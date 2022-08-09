Детский шах и мат

Всемирная шахматная олимпиада, завершившаяся в индийском Ченнае, превратилась в парад сенсаций и откровений. В мужских соревнованиях призовую тройку целиком составили команды, совершенно не похожие на фаворитов. А золото сборной Узбекистана и бронзу второй сборной Индии принесли прежде всего блестящие выступления их вундеркиндов-тинейджеров — Нодирбека Абдусатторова и Гукеша Доммараджу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов

Фото: FIDE Узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов

Фото: FIDE

Об этой Всемирной шахматной олимпиаде не будет, видимо, сильным преувеличением сказать, как об одном из самых любопытных событий в шахматах даже не в нынешнем веке, а вообще в истории. Ее ценность, плотность, конечно, здорово подорвало отсутствие двух сборных — российской, попавшей под санкции на фоне специальной военной операции, и китайской, которая от международных соревнований отказывается из-за антикоронавирусных ограничений на родине. Но в любом случае индийский турнир превратился в захватывающий дух аттракцион, полный невероятных открытий.

Борьба за золото вплоть до заключительного тура шла в обоих состязаниях. Но если в женских призовая тройка — Украина, Грузия, Индия — получилась «нормальной», более или менее совпавшей с предстартовым раскладом, то в мужских царило какое-то беспрецедентное по жестокости надругательство над ним.

На Всемирных шахматных олимпиадах фаворитов принято вычислять простейшим и в действительности надежнейшим способом — по среднему рейтингу членов команд. Он подводит редко. Но в Ченнае реальности на рейтинги было наплевать.

Смотревшая на всех откуда-то с заоблачных высот сборная США, собравшая у себя отряд знаменитостей, раньше представлявших другие страны,— итальянца Фабиано Каруану, филиппинца Уэсли Со, армянина Левона Ароняна, кубинца Леньера Домингеса — очутилась на пятом месте. Основная индийская команда, составленная из матерых бойцов, расположилась на строчку выше. А норвежцы во главе с чемпионом мира Магнусом Карлсеном, которые без россиян и китайцев, казалось, просто обязаны были бороться как минимум за бронзу, и вовсе застряли где-то в глубинах турнирной таблицы.

На пьедестале же оказались те, кому, если бы все решал средний рейтинг, не светили не то что медали — хотя бы первая десятка. Третьей финишировала вторая индийская команда, а за золото в финальном, 11-м туре вели заочную драку узбекская и армянская.

И та, и другая своих оппонентов — голландцев и испанцев одолели, очков в активе накопили равное количество — по 19, но приоритетный среди дополнительных показателей (он придает дополнительный вес баллам, набранным в сражениях с сильными соперниками) был лучше у сборной Узбекистана.

Все три призера поразили. Армян, которые были невероятно мощными в позапрошлом и прошлом десятилетии, которые трижды выиграли Всемирную шахматную олимпиаду, но потом сдали, должна была, по идее, добить смена гражданства Левоном Ароняном, но, как выяснилось, не добила. А в сборных Узбекистана и индийском «дубле» самым примечательным был возраст игроков. Основу этих сборных составили совсем юные шахматисты, некоторых из которых тянуло назвать детьми. За Узбекистан на первых трех досках рубились 17-летний Нодирбек Абдусатторов, 20-летний Нодирбек Якуббоев и 16-летний Жавохир Синдаров, за Индию-2 — 16-летние Гукеш Доммараджу с Рамешбабу Прагнанандхой и 18-летний Нихал Сарин.

И их выступление было идеальным подтверждением ставшего уже общим местом тезиса насчет того, как же помолодели современные шахматы. Особенно персональное выступление лидеров этих сборных. Нодирбек Абдусатторов еще на излете прошлого года открыл счет завоеванным престижным титулам, выиграв чемпионат мира по быстрым шахматам. Теперь добавил к нему новый, набрав в 11 партиях 8,5 очка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индиец Гукеш Доммараджу

Фото: FIDE Индиец Гукеш Доммараджу

Фото: FIDE

Гукеш Доммараджу смотрелся еще ярче. В это не могли поверить даже опытные комментаторы олимпиады, такие как российский гроссмейстер Петр Свидлер, но индийский юноша не нес потерь вплоть до девятого тура соревнований. Это было восхитительное для тех, у кого есть вкус к красивым шахматам, зрелище. Каждую партию он вел железной рукой, в каждой замечал мелкие неточности, допущенные противником, чтобы тут же их использовать. А это ведь были партии не только против никому не известных международных мастеров, но и против зубров элиты — испанца Алексея Широва, армянина Габриэля Саркисяна, наконец, против Фабиано Каруаны, участника чемпионского матча 2018 года.

Гукеш Доммараджу немножко сдал лишь под занавес олимпиады, набрав в трех турах после своей феноменальной серии один балл и проиграв принципиальный поединок Абдусатторову, хотя в какой-то момент имел, строго говоря, решающий перевес. Но и этот спад не лишил его статуса безусловно лучшего шахматиста турнира, на котором, как и на остальных, подсчитывается еще и краткосрочный, основанный исключительно на результатах данного конкретного соревнования рейтинг. Так вот, у индийца он составил 2867 — на три пункта выше рейтинга Магнуса Карлсена в официальной классификации Международной шахматной федерации (FIDE).

Алексей Доспехов