Мэра Томска лишают всенародности

Группа депутатов законодательной думы Томской области от «Единой России» (ЕР) во главе со спикером Оксаной Козловской подготовила законопроект об отмене прямых выборов мэра региональной столицы. Томск — один из семи административных центров, где градоначальника все еще выбирает население, но единороссы уверены, что ради экономии выборы можно заменить на конкурсную процедуру. Эксперт считает, что власти выбрали удачное время, чтобы прикрыть «сибирскую вольницу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ

Поправки к областному закону о местном самоуправлении были вынесены 20 октября на внеочередное заседание комитета облдумы по законодательству. Они предполагают отмену прямых выборов мэра Томска и переход на конкурсную модель — когда градоначальника избирают депутаты гордумы, а кандидатов предварительно отбирает специальная комиссия (формируется пополам гордумой и губернатором). Эта модель, применяемая сейчас в большинстве региональных столиц, позволит «усилить самостоятельность» гордумы во взаимоотношениях с мэром и его администрацией, а также сократить расходы на выборы, говорится в пояснительной записке. «Негативных социально-экономических последствий» авторы документа не ожидают.

Законопроект внесен девятью единороссами во главе со спикером Оксаной Козловской, ее заместителем Александром Куприянцем и председателем комитета по законодательству Степаном Михайловым. Всего во фракции ЕР состоят 27 из 42 областных депутатов.

Правда, обсуждение документа на заседании профильного комитета пока не состоялось: госпожа Козловская сама предложила снять этот вопрос, поскольку на инициативу еще не успел откликнуться городской парламент. «Мы обратились с письмом в городскую думу с просьбой выразить их позицию по данному вопросу. На сегодняшний день мы ответа от городских депутатов не получили. Учитывая, что у нас достаточно ограниченные сроки рассмотрения данного вопроса, предлагаем еще раз собраться завтра»,— объяснила она.

Как ранее сообщал “Ъ”, с конца июля Томск официально живет без градоначальника: полномочия экс-мэра Ивана Кляйна прекращены после вступления в силу обвинительного приговора по уголовному делу, а дата выборов нового руководителя еще не назначена. По закону гордума должна сделать это не позднее 10 ноября, но уже несколько заседаний подряд депутаты не поднимают этот вопрос. 17 октября члены фракции «Справедливой России — За правду» (СРЗП) заявили, что власти готовятся к отмене прямых выборов, но единороссы тогда свои планы не комментировали.

По словам соавтора законопроекта Степана Михайлова, письмо городским депутатам было направлено 19 октября, ответ на него в облдуме рассчитывают получить к середине пятницы — тогда состоится и повторное заседание комитета. Единоросс также заявил “Ъ”, что отмена прямых выборов мэра — это инициатива конкретных депутатов и партийного решения на этот счет не принималось. В пресс-службе областного отделения ЕР не смогли оперативно уточнить свою позицию по этому вопросу.

В четверг эсеры попытались «с голоса» обсудить этот законопроект на заседании городской комиссии по регламенту, но единороссы отказались внести его в повестку. «Конкурс недопустим, ведь 370 тыс. избирателей лишат конституционного права, позволяющего им избирать и быть избранными»,— заявила “Ъ” депутат гордумы от СРЗП Инга Первушина. С ней солидарен вице-спикер гордумы Андрей Петров (КПРФ): по его словам, Компартия едва ли «поддержит данное решение». В ЛДПР свою позицию пока не сформулировали.

В 2020 году томская гордума по инициативе единороссов уже обсуждала возможность отмены прямых выборов. Комиссия по регламенту и правовым вопросам тогда единогласно высказалась против. Вечером 20 октября глава комиссии Илья Леонтьев (ЕР) заявил, что остается сторонником прямых выборов, но при «непростой ситуации на фронте считает неуместными выборные пляски». «Это решение считаю возможным, но при одном и категорическом условии: если и городская дума, и областная дума возьмут на себя публичные обязательства о возврате прямых выборов, как только закончится специальная военная операция»,— написал депутат в Telegram.

По мнению политолога Александра Кынева, Томск исторически является одним из центров «сибирской вольницы», поэтому прямые выборы мэра здесь протянули так долго. Сейчас же сложилась комфортная ситуация для проведения реформы, которая с середины «нулевых» затронула почти все региональные столицы, считает эксперт: «Общественность существенно деморализована общей ситуацией в стране, системная оппозиция также ограничена в поле для маневра, и деятельного субъекта сопротивления изменениям фактически нет».

Валерий Лавский, Новосибирск; Андрей Прах