Томская оппозиция безмэрно встревожена

Фракция партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в думе Томска потребовала созвать внеочередную сессию городского парламента и назначить дату прямых выборов мэра. В конце июля прежний градоначальник Иван Кляйн был осужден за злоупотребление полномочиями и отправлен в отставку. По закону горожане должны выбрать его преемника не позднее января, однако эсеры опасаются, что под предлогом «тяжелых времен» власти могут отменить всенародное голосование. В большинстве региональных столиц мэров уже давно выбирают через конкурс. Впрочем, эксперт предпосылок для такого шага пока не видит.

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Фракция СРЗП обратилась к руководству томской гордумы с призывом провести до 21 октября внеочередную сессию и рассмотреть на ней вопрос о назначении даты выборов мэра. Тот факт, что дата до сих пор не назначена, является «сигналом о возможной отмене прямых выборов», опасаются эсеры. По их мнению, упразднить всенародное голосование может областная дума (единороссы контролируют там 27 из 39 мандатов) со ссылкой на «тяжелые времена» или экономию бюджетных средств.

«В кулуарах чиновничьих кабинетов популярен слух, что областная дума упразднит процедуру выборов и сделает должность назначаемой. Вероятно, выбирать будет губернатор. Удобное решение, когда руководитель региона из правящей партии назначит руководителя города из нее же»,— написала в соцсетях член фракции СРЗП Инга Первушина. Вероятно, она имела в виду конкурсную процедуру, в ходе которой гордума выбирает мэра из кандидатур, отобранных комиссией, сформированной пополам из представителей главы региона и депутатов городского парламента. Мнение «губернаторской половины» в таком случае действительно, как правило, является решающим. При этом назначение градоначальника напрямую губернатором не предусмотрено федеральным законом.

Напомним, в конце июля вступил в силу приговор мэру Томска, бывшему единороссу Ивану Кляйну, осужденному за злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ) и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Он был арестован еще в ноябре 2020 года и отстранен от должности, но полномочий не лишился: все это время его обязанности исполнял вице-мэр Михаил Ратнер. В конце декабря 2021-го Советский райсуд Томска приговорил градоначальника к двум годам колонии общего режима и штрафу 200 тыс. руб., а 29 июля 2022-го облсуд оставил этот приговор в силе. В тот же день полномочия Ивана Кляйна были официально прекращены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Кляйн

Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ Иван Кляйн

Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ

Глава облизбиркома Ростислав Радзивил ранее пояснял, что на проведение выборов отводится шесть месяцев. Таким образом, голосование должно пройти не позднее 29 января 2023 года. При этом гордума обязана назначить дату выборов как минимум за 80 дней, то есть крайний срок для принятия такого решения — 10 ноября. В сентябре спикер гордумы Чингис Акатаев («Единая Россия») говорил, что дата выборов будет обсуждаться на сессии 11 октября, но этого не произошло. На замечание депутата от «Яблока» Василия Еремина о затягивании процесса господин Акатаев ответил, что «никакой спешки с назначением даты нет»: «Мы вполне можем рассмотреть вопрос и 1 ноября». По словам спикера, по этому поводу «продолжаются консультации», но, что именно является их предметом, он не уточнил.

Томск остается одной из семи региональных столиц, где мэра все еще избирают на прямых выборах. Они сохранились также в Якутске, Улан-Удэ, Абакане, Новосибирске, Анадыре и Хабаровске. Во всех остальных административных центрах главу города избирают или из числа депутатов (в таком случае дополнительно вводится должность сити-менеджера — наемного руководителя городской администрации), или через конкурс. Конкурсная модель применяется в большинстве случаев.

В аппарате гордумы “Ъ” сообщили, что обращения СРЗП о проведении внеочередной сессии пока не получали. Следующее заседание запланировано на 1 ноября, и его повестка еще не утверждена, уточнили в думской пресс-службе. В областном парламенте “Ъ” заверили, что туда инициатив об изменении порядка избрания главы города не поступало. В региональном отделении «Единой России» от комментариев отказались.

Оппозиционные фракции гордумы готовы бороться за сохранение прямых выборов. «Будем отстаивать вплоть до обращения в суд»,— пообещала “Ъ” лидер томского «Яблока» Татьяна Левченко. «Наша позиция однозначна: мы за прямые выборы. Мы всегда выступали против отмены прямых выборов и свою позицию не поменяли. В случае голосования, конечно, будем голосовать против отмены»,— сказала “Ъ” член фракции партии «Новые люди» Ксения Старикова. «Времена сейчас не самые лучшие для выборов, поэтому еще есть возможность провести их в конце января»,— отреагировал на инициативу эсеров коммунист Андрей Петров.

Томский политолог Сергей Шпагин не видит реальной угрозы для института прямых выборов мэра. «Она обсуждается давно, почти перед каждыми мэрскими выборами. Я склонен считать ее надуманной. Везде, где федеральный центр был заинтересован во введении сити-менеджеров, их уже ввели. А в Томске выборы мэра и городской думы — хороший громоотвод от областной власти и удобный индикатор настроений населения». Жители Томска выборным мэром дорожат — неслучайно Ивана Кляйна во время суда стали поддерживать даже те, кто раньше критиковал, добавляет эксперт: «Так что отменять выборы мэра — значит подрывать легитимность и назначенца, и косвенно — губернатора».

Валерий Лавский, Новосибирск