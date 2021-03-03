Кузбасская башня Кремля

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что как минимум в ближайшие три года Россия не сойдет с пути наращивания угольного экспорта. Невзирая на мировые пессимистические тренды и ограниченность инфраструктуры, президент поручил на 30% нарастить вывоз угля из Кузбасса на восток к 2024 году. Создание недостающих пропускных мощностей БАМа для угольщиков Якутии может быть профинансировано из ФНБ. ОАО РЖД при этом должно получить некую страховку в виде долгосрочных контрактов на вывоз угля, но остается неясным, как они будут выглядеть.
Владимир Путин встал на сторону угольщиков в дискуссии о необходимости наращивания экспорта. На совещании по вопросам развития угольной отрасли 2 марта президент поручил за три года на 30% нарастить поставки угля из Кузбасса на восток. Таким образом, поставки могут возрасти до 68 млн тонн в год (против 52,3 млн тонн в 2020 году, по данным ОАО РЖД), что выглядит как очень амбициозная цель.
Названная президентом цифра — в середине этого диапазона, но на деле она предполагает среднегодовой прирост на уровне оптимистического сценария (порядка 4 млн тонн в год), поскольку перевозки в 2020 году оказались меньше заложенных в стратегии 57 млн тонн.
Вопрос о том, как ОАО РЖД будет обеспечивать вывоз этих объемов и загрузку альтернативных направлений, оставлен на откуп угольщикам и самой монополии: указывается, что темпы развития Восточного полигона должны оставаться прежними (180 млн тонн к 2024 году). Но, отметил Владимир Путин, «планы отгрузки для угольных компаний Кузбасса должны определяться по действующим понятным и прозрачным принципам». Сейчас вывоз из Кузбасса регламентируется, с одной стороны, соглашением между регионом и монополией о вывозе 53 млн тонн на экспорт, а с другой — правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре. В них отдельно описана кузбасская квота — ее делят между компаниями региона по отдельной методике, где половина квоты зависит от поставок по альтернативным направлениям. Президент дал понять, что альтернативные поставки должны учитываться.
Распределение мощностей Восточного полигона до 2024 года должно быть подкреплено долгосрочными обязывающими соглашениями между компаниями и ОАО РЖД, которые президент поручил заключить до 1 июля. «В основе этих соглашений должен лежать принцип взаимной ответственности. Не знаю, "вези или плати", эти или другие правила — неважно,— сказал Владимир Путин.— Важно, чтобы обязательства угольных компаний и перевозчиков, включая объемы угля, пункты загрузки и назначения, должны быть строго определены».
Главный переменный риск, который возникает при подписании долгосрочных договоров с ОАО РЖД на перевозку угля,— ценовая конъюнктура, говорит собеседник “Ъ” в угольной отрасли: «Снижение стоимости продукции будет превращать взаимодействие угольщиков с ОАО РЖД в кабалу».
Также остается риск, связанный с работой портов, говорит он: временная приостановка работы того или иного стивидора создает прямой риск непогрузки на сеть заявленных по контракту объемов угля. В ОАО РЖД от комментариев отказались.
О непростой дискуссии вокруг ship-or-pay “Ъ” сообщал 19 и 25 февраля. Накануне в правительстве обсуждалась возможность трехлетнего эксперимента с ship-or-pay на поставках угля из Кузбасса (см. “Ъ” от 2 марта). Какой вид примут договоры и будут ли они распространяться на другие направления, кроме восточного, пока неясно. Поставкам по таким контрактам планировалось присвоить приоритет — если такое решение будет принято, оно зарезервирует за углем Кузбасса значительную часть объемов Восточного полигона.
Но существенный рост отгрузки угля на восток планирует и Якутия (см. “Ъ” от 2 февраля), которая ожидает дефицита пропускной способности железных дорог в 6 млн тонн к 2024 году. Добычу собираются наращивать «Колмар» и Эльгинский проект «А-Проперти», речь идет о росте в три-четыре раза к 2025 году, до 31–45 млн тонн в зависимости от сценария. По словам председателя совета директоров «Колмар Груп» Анны Цивилевой, нагрузка на железную дорогу существенно возрастет уже в следующем году, наибольшее опасение вызывает участок Беркакит—Тында.
По словам президента, он не имеет ничего против финансирования работ из ФНБ, как предложил на совещании глава Минэкономики Максим Решетников.
На чем основан угольный оптимизм
Владимир Путин продемонстрировал, что не разделяет пессимистическую оценку долгосрочных перспектив мирового угольного рынка. Есть разные прогнозы, сказал он, «не секрет, что некоторые из них предполагают существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений в мировом ТЭКе, активного использования альтернативных видов топлива». Но, однако, заметил он, «Техас замерз, когда холода были», а «отогревать ветряные мельницы» пришлось далекими от экологичных способами, что может внести в прогнозы свои коррективы. Президент потребовал «тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь при ухудшении глобальной конъюнктуры».
Вице-премьер Александр Новак по итогам заседания объяснил оптимистичную позицию относительно долгосрочных перспектив угольного рынка. «С учетом перспектив развития, которые мы на мировых рынках видим, несмотря на вопросы климатической повестки, декарбонизации, в рамках которых происходит снижение углеродного следа, уголь тем не менее, по консенсус-прогнозам всех аналитиков, будет еще долго занимать достаточно высокую долю в энергобалансе,— сообщил он.— Если сегодня в общемировом энергобалансе это 25%, то, по прогнозам аналитиков, эта доля снизится только до 20% к 2040 году, и те ниши, которые мы сегодня видим, особенно в восточном направлении, на азиатских рынках, позволяют нам в том числе обеспечить развитие наших угольных отраслей. Поэтому мы смотрим сегодня на 10, на 20 лет вперед». В то же время, добавил он, президент поручил правительству прорабатывать меры, касающиеся диверсификации угольных регионов и развития других направлений. «Речь идет о перспективах за рамками 2035–2040 годов, когда будет меняться энергобаланс»,— пояснил вице-премьер.
Также оптимизм зиждется на прогнозах энергопотребления. «В мире будет расти потребление энергии: по оценкам аналитиков, до 2040 года оно вырастет на 25–30%»,— пояснил Александр Новак, приводя в пример растущие экономики Индии, Вьетнама, Таиланда. По его словам, в мире, в том числе в Восточной Азии, строятся угольные станции с нулевыми выбросами, жизненный цикл которых составляет 40–50 лет. «Мировое потребление угля составляет 7 млрд тонн, а мировые рынки торговли (углем) — 1,3 млрд. И мировые рынки торговли, несмотря на возможное снижение в будущем в балансе доли угля, все равно либо сохранятся на текущем уровне, либо, может, чуть больше будут»,— резюмировал вице-премьер, отметив, что у российских углей есть конкурентное преимущество за счет качества.