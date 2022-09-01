Последние китайские привлечения

Крупные российские банки в августе активно пополняли продуктовую линейку вкладами в юанях. Еще несколько кредитных организаций прорабатывают подобные решения. Таким образом, можно говорить о новой волне привлечения клиентов вкладами в китайской валюте после запуска первых продуктов в марте. Однако ставки по новым вкладам далеки от прежних 4–8% годовых. Кроме того, клиенты теряют при конвертации рублей в китайскую валюту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В августе несколько крупных банков — Тинькофф-банк, Газпромбанк, МКБ и Альфа-банк — запустили или обновили линейку вкладов в юанях. Первая волна привлечения клиентов на депозиты в китайской валюте была прошла в начале весны. Тогда вклады открывали ВТБ, банк «Дом.РФ», СДМ-банк, банк «Санкт-Петербург», а ставки достигали 4–8% годовых (см. “Ъ” от 31 марта). Впрочем, повышенные ставки продержались недолго, и сейчас они составляют как правило 0,5–2% годовых. В МКБ отмечают, что вклады в юанях пользуются спросом. В банке «Дом.РФ» доля депозитов в этой валюте составляет до 10%, но «портфель вкладов в юанях имеет устойчивую динамику к росту».

Запуском подобных продуктов банки пытаются удержать клиентов, опасаясь того, что волатильность розничных пассивов может усилиться в будущем, считает управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Пока второй волны оттока средств с депозитов не произошло, но если фондовый рынок начнет восстановление (см. материал на стр. 8), то может наблюдаться переток средств вкладчиков на него, как это было в 2020–2021 годах.

На этом фоне конкурентная борьба за устойчивое розничное фондирование может усилиться. В случае валютными инструментами банки привлекают или удерживают премиальный и околопремиальный сегмент клиентов. «Предлагая альтернативные инструменты в юанях, банки таким образом сохраняют и рублевые накопления физлиц, которые диверсифицируют сбережения»,— поясняет господин Беликов.

В Совкомбанке отметили, что запуск вкладов в юанях для розничных клиентов пока на обсуждении. В ПСБ следят за спросом, и в зависимости от этого будет принято решение о целесообразности запуска продукта. В Новикомбанке планируют ввести такой вклад в ближайшее время.

При этом у клиентов появилась возможность размещать средства и в более доходных облигациях, номинированных в юанях. За последний месяц два крупных эмитента — «Русал» и «Полюс» — разместили такие долговые бумаги с доходностью 3,8–3,9% годовых (см. “Ъ” от 28 июля и 24 августа).

Подобные продукты многие вводят в маркетинговых целях, поэтому «ценообразование не слишком рыночное», отмечает один из банкиров. Плюс ко всему клиент теряет на конвертации средств, уточняет другой собеседник “Ъ” в банке. «Это маркетинг, клиенты вносят рубли и получают рубли, в итоге теряют на конвертации. Пока вкладывать юани банкам некуда, но в рамках тренда на дедолларизацию эти продукты появляются»,— поясняет он.

Впрочем, в большинстве своем опрошенные “Ъ” банки пока не спешат выдавать в китайской валюте кредиты. Редким исключением выглядит СДМ-банк. «На сегодняшний день мы фиксируем, что каждый месяц количество платежей в китайской валюте увеличивается. Такая же динамика и с кредитами в юанях»,— говорит директор департамента клиентского обслуживания банка Елена Волкоедова.

Поскольку локальных межбанковских продуктов в юанях сейчас нет, то на текущем этапе, чтобы выходить на положительную маржу в юанях, российским кредитным организациям, предлагающим подобные продукты, нужны прямые корреспондентские отношения с китайскими банками, отмечает Юрий Беликов. При этом, по его словам, «желательно иметь фиксированную доходность активных операций, то есть разместить юани на депозитах в китайских банках». Однако, уточняет эксперт, у азиатских партнеров, скорее всего, по-прежнему остаются опасения вторичных санкций, но судя по всему, российские банки, которые открывают такие вклады, находят контрагентов, готовых принимать от них средства.

Ольга Шерункова