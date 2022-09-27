Согласование после голосования

Во вторник в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и в подконтрольных РФ частях Запорожской и Херсонской областей Украины закончились референдумы о присоединении к России. Голосование завершилось в 16:00, и уже к вечеру было объявлено, что за вхождение в состав РФ там высказались от 87% до 98% избирателей. Теперь, согласно российскому законодательству, со всеми четырьмя регионами будут заключены международные договоры, которые президент РФ передаст на ратификацию в Федеральное собрание вместе с законопроектами о принятии новых субъектов. В 2014 году процесс вхождения Крыма и Севастополя в состав России занял шесть дней, но сейчас, с учетом пятидневного референдума, времени на это может понадобиться вдвое больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вопреки опасениям организаторов, референдумы о присоединении к России прошли без крупных провокаций и при высокой явке избирателей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вопреки опасениям организаторов, референдумы о присоединении к России прошли без крупных провокаций и при высокой явке избирателей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Референдумы в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных российским военным частях Запорожской и Херсонской областей Украины проходили с 23 по 27 сентября. В первые четыре дня голосование проводилось преимущественно выездным способом из соображений безопасности, а в последний день открылись все избирательные участки. Опять же из соображений безопасности голосование во вторник завершилось в 16:00 (время совпадает с московским), чтобы успеть до темноты доставить бюллетени с участков в вышестоящие избирательные комиссии. В России, где были организованы примерно 600 участков в 84 регионах, подсчет голосов проводился сначала на участках, после чего результаты отправлялись в Единый центр сбора данных в Москве.

Подсчет результатов плебисцитов шел разными темпами. Например, в ДНР к 22:00 подсчитали лишь 31,74% протоколов, которые дали 93,95% положительных ответов. Зато в трех других регионах к этому времени обработали 100% голосов: в ЛНР за вхождение в состав РФ высказались 98,42% избирателей, в Запорожской области — 93,11%, а в Херсонской — 87,05%.

Все четыре референдума были признаны состоявшимися к утру 26 сентября, когда явка повсеместно перевалила за 50%. При этом в избиркомах журналистам поясняли, что итоговые показатели явки будут рассчитываться от численности людей в списках на момент окончания голосования. Это связано с тем, что, например, на участках за пределами четырех территорий в списки вносились все люди, пришедшие голосовать с действительными документами. Изначально в избиркоме Херсонской области заявляли, что исходят из общей численности избирателей в 750 тыс. человек, в Запорожской области в первоначальные списки были включены 500 тыс. человек. В ДНР было напечатано 1,5 млн бюллетеней, а в ЛНР по состоянию на первый день референдума в списки включили 1,3 млн избирателей.

Дальнейшие шаги по интеграции этих территорий в состав РФ регулируются федеральным конституционным законом (ФКЗ) «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ».

Первым из них должно стать обращение их руководства к президенту России с официальной просьбой о включении в состав РФ. К примеру, глава ЛНР Леонид Пасечник вечером во вторник заявил, что уже подготовил такое обращение и рассчитывает в ближайшее время поехать с ним в Москву.

Напомним, что, согласно упомянутому закону, «в качестве нового субъекта в РФ может быть принято иностранное государство или его часть», но во втором случае необходимо согласие «материнской» страны, что в нынешней ситуации невозможно. Поэтому запуску предусмотренной законом процедуры должны предшествовать указы Владимира Путина о признании независимости Запорожской и Херсонской областей (ДНР и ЛНР объявили о своей независимости еще в 2014 году, а Россия признала ее 21 февраля 2022 года). Кстати, именно желанием полностью соответствовать требованиями этого закона объяснялись разные формулировки вопросов на референдумах. Если жителей ЛНР и ДНР спрашивали только о желании войти в состав России, то избирателям Херсонской и Запорожской областей нужно было ответить, по сути, сразу на три вопроса: о выходе из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении в состав России на правах субъекта.

После получения обращений президент РФ «при необходимости» консультируется с правительством и парламентом, а затем поручает подготовить и подписать с кандидатами на присоединение международные договоры. Этими соглашениями должны регулироваться наименование и статус новых субъектов, переходный период для их интеграции и другие первоочередные вопросы. Подписанные, но не вступившие в силу договоры отправляются в Конституционный суд, который должен оценить их на предмет соответствия Основному закону РФ. В случае положительного заключения КС президент направляет договоры на ратификацию в Госдуму и одновременно вносит в нижнюю палату проекты ФКЗ о принятии в РФ новых субъектов. В силу все эти документы вступают после их одобрения Советом федерации и подписания президентом. Новым субъектам в зависимости от условий договора может быть предоставлен статус республик, краев, областей, автономной области или автономного округа.

