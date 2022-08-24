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Коммерсантъ FM
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Младоиндийская атака

Магнус Карлсен снова проиграл юниору из Индии

Заключительный, седьмой тур шахматного турнира FTX Crypto Cup, на протяжении недели проходившего в Майами, обернулся громкой сенсацией. В нем ярчайшая звезда мировых шахмат Магнус Карлсен смотрелся поначалу уверенно, но на тай-брейке потерпел поражение от 17-летнего вундеркинда из Индии Рамешбабу Прагнанандхи. Это уже третий случай в текущем году, когда талантливому тинейджеру удалось одолеть действующего чемпиона мира.

С начала года 17-летний индийский гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандха (на фото) нанес действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену уже три поражения

С начала года 17-летний индийский гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандха (на фото) нанес действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену уже три поражения

Фото: FIDE

С начала года 17-летний индийский гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандха (на фото) нанес действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену уже три поражения

Фото: FIDE

Турнир по быстрым шахматам FTX Crypto Cup, являвшийся очередным этапом большой онлайн-серии Магнуса Карлсена, завершился для ее инициатора победой. В таблице действующий чемпион мира сумел по результатам семи туров сохранить первое место, хотя заключительный матч — против 17-летнего Рамешбабу Прагнанандхи — сенсационно проиграл. Карлсен, игравший в привычной манере, то есть дерзко и местами агрессивно, уступил выглядевшему еще более дерзко и агрессивно сопернику на тай-брейке. Там Прагнанандха, хищнически преследуя норвежца и работая с невероятной точностью, одержал победу в обеих блицпартиях.

В этой новости, как может показаться на первый взгляд, нет ничего особенного. Форма норвежца, месяц назад отказавшегося защищать чемпионский титул в матче с россиянином Яном Непомнящим, сейчас далека от идеальной. Пятый тур FTX Crypto Cup Карлсен, к примеру, провел совсем скверно. Он допускал нелепейшие ошибки, которым не мог найти объяснения, в партиях с одним из главных аутсайдеров турнира поляком Яном-Кшиштофом Дудой. «Понятия не имею, что пошло не так, я просто не мог думать, а в большинстве случаев двигал фигуры на случайные клетки»,— отметил он.

Однако веса этой новости добавляют два обстоятельства. Первое связано с фигурой 17-летнего Рамешбабу Прагнанандхи. Индийского шахматиста, получившего гроссмейстерский статус в 12 лет и 10 месяцев, давно окрестили шахматным вундеркиндом. А 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник, давая характеристику индийскому игроку, и вовсе назвал его гроссмейстером с большим талантом и без слабых мест, способным стать обладателем шахматной короны.

Этим летом Прагнанандха в составе второй индийской сборной (Индия на правах хозяйки-турнира выставила три команды) взял на шахматной Олимпиаде в Ченнае бронзу, обойдя таким образом не только норвежскую команду с Магнусом Карлсеном во главе или более опытную первую индийскую, но и американскую, состоявшую исключительно из звезд — Фабиано Каруаны, Уэсли Со, Левона Ароняна. Прагнанандха, пропустивший два тура, одержал пять побед, три партии свел вничью и потерпел лишь одно поражение.

Другое обстоятельство заключается в бэкграунде противостояния Рамешбабу Прагнанандхи и Магнуса Карлсена. Дело в том, что победа над чемпионом мира на турнире FTX Crypto Cup — уже третья в активе индийца за текущий год. О Прагнанандхе активно заговорили в феврале, как раз после того, как он, будучи еще 16-летним, нанес первое поражение Магнусу Карлсену на онлайн-турнире Airthings Masters. Суперюниор, играя черными, заставил капитулировать Карлсена на 39-м ходу. Весной Прагнанандха сумел повторить свой успех в рамках еще одного онлайн-турнира по быстрым шахматам — Chessable Masters.

Сразу после того, как индийский подросток победил в третий раз, один из его соотечественников отметил в Twitter, что шахматы становятся «новым крикетом». В этом виде спорта индийская сборная давно входит в число лидеров, а сам он пользуется в стране невероятной популярностью. «Докажите мне, что я не прав»,— говорилось в твите. Ответить на этот вызов решился не кто иной, как Магнус Карлсен. Он предпочел притвориться, что не понимает, о чем речь. Для крикетного матча, написал норвежец, нужны 22 человека (две команды по 11), а еще бита с мячом и поле, в то время как в шахматы играют лишь двое с использованием доски и фигур. «И я не умею играть в крикет»,— заключил чемпион мира.

Екатерина Ремизова

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