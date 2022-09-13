У грузов все в новом порядке

Правительство рассматривает возможность продления действия временных правил определения очередности перевозок грузов, заместивших правила недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре, до июля 2023 года. Угольщики и Минэнерго продолжают требовать вернуть прежние правила, однако в ОАО РЖД говорят, что новый порядок позволяет вывозить на восток товары других регионов, потерявших европейские рынки сбыта. По мнению экспертов, изъян временного порядка в том, что он принимается на уровне перевозчика, а не правительства. Это снижает прозрачность и может негативно сказаться на экспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на рынке рассказали, что отмена правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре, введенная после начала военных действий на Украине, может быть продлена до 1 июля 2023 года. ПНД, определяющие, в том числе, порядок пропуска грузов по Восточному полигону, перестали действовать в марте (см. “Ъ” от 9 марта). На смену пришел временный порядок определения очередности грузов, утвержденный ОАО РЖД.

Отмена ПНД больше всего возмущала угольщиков, поскольку их продукция из ключевых регионов, для которых была определена квота поставок на восток на экспорт, таких как Кузбасс, Бурятия, Хакасия и Тува, утратила приоритет на Восточном полигоне. Доступ на БАМ и Транссиб получили грузы высокого передела и продукция регионов Северо-Запада, которая потеряла рынки сбыта в Европе. Исходно ПНД приостанавливались до 1 июля. Потом отмену продлили до конца года, введя квоты для угольных регионов и систему их распределения между компаниями Кузбасса (см. “Ъ” от 29 июня). Поправки не коснулись места угля в общем порядке пропуска грузов.

Как говорил на ВЭФ глава Кузбасса Сергей Цивилев, несмотря на увеличение по поручению президента (см. “Ъ” от 4 мая 2021 года) квоты для Кузбасса на 5 млн тонн до 58 млн тонн, «мы повезем еще меньше, чем в прошлом году, причем существенно меньше» — 49 млн тонн. По словам чиновника, вывоз сократился практически у всех регионов Сибирского федерального округа. Заместитель гендиректора ОАО РЖД Андрей Макаров в ответ пояснял, что в этом году структура грузопотока на восток резко изменилась: «Мы повезли грузы Северо-Запада, мы повезли лес, повезли больше нефти, продукты переработки, химию». Он сообщил, что это позволило сохранить в апреле—мае на Северо-Западе и в центральных регионах более 300 тыс. рабочих мест.

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова и ФАС не ответили на запросы “Ъ”. В ОАО РЖД сообщили, что приостановка действия ПНД «продемонстрировала свою эффективность как вынужденная мера в условиях санкционных ограничений и опережающего роста спроса на перевозки в восточном направлении». «Изменение очередности приема грузов в пользу товаров для внутреннего потребления, а также продукции высокого передела дало возможность отправлять грузы на Дальний Восток сотням новых грузоотправителей наравне с существующими клиентами»,— подчеркнули в монополии.

В то же время глава Минэнерго Николай Шульгинов 7 сентября на ВЭФ говорил, что министерство выступает за возврат ПНД. «Распределение грузов идет по временным правилам ОАО РЖД, они сами определяют приоритетность,— говорил он.— Пока отдается предпочтение более высокомаржинальным продуктам для перевозки: нефти, нефтепродуктам, металлам и так далее. Пока это временный подход, и мы выступаем за то, чтобы вернуть тему ПНД, это более правильная система очередности движения грузов». Других комментариев в Минэнерго не предоставили.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров уточняет, что ПНД принимались постановлением правительства, а временные правила — документ ОАО РЖД. По мнению эксперта, неважно, каким документом будет определяться порядок доступа к Восточному полигону, однако он должен приниматься на уровне правительства, а не ОАО РЖД, потому что перевозчик «не видит параметры межотраслевого баланса, мер господдержки или, напротив, дополнительных налоговых изъятий, которые выходят за рамки тарифов на железной дороге, и не может в текущих условиях адекватно и оперативно реагировать на государственные задачи по стимулированию той или другой отрасли в условиях быстро возрастающего санкционного давления».

Господин Бурмистров отмечает, что ситуация с провозной способностью будет ухудшаться в связи со вторичными санкциями, усилением дефицита тягового состава и приходом зимы. Поэтому, полагает он, сейчас нужно обеспечить максимизацию экспорта, а неопределенность и недостаточная прозрачность действующего порядка доступа к инфраструктуре не способствует решению этой задачи.

Наталья Скорлыгина