Вопросы местного назначения

Парламентские партии создают свои отделения в новых субъектах РФ и ищут для них руководителей. «Единая Россия» этот вопрос уже решила, остальные партийцы или определились с кандидатами, или продолжают их подбор. При этом все партии парламентской оппозиции намерены делать ставку на местных политиков и уверяют, что де-факто на новых территориях они работают уже давно, хотя юридически отделения пока не зарегистрированы. Впрочем, начавшийся процесс партстроительства осложняют продолжающиеся боевые действия.
Отстаивать свои интересы в новых субъектах РФ российские партии обещают с опорой на местные кадры
Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ
Все парламентские партии приступили к работе над созданием своих региональных отделений в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Как ранее сообщал “Ъ”, первой 6 октября о создании там своих отделений (пока они не зарегистрированы в Минюсте) и утверждении и. о. секретарей политсоветов объявила «Единая Россия» (ЕР). Из действующих руководителей новых регионов партийную должность получил только врио главы ДНР Денис Пушилин, а в трех других случаях ЕР выбрала других политиков: в Луганской народной республике (ЛНР) ее отделение возглавил председатель Народного совета (парламента) республики Денис Мирошниченко, в Запорожской области — мэр Мелитополя Галина Данильченко, в Херсонской — депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. Также партия определила депутатов Госдумы, которые будут отвечать за новые регионы, пока у них нет собственных избранных представителей: к ДНР приписали Зураба Макиева, к ЛНР — Виктора Водолацкого, к Запорожской области — Артема Бичаева, к Херсонской — господина Кастюкевича.
КПРФ тоже активно занимается партстроительством на новых территориях, рассказал “Ъ” глава пресс-службы партии Александр Ющенко. 10 октября на заседании секретариата ЦК КПРФ было принято решение о назначении координаторов рабочих групп из числа депутатов Госдумы по подготовке конференций для создания отделений в новых регионах. В ДНР эту работу возглавит Казбек Тайсаев, в ЛНР — Евгений Бессонов, в Запорожской области — сам господин Ющенко, в Херсонской области — Алексей Куринный. Отделения в ДНР и ЛНР, вероятно, возглавят первый секретарь ЦК Компартии ДНР Борис Литвинов и первый секретарь ЦК Компартии ЛНР Игорь Гуменюк, а в двух областях вопрос еще «прорабатывается», отметил господин Ющенко. «Де-факто партия уже давно работает на этих территориях, актив есть»,— добавил коммунист.
В ЛДПР, как сообщили “Ъ” в ее пресс-службе, с координаторами определились пока только в Запорожской области и ДНР: это местная активистка Екатерина Уманец и советник главы республики Андрей Крамар соответственно. Telegram-канал фракции 7 октября сообщил, что «офис ЛДПР в Мелитополе откроется уже в ближайшие дни, среди первостепенных задач: регистрация регионального отделения, проведение конференции и избрание координатора, набор кадров». По координаторам отделений в двух других регионах пока идут согласования, но все кандидаты будут местными жителями, заверили в пресс-службе: «Это политика партии». Как пояснил собеседник “Ъ” в ЛДПР, «все четыре отделения пока координируются из Москвы, создавать их там можно начиная с прошлой недели, когда закон о присоединении территорий подписал президент, это достаточно долгая юридическая процедура, отделение нужно регистрировать в Минюсте, проводить выборы координатора». Сложности, по его словам, связаны с тем, что во всех регионах продолжаются боевые действия. Координаторов регионов из числа депутатов Думы фракция выберет на своем заседании на следующей неделе.
В «Справедливой России — За правду» (СРЗП) решение о создании представительств на новых территориях будет принимать президиум центрального совета партии, он состоится до конца октября, заявил ранее журналистам лидер СРЗП Сергей Миронов. По его словам, в ДНР и ЛНР отделения заработают на базе партийных центров защиты прав граждан (они есть в большинстве регионов РФ), а возглавить их готовы руководители центров (в ЛНР — Геннадий Тараканов, в ДНР — Алексей Жигулин). В Херсонской и Запорожской областях «партийный костяк еще формируется, подбираются кандидатуры председателей советов реготделений». Как пояснил “Ъ” курирующий в СРЗП новые регионы сенатор Сергей Безденежных, «в связи с осложнением ситуации на территориях данная процедура усложнилась в плане сбора информации». При выборе кандидатов приоритет отдается представителям штабов сопредседателя партии Захара Прилепина, добавил партиец. По его словам, важно, чтобы кандидаты имели непосредственное отношение к упомянутым территориям.
В пресс-службе «Новых людей» “Ъ” сообщили, что с руководителями новых отделений партия определится «в ближайшие дни».