах. У испанца после очередного триумфа на Roland Garros их 22, у серба — 20, как и у Роджера Федерера, который в этом году в Лондоне не сыграет и, видимо, максимально близок к окончанию карьеры. На траве шансы Джоковича, безусловно, выше, и неслучайно он считается главным фаворитом. К тому же достаточно серьезные на траве оппоненты — такие, например, как грузин Николоз Басилашвили или американец Рейлли Опелка, ему светят не ранее четвертого круга, а к тому времени он наверняка успеет набрать неплохую форму, даже не имея в последний месяц игровой практики.

У женщин единственной безоговорочной претенденткой на титул является первая ракетка мира полька Ига Швёнтек. Она с февраля выиграла 35 матчей подряд и, кстати, имеет в два раза больше рейтинговых очков, чем ее ближайшая преследовательница, которой в понедельник вместо эстонки Анетт Контавейт станет Онс Жабер из Туниса. Однако не стоит забывать, что прежде Швёнтек на Wimbledon дальше 1/16 финала не проходила, поэтому уверенно говорить о ее грядущей победе уже сейчас было бы преждевременно.

Евгений Федяков