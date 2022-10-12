Вопросы местного назначения

Парламентские партии создают свои отделения в новых субъектах РФ и ищут для них руководителей. «Единая Россия» этот вопрос уже решила, остальные партийцы или определились с кандидатами, или продолжают их подбор. При этом все партии парламентской оппозиции намерены делать ставку на местных политиков и уверяют, что де-факто на новых территориях они работают уже давно, хотя юридически отделения пока не зарегистрированы. Впрочем, начавшийся процесс партстроительства осложняют продолжающиеся боевые действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отстаивать свои интересы в новых субъектах РФ российские партии обещают с опорой на местные кадры

Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ Отстаивать свои интересы в новых субъектах РФ российские партии обещают с опорой на местные кадры

Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ

Все парламентские партии приступили к работе над созданием своих региональных отделений в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Как ранее сообщал “Ъ”, первой 6 октября о создании там своих отделений (пока они не зарегистрированы в Минюсте) и утверждении и. о. секретарей политсоветов объявила «Единая Россия» (ЕР). Из действующих руководителей новых регионов партийную должность получил только врио главы ДНР Денис Пушилин, а в трех других случаях ЕР выбрала других политиков: в Луганской народной республике (ЛНР) ее отделение возглавил председатель Народного совета (парламента) республики Денис Мирошниченко, в Запорожской области — мэр Мелитополя Галина Данильченко, в Херсонской — депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. Также партия определила депутатов Госдумы, которые будут отвечать за новые регионы, пока у них нет собственных избранных представителей: к ДНР приписали Зураба Макиева, к ЛНР — Виктора Водолацкого, к Запорожской области — Артема Бичаева, к Херсонской — господина Кастюкевича.

КПРФ тоже активно занимается партстроительством на новых территориях, рассказал “Ъ” глава пресс-службы партии Александр Ющенко. 10 октября на заседании секретариата ЦК КПРФ было принято решение о назначении координаторов рабочих групп из числа депутатов Госдумы по подготовке конференций для создания отделений в новых регионах. В ДНР эту работу возглавит Казбек Тайсаев, в ЛНР — Евгений Бессонов, в Запорожской области — сам господин Ющенко, в Херсонской области — Алексей Куринный. Отделения в ДНР и ЛНР, вероятно, возглавят первый секретарь ЦК Компартии ДНР Борис Литвинов и первый секретарь ЦК Компартии ЛНР Игорь Гуменюк, а в двух областях вопрос еще «прорабатывается», отметил господин Ющенко. «Де-факто партия уже давно работает на этих территориях, актив есть»,— добавил коммунист.

В ЛДПР, как сообщили “Ъ” в ее пресс-службе, с координаторами определились пока только в Запорожской области и ДНР: это местная активистка Екатерина Уманец и советник главы республики Андрей Крамар соответственно. Telegram-канал фракции 7 октября сообщил, что «офис ЛДПР в Мелитополе откроется уже в ближайшие дни, среди первостепенных задач: регистрация регионального отделения, проведение конференции и избрание координатора, набор кадров». По координаторам отделений в двух других регионах пока идут согласования, но все кандидаты будут местными жителями, заверили в пресс-службе: «Это политика партии». Как пояснил собеседник “Ъ” в ЛДПР, «все четыре отделения пока координируются из Москвы, создавать их там можно начиная с прошлой недели, когда закон о присоединении территорий подписал президент, это достаточно долгая юридическая процедура, отделение нужно регистрировать в Минюсте, проводить выборы координатора». Сложности, по его словам, связаны с тем, что во всех регионах продолжаются боевые действия. Координаторов регионов из числа депутатов Думы фракция выберет на своем заседании на следующей неделе.

В «Справедливой России — За правду» (СРЗП) решение о создании представительств на новых территориях будет принимать президиум центрального совета партии, он состоится до конца октября, заявил ранее журналистам лидер СРЗП Сергей Миронов. По его словам, в ДНР и ЛНР отделения заработают на базе партийных центров защиты прав граждан (они есть в большинстве регионов РФ), а возглавить их готовы руководители центров (в ЛНР — Геннадий Тараканов, в ДНР — Алексей Жигулин). В Херсонской и Запорожской областях «партийный костяк еще формируется, подбираются кандидатуры председателей советов реготделений». Как пояснил “Ъ” курирующий в СРЗП новые регионы сенатор Сергей Безденежных, «в связи с осложнением ситуации на территориях данная процедура усложнилась в плане сбора информации». При выборе кандидатов приоритет отдается представителям штабов сопредседателя партии Захара Прилепина, добавил партиец. По его словам, важно, чтобы кандидаты имели непосредственное отношение к упомянутым территориям.

В пресс-службе «Новых людей» “Ъ” сообщили, что с руководителями новых отделений партия определится «в ближайшие дни».

Мария Макутина, Ксения Веретенникова