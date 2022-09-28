Страховщики ждут роста премий

Эксперты стали более позитивно смотреть на перспективы рынка страхования по итогам 2022 года. Если раньше они ожидали снижения сбора премий на 10–15%, сейчас даже в пессимистическом сценарии заложено сокращения лишь на 5%, а наилучший предполагает сохранения показателя на уровне прошлого года. Уверенный рост покажут сегменты страхования имущества юрлиц, а также ОСАГО и автокаско. Но сегмент страхования жизни не восстановится, хотя снижение будет менее значительное, чем ожидалось ранее.

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“Ъ” ознакомился с обзором «Эксперт РА» о перспективах страхового рынка по итогам года. По оценке аналитиков, общие сборы премий страховщиков могут остаться на уровне 2021 года, то есть около 1,8 трлн руб. (весной ожидалось падение до 10%, см. “Ъ” от 25 мая). По оценкам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексея Бредихина, сборы могут сократиться на 5–6% и составить примерно 1,7 трлн руб., тогда как ранее он прогнозировал сокращение на 15%.

В НРА отметили, что объем премий по итогам года будет ниже, чем в прошлом году, но сценарий выглядит более оптимистичным по сравнению с прежними прогнозами.

Участники рынка разделяют оптимистичный взгляд на рынок. В «Росгосстрахе» ждут снижения сборов на 6%. В «АльфаСтраховании» и «Согласии» считают, что снижение не превысит 5%. В «Совкомбанк страховании» полагают, что объем рынка сохранится на уровне 2021 года. В компании «Союз страховые брокеры» даже говорят о росте на 5%.

Изменились и ожидаемые драйверы роста рынка. По оценке «Эксперт РА», рост сегмента ДМС составит 9–11% (до 220 млрд руб.), ОСАГО — 6–7% (до 240 млрд руб.), прочее имущество юрлиц — 9–11% (до 132 млрд руб.). Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина добавляет, что рост ОСАГО будет обусловлен работой по верхней границе тарифа на фоне негативных ожиданий страховщиков в части увеличения убыточности. Управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин поясняет, что в результате роста стоимости медицинских услуг (в том числе медикаментов и расходных материалов) будут расти сборы по ДМС. На страховании имущества юрлиц кроме инфляционной составляющей может отразиться страхование силами российских страховщиков рисков, которые ранее могли застраховаться зарубежными компаниями (например, морское страхование, страхование экспортных грузов и т. п.), дополняет эксперт.

Рост покажет и сегмент автокаско — на 10–12% (до 230 млрд руб.), тогда как ранее эксперты прогнозировали падение до 20%. Алексей Янин объясняет, что в результате роста стоимости автомобильных запчастей и ремонта будет расти и стоимость полиса страхования, при этом роста по количеству проданных полисов не ожидается. Директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования СК «Согласие» Алексей Хуторянский отмечает, что более оптимистично в настоящее время выглядит страхование строительно-монтажных рисков (СМР) и агрострахование. В случае СМР это большое количество инфраструктурных строек, в том числе в связи с импортозамещением, а в агростраховании — увеличение бюджета на господдержку, который самым прямым образом влияет на объемы страхования, поясняет он.

Впрочем, отдельные сегменты покажут снижение.

По оценке «Эксперт РА», объем собранных премий по страхованию жизни по итогам года может достигнуть около 500 млрд руб., на 4–6% ниже прошлогоднего показателя. Однако ранее эксперты прогнозировали падение до 30% в этом сегменте. Подобная ситуация наблюдается и в страховании от несчастных случаев. Согласно данным «Эксперт РА», по итогам 2022 года объем собранных премий достигнет 210 млрд руб., что на 20% меньше результата 2021 года, хотя ранее эксперты НРА прогнозировали падение на 30%.

Аналитики объясняют более позитивные прогнозы снижением ключевой ставки Банка России в предшествующие месяцы (сейчас 7,5%), что оживило кредитование и сопутствующих видов страхования и сделало более конкурентоспособным накопительное страхование жизни по сравнению с депозитами. ЦБ констатирует в последние месяцы ускорение объемов розничного кредитования. По итогам восьми месяцев рост портфеля составил 4,2% (см. “Ъ” от 23 сентября), по итогам года он может достичь 5–10%.

Юлия Пославская