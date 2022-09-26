Магнус Карлсен снес поколения

Чемпион мира Магнус Карлсен, чье имя в последнее время чаще звучало в контексте устраиваемых им громких демаршей, наконец записал в свой актив и очень заметный спортивный успех. Крупный онлайн-турнир Julius Baer Generation Cup он выиграл, показав подавляющее превосходство над соперниками, в том числе доставшимся ему в финале очередным индийским вундеркиндом Арджуном Эригаиси. Впрочем, Эригаиси благодаря участию в решающем противостоянии турнира также квалифицировался в финальные соревнования престижной и дорогой серии Champions Chess Tour.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпион мира Магнус Карлсен выиграл крупный онлайн-турнир Julius Baer Generation Cup, показав подавляющее превосходство над соперниками

Фото: B A Raju / The Times of India / AFP Чемпион мира Магнус Карлсен выиграл крупный онлайн-турнир Julius Baer Generation Cup, показав подавляющее превосходство над соперниками

Фото: B A Raju / The Times of India / AFP

Турнир Julius Baer Generation Cup, седьмой в рамках серии Champions Chess Tour с очень большим по шахматным меркам призовым фондом в размере $1,6 млн, превратился в информационный хит исключительно благодаря Магнусу Карлсену. Сначала о нем говорили исключительно из-за очередного демарша норвежца. Еще летом он шокировал отказом защищать свое звание в следующем чемпионском матче, а затем, уже в сентябре,— тем, что снялся с Sinqefield Cup в Сент-Луисе, после того как проиграл партию американцу Хансу Ниману, фактически обвинив своего противника в читерстве. История продолжилась уже в онлайн-формате. Теперь Карлсен демонстративно сдался Ниману после второго хода на старте Julius Baer Generation Cup, заставив гроссмейстеров, шахматных функционеров и экспертов снова спорить насчет того, насколько актуальна тема читинга в принципе и конкретно в случае с Хансом Ниманом и справедливо ли, что норвежец, бросая тень на репутацию американца и проделывая свои трюки, остается безнаказанным.

Дальше Магнус Карлсен удивлял уже не эксцентричным поведением, а тем же, чем привык удивлять всегда, то есть спортивными результатами. Julius Baer Generation Cup собрал чрезвычайно мощный состав участников, представлявших, что, собственно, следовало из его названия, шахматистов из разных генераций, в том числе умеющих классно играть в используемом на турнире формате, то есть в быстрые шахматы. Тут были и титулованные ветераны вроде Бориса Гельфанда и Василия Иванчука, и звезды в расцвете сил — Ян-Кшиштоф Дуда, Аниш Гири, Левон Аронян. Но показатели Магнуса Карлсена получились такими, словно он играл в сеансе одновременной игры с любителями.

То самое поражение от Нимана было его единственным на предварительном этапе. Еще в четырех партиях Карлсен, уже успевший победить до этого на трех этапах Champions Chess Tour, сыграл вничью, а в десяти — победил. На самом деле невероятная для такого уровня турнира результативность.

Не заметил он соперников и в play-off. Восьмерка четвертьфиналистов вышла прекрасной иллюстрацией нынешнего шахматного тренда. Больше половины ее составили тинейджеры — 19-летние Ниман и индиец Арджун Эригаиси, 17-летние соотечественник Эригаиси Рамешбабу Прагнанандха и немец Винсент Каймер, плюс американец Кристофер Ю, которому вообще 15 лет. С юнцами Карлсен пересекся после того, как расправился с Ароняном, и тоже не оставил им никаких шансов. Он разбил в полуфинале Каймера, а в финале — Эригаиси, применив против оппонента, как выразился чемпион мира, «антимолодежные шахматы». Суть состояла в том, чтобы намеренно уклоняться от хорошо известных теоретических линий, затягивая соперника в дебри стратегических и тактических осложнений. Как выяснилось, Эригаиси к такой пытке готов не был.

Впрочем, свой ценный приз индиец все-таки добыл. По регламенту Champions Chess Tour оба финалиста Julius Baer Generation Cup автоматически квалифицировались в венчающий серию супертурнир, который — уже в офлайн — состоится в ноябре в Сан-Франциско. На кону еще шесть вакантных путевок. Две достанутся финалистам октябрьского турнира, завершающего «регулярный сезон» Champions Chess Tour. Остальные четыре будут розданы лидерам общего зачета серии, а также обладателям wild сard от организаторов.

Алексей Доспехов