Новый объект федерации

Власти РФ определили юридический статус Запорожской АЭС, которая теперь находится на присоединенной к РФ территории Запорожской области. Станция будет передана в собственность РФ, а управлять ею будет новая дочерняя компания «Росэнергоатома». Схема, по мнению юристов, призвана снизить санкционные риски для «Росатома». Аналитики полагают, что госкорпорация, скорее всего, сможет избежать санкций, но даже если этого не случится, ограничения будут «точечные и максимально аккуратные», учитывая лидирующие позиции «Росатома» на мировом рынке ядерных материалов и услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Росатом» не станет владельцем Запорожской атомной станции, но будет ей управлять

Фото: SERGEI ILNITSKY / EPA-EFE / Vostock Photo «Росатом» не станет владельцем Запорожской атомной станции, но будет ей управлять

Фото: SERGEI ILNITSKY / EPA-EFE / Vostock Photo

Президент РФ подписал указ, определяющий условия перехода Запорожской АЭС (ЗАЭС, 6 ГВт) в российскую юрисдикцию. Согласно опубликованному документу, собственником ЗАЭС будет российское государство, для этих целей правительство создаст новое федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Запорожская АЭС».

Оператором станции будет другая структура — АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» (ЭО ЗАЭС) — 100-процентная дочерняя компания концерна «Росэнергоатом» (РЭА, входит в «Росатом», единый оператор всех АЭС в РФ). Компания с уставным капиталом в 2 млрд руб. учреждена 3 октября. «Новая эксплуатирующая организация призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке РЭА»,— заявили 5 октября в концерне.

Как и ожидалось, выданные Украиной лицензии на работу ЗАЭС продолжают действовать до тех пор, пока российские регуляторы не выдадут новые документы в соответствии с российскими законами.

Переходный период особого регулирования продлится до 1 января 2028 года: в течение пяти лет, в частности, будет действовать особый режим атомного надзора, госрегулирования промышленной безопасности, а также использования финансовых ресурсов для обеспечения безопасности на ЗАЭС.

Гендиректор новой эксплуатирующей компании — бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко, который, по неофициальной информации, находится на станции с весны. Весь персонал, работающий сейчас на ЗАЭС, в ближайшее время будет трудоустроен в штат новой эксплуатирующей организации. До сих пор вакантно и место директора ЗАЭС: по сведениям “Ъ”, занять эту должность, вероятно, может один из украинских сотрудников.

Бывшего гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова выдворили на территорию Украины еще в начале недели: по версии российской стороны, он сотрудничал с украинскими спецслужбами.

Разделение функций эксплуатации АЭС и владения имуществом, вероятно, необходимо для снижения санкционных рисков «Росатома», говорит управляющий партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Андрей Яковлев. «Принятая схема разделения сфер ответственности — оптимальный вариант с юридической точки зрения. Госкорпорация будет только заниматься вопросами контроля безопасной эксплуатации станции»,— отмечает он. По его мнению, западные страны вряд ли решатся вводить ограничения в отношении «Росатома» из соображений ядерной безопасности, поскольку они сами зависят от российских поставок топлива и урана. До сих пор против «Росатома» и в целом российской атомной индустрии санкции не вводились.

Старший научный сотрудник института ООН по исследованию проблем разоружения Андрей Баклицкий полагает, что изобретенная российскими властями юридическая схема владения и управления не сможет полностью обезопасить РЭА от санкций. «РЭА работает преимущественно на территории России, но даже в его случае могут возникнуть проблемы: например, концерн является одним из акционеров компании "Аккую Нуклеар", которая строит одноименную АЭС в Турции»,— предупреждает аналитик.

Ситуация с головной госкорпорацией «Росатомом» выглядит сложнее. Если западные страны и решатся ввести санкции в отношении нее, то ограничения, скорее всего, будут «точечными и максимально аккуратными», чтобы не навредить проектам в западных странах, которые не получится мгновенно заместить, говорит Андрей Баклицкий. В частности, «Росатом» занимает лидирующие позиции в мире на рынке услуг по обогащению урана (около 40%), а также по добыче урана (около 15%). Западные страны, введя существенные санкции, также могут испортить отношения с союзниками и партнерами, где «Росатом» строит АЭС (Индия, Турция, Египет). «Когда в 2019 году администрация президента США Дональда Трампа под угрозой санкций потребовала от "Росатома" прекратить работу над вторым энергоблоком АЭС "Бушер" в Иране, "Росатом" отказался, и санкций не последовало»,— напоминает Андрей Баклицкий.

ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, состоящая из шести энергоблоков советского дизайна ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый. ЗАЭС находилась под контролем российских военных еще с марта, но все это время де-юре подчинялась украинскому «Энергоатому». В начале сентября последние работавшие пятый и шестой энергоблоки станции вывели в холодный останов из-за регулярных обстрелов и обрывов ЛЭП. Тогда в военно-гражданской администрации региона заверили, что не включат АЭС в целях безопасности до прекращения боевых действий.

Полина Смертина