Железные дороги въезжают в ФНБ

Правительство готовится докапитализировать ОАО РЖД еще на 217 млрд руб. помимо выделенных весной 250 млрд руб. Средства могут быть выделены из ФНБ и пойдут на снижение долговой нагрузки. По информации собеседников “Ъ”, это решение уже согласовано. Таким образом, в этом году монополия получит рекордные 467 млрд руб. из ФНБ — более чем на половину годовой инвестпрограммы. По мнению аналитиков, долговая нагрузка ОАО РЖД находится на предельном уровне, когда процентные платежи отнимают уже более трети EBITDA, и докапитализация крайне актуальна, но хорошо было бы, чтобы она выделялась под обязательство исполнения наиболее актуальных проектов, в частности, закупки тяги и расширения Восточного полигона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ОАО РЖД может быть докапитализировано на дополнительные 217 млрд руб. для снижения долговой нагрузки. По информации одного из собеседников “Ъ”, докапитализацию уже согласовал вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий ФНБ. В секретариате господина Григоренко от комментариев отказались. Два собеседника “Ъ” подтвердили, что решение согласовано. В Минэкономики “Ъ” переадресовали в Минфин (там не ответили на запрос “Ъ”) и в ОАО РЖД, где от комментариев отказались.

В этом году власти уже вливали средства в ОАО РЖД — так, в апреле правительство одобрило взнос в 250 млрд руб. из ФНБ в уставный капитал (см. “Ъ” от 18 марта и 10 апреля). Средства было предписано направить на модернизацию железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба, развитие инфраструктуры Центрального транспортного узла, приобретение тягового и моторвагонного подвижного состава, а также вагонов дальнего следования. Таким образом, докапитализация из ФНБ в этом году суммарно составит 467 млрд руб., что могло бы покрыть 55% инвестпрограммы этого года (847 млрд руб.).

Как сообщал “Ъ”, летом ОАО РЖД с профильными ведомствами обсуждало докапитализацию за счет тех средств из ФНБ, которые ранее предполагалось выделить на финансирование строительства выходов из Якутии: потребность в них снизилась после того, как «Эльгауголь» решил строить для вывоза своих объемов угля отдельную ветку к Охотскому морю. Тогда речь шла о 188 млрд руб. (см. “Ъ” от 18 июля). Те ли это средства, что планируется выделить сейчас, собеседники “Ъ” не поясняют.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что снижение долговой нагрузки сейчас для ОАО РЖД очень актуально, поскольку ставки кредитования в 2023 году будут расти, а у ОАО РЖД очень амбициозная инвестпрограмма.

При этом пока не ясно, выполнимы ли заложенные в нее обязательства по долговому финансированию и будет ли одобрено повышение тарифов ОАО РЖД, существенно превышающее прогнозируемый ЦБ и Минэкономики уровень инфляции. Докапитализация, по мнению эксперта, наиболее щадящий для экономики вариант привлечения финансирования, поскольку дальнейшее увеличение нагрузки на грузоотправителей существенно осложнит формирование новых экспортных маршрутов. По его мнению, важно докапитализировать ОАО РЖД с обязательствами по выполнению тех проектов, которые в наибольшей степени оказывают синергетическое воздействие на экономику страны. Это прежде всего закупка тяги, формирование серийного заказа на модели с замещенными импортными компонентами и все, что касается развития Восточного полигона, нагрузка на который в условиях усиления вторичных санкций будет быстро расти.

Эксперт канала «Мои инвестиции» Елена Сахнова напоминает, что недавно глава Минэкономики Максим Решетников, выступая в Совете федерации, отмечал, что на капиталовложения ОАО РЖД не хватает средств. Есть два источника получения дополнительного финансирования: вложения акционера (государства) или увеличение долговой нагрузки. А уровень долга ОАО РЖД, как говорил господин Решетников, «находится на опасной грани». Госпожа Сахнова отмечает, что увеличивать долговую нагрузку дальше нельзя: ОАО РЖД уже платит порядка трети EBITDA в виде процентных платежей по долгу.

Наталья Скорлыгина