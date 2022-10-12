Все пойдет по карте

Центризбирком (ЦИК) в среду провел первое заседание с участием комиссий недавно присоединенных субъектов и анонсировал разработку «дорожных карт» по интеграции новых территорий в российскую избирательную систему. До конца 2022 года там предстоит сформировать избирательные комиссии, а до начала выборной кампании-2023, которая стартует в июне,— определиться с административно-территориальным делением. Легким процесс интеграции не будет, предупреждают эксперты: неопределенность границ и условия текущей спецоперации значительно усложняют и без того не малый объем задач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред ЦИКа Николай Булаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Зампред ЦИКа Николай Булаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Очередное заседание ЦИК РФ 12 октября впервые прошло с участием четырех недавно присоединенных регионов. Представители новых субъектов подключились к обсуждению в формате видеоконференции вместе в другими регионами. «Я бы хотел поздравить нас всех с приходом в нашу профессиональную команду новых, закаленных, умных и преданных своему делу коллег»,— сказал заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев, открывая заседание. Он представил коллегам председателей четырех избиркомов — Галину Катющенко (Херсонская область), Марину Захарову (Запорожская область), Елену Кравченко (ЛНР) и Владимира Высоцкого (ДНР) — и анонсировал обсуждение на ближайшем рабочем заседании вопросов интеграции комиссий новых субъектов в российскую избирательную систему.

Напомним, референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23–27 сентября, и большинство их участников, по официальным данным, высказались за присоединение к России. 30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ, а на прошлой неделе были приняты соответствующие федеральные конституционные законы.

Эти документы предусматривают, что до 1 января 2026 года для новых территорий будет действовать переходный период, но уже в ближайший единый день голосования в сентябре 2023 года там должны пройти выборы в региональные и муниципальные органы власти. Какие именно комиссии должны будут организовывать эти выборы, законы не уточняют — там лишь сказано, что действующие в ДНР и ЛНР парламенты до их переизбрания осенью 2023-го смогут осуществлять собственное правовое регулирование, которое не противоречит общефедеральному, а в Запорожской и Херсонской областях эти функции (с некоторыми ограничениями) временно возложены на врио губернаторов.

Источник “Ъ”, близкий к руководству ЦИКа, говорит, что детали такой интеграции обсуждать пока рано: рабочая группа только приступила к формированию ее «дорожной карты».

По его словам, избирательные комиссии на новых территориях должны быть образованы до конца 2022 года.

На самом деле нет необходимости принимать на местах специальные законы для того, чтобы приступить к формированию избирательных комиссий,— это вполне можно сделать на основании федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, разъясняет депутат Госдумы и бывший зампред ЦИКа Леонид Ивлев. Именно так все происходило в Крыму, где сроки подготовки к кампании были еще более сжатыми, вспоминает он: в марте 2014 года Крым и Севастополь стали новыми субъектами РФ, а уже в сентябре там должны были пройти первые выборы по российскому законодательству. Господин Ивлев напоминает, что по закону о гарантиях половину членов избирательной комиссии субъекта назначает глава региона и половину — законодательный орган. В ДНР и ЛНР, где назначены врио глав субъектов и продлены полномочия парламентов, проблем с этим не предвидится, а вот ситуация с Запорожской и Херсонской областями несколько другая: там тоже есть врио губернаторов, но отсутствуют законодательные органы. Поэтому не исключено, что формирование избиркомов придется взять на себя Центризбиркому, допускает Леонид Ивлев. У ЦИКа есть такие полномочия (согласно п. 7 ст. 22 закона о гарантиях, ЦИК вправе назначить всех или часть членов регионального избиркома, если уполномоченный на то орган госвласти в субъекте отсутствует или не произвел это назначение в установленный срок), и прецеденты уже были: например, в 2007 году Центризбирком сам назначил 14 членов избиркома Ставропольского края.

Впрочем, собеседник “Ъ” в ЦИКе считает более вероятным вариант, при котором половину членов избиркомов Запорожской и Херсонской областей назначат врио губернаторов, а другую половину — ЦИК России.

Кроме того, отмечает господин Ивлев, на новых территориях пока отсутствуют официально зарегистрированные региональные отделения политических партий, а это значит, что предлагать кандидатов в состав вновь создаваемых избиркомов должны будут центральные партийные органы.

Параллельно должна создаваться законодательная база будущих выборов, наиболее трудоемкой частью которой обещают стать законы об административно-территориальных образованиях: субъекты должны утвердить перечень муниципальных образований и их границы, и совсем не факт, что они будут совпадать с ранее сложившимися, добавляет Леонид Ивлев. Кроме того, по его словам, предстоит подобрать и отремонтировать помещения для избирательных комиссий и в первую очередь для территориальных избиркомов — там должна быть установлена аппаратура ГАС «Выборы», операторов для которой еще тоже предстоит обучить.

Легким процесс интеграции не будет, предупреждает электоральный юрист Роман Смирнов: общая для избирательной системы кадровая проблема в случае с новыми регионами усложняется неопределенностью территориальных границ и общими условиями текущей спецоперации (особенно принимая в расчет угрозы украинской стороны в адрес «коллаборационистов») и статуса избирателей. Неизбежны организационно-технические проблемы, и также следует понимать, что люди будут действовать по тем шаблонам, к которым привыкли,— а это неизбежно приведет к большому количеству накладок, прогнозирует эксперт. С другой стороны, по его мнению, уже понятно, что критика в адрес новых территорий будет минимальной.

Анастасия Корня, Андрей Винокуров