Напомним, что описанная в этом законе схема уже была отработана на практике при присоединении Крыма и Севастополя в 2014 году. 11 марта депутаты обеих территорий проголосовали за декларацию о независимости, в которой говорилось, что если в результате референдума 16 марта будет принято решение о вхождении в состав России, то Крым будет объявлен независимым и суверенным государством с республиканской формой правления. На следующий день после референдумов, 17 марта 2014 года, власти Крыма и Севастополя обратились к президенту России с официальной просьбой о включении их в состав РФ. В тот же день Владимир Путин подписал указ о признании независимости Крыма с имеющим в его составе особый статус Севастополем и распорядился подготовить международный договор о присоединении республики к РФ. 18 марта соглашение было подписано в Кремле в торжественной обстановке (этому предшествовало выступление господина Путина перед членами Федерального собрания с 50-минутной речью) и отправлено на заключение в КС.

В первой половине дня 19 марта КС подтвердил соответствие договора Конституции, и уже через несколько часов президент внес его на ратификацию в Госдуму вместе с проектом ФКЗ об образовании в составе России двух новых субъектов. 20 марта Дума ратифицировала договор и приняла закон о новых субъектах РФ, 21 марта эти документы одобрил Совет федерации, а еще через пару часов они уже были подписаны Владимиром Путиным и вступили в силу. Таким образом, вся процедура вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ — от референдума до узаконенного присоединения — заняла шесть дней.

На этот раз процесс может оказаться более длительным, прежде всего из-за пятидневного референдума.

Торжественное заседание по случаю подписания договоров, возможно, состоится 30 сентября — как ранее сообщала газета «Ведомости», именно на эту дату запланировано выступление Владимира Путина перед членами федерального парламента. Источники “Ъ” в Госдуме подтверждают эту информацию и добавляют, что депутаты на этой неделе проходят ПЦР-тестирование (оно обязательно для такого рода протокольных мероприятий). Впрочем, источник “Ъ” во фракции «Единая Россия» уверяет, что депутаты делают ПЦР «на всякий случай», а каким будет формат встречи парламентариев с президентом, пока неизвестно.

Отметим, что, согласно ранее утвержденному плану, на этой неделе Госдума проводит два пленарных заседания (27 и 28 сентября), а следующую неделю (с 3 по 9 октября) депутаты должны были провести в регионах. Однако в понедельник стало известно, что на 29 сентября запланировано внеочередное заседание совета Думы: как пояснял собеседник “Ъ” в нижней палате, это связано с возможным проведением дополнительной пленарки 29 или 30 сентября. А во вторник в Думе сообщили, что совет соберется уже 28 сентября — сразу после пленарного заседания.

В то же время спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко, отвечая 27 сентября на вопросы журналистов, заявила, что верхняя палата рассмотрит вопросы вхождения новых субъектов в состав РФ на очередном заседании 4 октября: «Пока я не вижу необходимости во внеплановых заседаниях. Я полагаю, что мы уже 4-го числа, если все подтвердится, если все пройдет хорошо, готовы рассмотреть». Изначально это заседание СФ планировалось на 5 октября (как правило, верхняя палата собирается по средам). Но этот график, как пояснил “Ъ” глава регламентного комитета СФ Вячеслав Тимченко, подвергся корректировке еще в начале сентября в связи с зарубежной командировкой госпожи Матвиенко, и «с референдумами это никак не связано». Если 4 октября Совфед одобрит закон о новых субъектах РФ, а президент его сразу же подпишет, то с учетом растянутого на пять дней референдума вся процедура вхождения в состав России займет 12 дней — в два раза дольше «крымской».

Отметим также, что до начала референдумов руководители всех четырех территорий ожидали провокации со стороны вооруженных сил Украины, и особенно в последний день плебисцитов 27 сентября.

Однако координационный совет при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием, который вел собственное наблюдение за референдумами, сообщил, что масштабных провокаций, способных повлиять на ход плебисцитов и исказить волю избирателей, не было.

По словам зампреда совета Алены Булгаковой, зафиксированы лишь точечные эпизоды. Например, во время выездного голосования в ДНР было нападение на членов избиркома, но все голоса избирателей были учтены. В ЛНР в результате обстрела был поврежден центр матери и ребенка в Алчевске, и голосование на трех участках в городе перенесли в бомбоубежище. Еще один инцидент случился в Запорожской области, где ночью обстреляли участок, на котором хранились бюллетени, но результатам голосования это ущерб не причинило, рассказала госпожа Булгакова.

Политолог Владимир Шемякин считает, что Украине и Западу, по сути, уже не было смысла пытаться помешать референдумам. «Там изначально заявили, что не признают их результатов, которые предопределены. И тогда срывать их уже смысла нет. Более того, попытка помешать, наоборот, поднимала бы их значение»,— поясняет эксперт.

Отдел политики “Ъ”