Нарушение отгружающей среды

ОАО РЖД предлагает заметно уменьшить объем отгрузок угля на экспорт из Кузбасса в восточном направлении в ближайшие годы, запланировав перевозку 56 млн тонн в 2023 году и далее определяя показатели с оглядкой на заявки других грузоотправителей. Это противоречит президентскому указу, требующему вывезти 63 млн тонн в 2023 году и 68 млн тонн в 2024 году, а сам Кузбасс просит о вывозе 73 млн тонн угля. Свою позицию монополия аргументирует обилием новых грузов на Восточном полигоне, появившихся после закрытия западных экспортных рынков. Эксперты отмечают, что решение о квотах должны принимать министерства и в любом случае для угля нужно предложить приемлемую альтернативу — например, скидки при перевозках на юг и северо-запад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова первому вице-премьеру Андрею Белоусову от 28 сентября с просьбой сократить плановый показатель отправки кузбасского угля на экспорт по Восточному полигону на 2023 год на 7 млн тонн — с 63 млн до 56 млн тонн. В этом году погрузка составит 48,5 млн тонн против 58 млн, заложенных в президентском указе. Топ-менеджер просит поддержать внесение изменений в паспорт второго этапа модернизации БАМа и Транссиба. В ОАО РЖД заверили “Ъ”, что плановая провозная способность БАМа и Транссиба при этом останется на прежнем уровне. В секретариате господина Белоусова “Ъ” сообщили, что обращение будет рассмотрено «в соответствующем порядке».

В письме поясняется, что в условиях ограничений российские грузопотоки были переориентированы на восточное направление. «За восемь месяцев текущего года экспортные перевозки грузов по сети ОАО РЖД на северо-запад и юг снизились на 26,3 млн тонн (на 19,2%) и 8,2 млн тонн соответственно,— говорится в документе.— При этом в восточном направлении грузовые перевозки осуществляются в условиях полной загрузки имеющихся мощностей инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования».

С марта перевозка на восток идет по временным правилам определения очередности (см. “Ъ” от 15 марта), которые устанавливают приоритет в том числе для внутрироссийских перевозок независимо от рода грузов, отмечает Олег Белозеров. «Примерно 700 компаний, часть из которых была на грани остановки в условиях закрытия западных рынков сбыта, впервые получили возможность для вывоза своей продукции в направлении Дальнего Востока»,— говорится в письме.

Таким образом, уточняет глава ОАО РЖД, введение временных правил позволило сохранить более 300 тыс. рабочих мест, в связи с чем непрямую социальную поддержку за счет сохранения занятости получили около 1 млн граждан (с учетом семей). Соответственно, снизились объемы перевозки угля из Кузбасса — за восемь месяцев на 12,4%, или на 4,1 млн тонн, до 29,4 млн тонн.

При этом все еще действует указ президента от марта 2021 года об увеличении экспортных поставок угля из Кузбасса на восток на 30%, прибавляя в год по 5 млн тонн — до 63 млн тонн в 2023 году и 68 млн тонн в 2024 году (см. “Ъ” от 2 марта 2021 года). Согласно письму, и в последующие годы после 2023 года предлагается ежегодно уточнять параметры вывоза угля «исходя из ситуации с предъявлением к перевозке других грузов».

Власти Кузбасса между тем занимают диаметрально противоположную позицию. Недавно его губернатор Сергей Цивилев попросил увеличить квоту для Кузбасса в 2023 году на не вывезенные в 2022 году объемы — до 73 млн тонн (см. “Ъ” от 10 октября).

Источник “Ъ” в отрасли говорит, что угольное лобби во многом утратило инициативу из-за разобщенности позиций и конкуренции между разными группами: Кузбассом, Якутией, мультирегиональными поставщиками. ОАО РЖД, таким образом, «успешно лоббирует свои интересы, связанные с повышением маржинальности перевозок на восток». При этом монополия и так показывает хорошие финансовые результаты и успешно удовлетворяет свои запросы, о чем свидетельствует, в частности, решение о ее докапитализации, подчеркивает собеседник “Ъ” (см. “Ъ” от 14 октября).

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что инициатива о снижении объемов вывоза угля на восток не должна исходить от ОАО РЖД, это прерогатива министерств и правительства, которые должны выбрать, какая отрасль в большей степени нуждается в поддержке и какого рода. Он добавляет, что в следующем году, когда обстановка на Восточном полигоне ухудшится из-за роста заявок, необходимости вести стройку и ремонт пути одновременно, а также возможного дефицита тяги, угольщики еще и получат дополнительную налоговую нагрузку, при этом уже сейчас для них отменены скидки на дальние перевозки.

По мнению эксперта, ОАО РЖД должно представить не только исчерпывающее обоснование необходимости не выполнять указ президента, который уже лег в основу инвестиционных планов угольных компаний, но и список альтернативных вариантов для угольщиков: например, стимулирование перевозок в порты юга или северо-запада за счет скидок к тарифу. Отказ от выполнения указа, полагает Михаил Бурмистров, «подрывает доверие к ОАО РЖД как стороне договоров take-or-pay и ship-or-pay, а также крайне негативно повлияет на инвестиционную активность грузовладельцев, которые и так вынуждены сокращать инвестиции в условиях потери ряда рынков сбыта».

Наталья Скорлыгина