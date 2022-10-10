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Коммерсантъ FM
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Кузбасс догоняет экспорт

Власти региона просят увеличить квоты вывоза угля в 2023 году

Кузбасс предложил учесть в планах вывоза угля по Восточному полигону на 2023 год объем, который не будет вывезен по итогам 2022 года. В таком случае квота на кузбасский уголь может вырасти почти на 10 млн тонн, до 73 млн тонн. Уголь сейчас частично вытеснен с перегруженного восточного направления более маржинальными товарами, которые тоже потеряли европейский рынок из-за санкций. По мнению экспертов, хотя спрос на российский уголь в Азии есть, будет сложно выполнить планы Кузбасса из-за конкуренции с другими грузоотправителями.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Глава Кузбасса Сергей Цивилев предложил на 2023 год увеличить планы по вывозу угля по Восточному полигону, чтобы компенсировать отставание в отгрузке этого года. Такое заявление он сделал в рамках форума «Угольная отрасль — новые реалии». По его словам, в этом году из Кузбасса на восток должно быть отгружено по железной дороге 58 млн тонн, а в 2023 году — 63 млн тонн. Но план выполнен не будет, а отгрузка составит 48–49 млн тонн. «Поэтому предлагаю поставить такую цель РЖД. У нас в Кузбассе 63 млн тонн, добавляем долг 9,5 млн тонн и преодолеваем то, что своевременно не исполнили»,— заявил он 7 октября.

В марте 2021 года президент РФ поручил за три года нарастить экспортные поставки угля из Кузбасса на восток на 30% — до 68 млн тонн в 2024 году, прибавляя в год по 5 млн тонн (см. “Ъ” от 2 марта 2021 года). Далее аналогичные квоты на 2022 год получила Бурятия (9,1 млн тонн), Хакасия (9 млн тонн) и Тува (0,4 млн тонн), в результате чего весь прирост пропускной способности Восточного полигона в 2022 году (14 млн тонн, до 158 млн тонн), или 60% всей его пропускной способности, оказался бы занят углем этих четырех субъектов (см. “Ъ” от 11 января и 17 февраля).

После 24 февраля ситуация радикально изменилась, и уголь на Восточном полигоне, отправляемый по указам президента, оказался в меньшем приоритете, чем грузы с запада, потерявшие рынок в Европе. По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, предприятия региона по итогам восьми месяцев сократили отгрузку на 11%, до 131,6 млн тонн. Падение в восточном направлении составило 8,3%, до 33,1 млн тонн. Гендиректор «Кузбассразрезугля» Елена Дробина рассказала 7 октября, что после введения эмбарго ЕС в августе количество стран, куда компания поставляет уголь, снизилось до 20 с 35 в 2021 году. Но объема продаж прошлого года можно будет достичь в 2023 году, решив ряд проблем, включая вывоз на Дальний Восток, считает она.

В ОАО РЖД не ответили на вопрос “Ъ” о возможности корректировки планов по вывозу угля, но о нереалистичности отправки даже 63 млн тонн в 2023 году говорил на форуме глава «Распадской» Илья Широкоброд. Он предложил на 2023 год те же 58 млн тонн, составлявшие квоту 2022 года. Несмотря на проблемы с вывозом, спрос на российский уголь есть, отмечает Сергей Гришунин из НРА. Сейчас, когда европейский рынок стал премиальным, в Азии отмечается дефицит из-за перенаправления объемов. По его словам, восполнить дефицит могут и должны российские угольщики. Эксперт подчеркивает, что планы по увеличению пропускной способности Восточного полигона в теории позволяют вывезти заявленные объемы, но вопрос в том, как мощности будут распределены между грузоотправителями.

Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина

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