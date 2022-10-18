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Коммерсантъ FM
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Юань для подстраховки

Страховщики разработали полисы НСЖ в китайской валюте

Страховые компании начали предлагать клиентам полисы накопительного страхования жизни (НСЖ) со стратегией в юанях. Появление подобных продуктов вызвано спросом со стороны клиентов и возможностью диверсифицировать вложения на фоне ухода от «токсичных» доллара и евро. Однако доходность по таким инструментам невелика, варианты размещения активов пока ограничены, а сами они несут валютный риск.

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

На прошлой неделе «Ю-Лайф» (бывшая СК «Югория-Жизнь») предложила клиентам полисы НСЖ в юанях. Подобный продукт есть и у «Росгосстраха». В «Капитал Life» рассматривают возможность его введения.

В «Ю-Лайф» оформляют двухлетний полис, минимальный размер взноса по договору 9 тыс. CNY (около 76 тыс. руб.). При этом оплата производится в рублях, так же как и страховая выплата. Доходность фиксированная и составляет около 1,5% годовых. Договор НСЖ в «Росгосстрахе» также заключается на два года и имеет фиксированную доходность около 2% годовых.

Эксперты считают поводом для введения НСЖ со стратегией в юанях спрос клиентов. Уже с марта банки стали активно открывать вклады в юанях (см. “Ъ” от 31 марта и 1 сентября), а с июля крупные компании разместили облигационные выпуски в китайской валюте (см. “Ъ” от 28 июля). На фоне повышения рисков хранения средств в долларах и евро население обращает внимание, в частности, на китайский юань, поэтому появление предложения полисов в этой валюте выглядит логичной реакцией страховщиков, говорят в ВТБ.

НСЖ дает страховую защиту, а также ряд льгот, в том числе защиту внесенных средств от притязаний третьих лиц и обложение налогом на доходы физических лиц только разницы между суммой страховой выплаты и суммой уплаченных страховых взносов, увеличенных на ставку ЦБ. Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова отмечает, что НСЖ в юанях может быть интересно инвесторам для валютной диверсификации портфеля.

По данным ВСС, по итогам первого полугодия общая сумма премий страховщиков жизни сократились на 7,1%, до 233,2 млрд руб. Между тем значительный рост (на 73%) показал сегмент НСЖ, в то время как сборы в сегментах инвестиционного страхования жизни и кредитного страхования жизни (КСЖ) сократились на 49% и 28% соответственно (см. “Ъ” от 11 августа).

Как полагает управляющий продуктом управления личного страхования «РЕСО-Гарантия» Оксана Тиханова, страховщики пытаются выбрать новую валюту, на которой можно построить инвестиционную стратегию для клиентов. Врио гендиректора «БКС Страхование жизни» Иван Денисов добавляет, что выбор активов невелик и в основном это либо корпоративные облигации, либо депозиты в банках в юанях.

По данным сервиса «Финуслуги» Московской биржи, на данный момент вклады в юанях можно открыть в 15 банках из топ-50, однако во многих ставки достаточно скромные: 0,8–1,2% годовых. По словам собеседника “Ъ” в крупной управляющей компании, самый логичный способ — «это разместить средства в корпоративных облигациях, номинированных в юанях, торгующихся на Московской бирже». В этом случае страховщих не несет валютный риск и имеет положительную процентную маржу, отмечает он. Однако сейчас доступно только пять выпусков четырех эмитентов, а доходность по ним около 3% годовых.

Впрочем, при формировании таких продуктов компании несут определенные затраты. Как отмечает Иван Денисов, страховой компании придется потратить часть доходности на компенсацию издержек и обеспечение страховой защиты. Кроме того, уточняет управляющий директор проекта «Финуслуги» Игорь Алутин, курс китайского юаня нестабилен. С начала года он потерял почти 30% стоимости по отношению к рублю.

По словам главного аналитика «РегБлока» Анны Авакимян, в таких условиях есть вероятность «недостижения целевой доходности или возникновение упущенной выгоды в рамках принятой инвестиционной стратегии». Также, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева, взносы при накопительном страховании не застрахованы государством, поэтому при отзыве лицензии у страховщика у страхователя нет гарантий для возврата средств, в отличие от банковских вкладов.

Юлия Пославская, Виталий Гайдаев, Ксения Куликова

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