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Коммерсантъ FM
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Для юаней нашли подходящие долги

Облигации «Русала» вызвали ажиотажный спрос

Доходность по дебютным на российском рынке облигациям «Русала» в юанях в ходе подписки снизилась на 110 б. п., до 3,9% годовых. Высокий спрос, в том числе со стороны частных инвесторов, стимулировал компанию провести размещение еще одного выпуска. Повышенный интерес к долгам в китайской валюте определялся введением комиссий по банковским счетам в долларах и евро. Кроме того, доходность по банковским вкладам в юанях редко превышает 1% годовых. Постепенно на рынок будут выходить и другие эмитенты, но в этом случае инвесторы будут подходить к доходности более взвешенно.

Производство алюминия на Красноярском заводе

Производство алюминия на Красноярском заводе

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Производство алюминия на Красноярском заводе

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Русал» 27 июля закрыл книгу заявок по размещению пятилетних облигаций на 2 млрд юаней (18 млрд руб.) с офертой через два года. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, МКБ и банк «Зенит». На фоне повышенного спроса инвесторов первоначальный ориентир купона, установленный на уровне до 5% годовых, в ходе сбора заявок несколько раз снижался и по итогам составил 3,9% годовых. В результате компания решила на следующий день собрать заявки на еще один выпуск с аналогичными параметрами.

До сих пор на внутреннем рынке компании занимали только в долларах и евро. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, начиная с 2002 года было размещено 85 выпусков на $19,55 млрд и 11 выпусков на €1,03 млрд. В юанях российские эмитенты привлекали средства исключительно на внешнем рынке. В 2010–2014 годах российские банки разместили шесть выпусков на общую сумму 6,75 млрд CNY. В 2017 году еврооблигации в юанях размещал «Русал», но бумаги были ориентированы на инвесторов материкового Китая. В 2018 году облигации в юанях размещала компания «РусГидро».

Дебютное размещение локальных облигаций в юанях оказалось успешным.

По словам начальника отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимира Малиновского, однолетняя индикативная ставка Народного банка Китая для первоклассных заемщиков (LPR Rate) составляет 3,7% годовых. «"Русал" вряд ли получил бы такие условия, если бы у компании была возможность выйти с аналогичным займом на рынок евробондов»,— отмечает господин Малиновский.

Активный спрос на долговые бумаги предъявляли управляющие компании и частные инвесторы, говорят участники рынка. Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов уточнил, что клиенты подали заявки на сумму около 400 млн руб. «Общий объем заявок от розничных клиентов на участие в размещении облигационного выпуска "Русала" составил 43,2 млн юаней (около 390 млн руб.— “Ъ”)»,— сообщили в ВТБ.

Высокий спрос на бумаги в китайской валюте связан с дефицитом инвестиционных идей на рынке.

«Возможности для инвестиций в иностранных валютах для российского инвестора сейчас сильно ограничены, а необходимость диверсификации никто не отменял»,— указывает главный аналитик по зарубежным рынкам акций УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Старцев. К тому же действия банков по девалютизации балансов заставляли инвесторов уходить в китайскую валюту (см. “Ъ” от 23 июля).

При этом возможности для размещения юаней ограничены банковскими вкладами, ставки по которым редко превышают 1% годовых. «Сейчас главное — это возможность проинвестировать избыток валюты, на который банки начисляют отрицательную ставку»,— пояснил решение участвовать в размещении гендиректор «Арикапитала» Алексей Третьяков.

Участники рынка считают, что за дебютным размещением «Русала» последуют и другие эмитенты.

Привлечение в юанях становится очень привлекательным для российских нефтегазовых, металлургических и угольных компаний, да и в целом для всех экспортеров, в том числе из ЛПК, пищевой промышленности и агропрома, уверен гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Но геополитическая напряженность не может не создавать дополнительные риски и для этой валюты, особенно на фоне роста напряженности между Китаем и США из-за Тайваня, предостерегает эксперт.

Банки увеличивают позиции в китайской валюте

Вместе с тем массового выхода эмитентов на рынке пока не ждут. По мнению аналитиков «ВТБ Мои инвестиции», глубина рынка в юанях (объем валюты у лиц, готовых инвестировать в рыночные инструменты) пока неизвестна, позволить ее оценить помогут ближайшие размещения. Если за «Русалом» последуют другие эмитенты, то рынок будет постепенно насыщаться и для инвесторов все большее значение будет иметь доходность, указывает Антон Старцев. Как считает Алексей Третьяков, дефицит валютных инвестиций будет спадать, но в любом случае для российских эмитентов ставки останутся ниже, чем на западных рынках, даже для более качественных заемщиков.

Виталий Гайдаев, Полина Трифонова

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