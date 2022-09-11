Запорожская АЭС полностью остановлена после нескольких месяцев обстрелов, повредивших в том числе линии внешнего электроснабжения. Расхолаживание реакторов сейчас выполняется полностью за счет резервных дизель-генераторов. Пока неясно, когда станция будет вновь запущена. У Украины едва ли возникнут в связи с этим немедленные проблемы с энергоснабжением, поскольку потребление энергии резко упало из-за военных действий. Решение остановить реакторы было единственно верным, считают эксперты, но предупреждают, что риски аварии остаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko, Alexander Ermochenko / Reuters Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko, Alexander Ermochenko / Reuters

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция мощностью 6 ГВт — полностью остановлена. Станция состоит из шести энергоблоков советского дизайна ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый. Последнее время работали только пятый и шестой реакторы. Пятый блок остановили 8 сентября, а шестой — рано утром в воскресенье, 11 сентября. Станция не будет работать, пока не завершатся обстрелы, заявили представители местной российской военной администрации.

Российские войска контролируют территорию АЭС и город Энергодар, расположенный на южном берегу Каховского водохранилища, но северный берег водохранилища занимают украинские войска. Россия обвиняет украинские силы в обстрелах станции.

Оба энергоблока работали на очень низкой мощности, что крайне опасно.

Например, шестой энергоблок более трех суток работал на уровне 110–140 МВт (11–14% от установленной мощности). Из-за постоянных обстрелов периодически отключались ЛЭП, соединяющие АЭС с внешней энергосистемой.

Всего от станции отходит четыре ЛЭП, по которым энергия идет в Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области. 26 августа все ЛЭП одновременно вышли из строя, а Запорожская АЭС впервые была отключена от внешней системы. Блоки пришлось переводить на энергоснабжение с резервных дизель-генераторов, которые приводили в работу насосы, необходимые для циркуляции воды в системах охлаждения реакторов. Охлаждение необходимо, поскольку даже после остановки реактора ядерное топливо выделяет много остаточного тепла, которое, если его не отводить, может привести к тяжелой аварии с нарушением герметичности корпуса реактора.

Всего на Украине 15 действующих атомных энергоблоков общей мощностью 13,1 ГВт. Все электростанции построены на реакторах советского типа ВВЭР. Общая выработка Украины в 2021 году составила 156 млрд кВт•ч, 55% электроэнергии производили атомные энергоблоки (по данным МАГАТЭ).

Запорожская АЭС вырабатывала до четверти от всей необходимой электроэнергии страны.

Однако в текущем году потребление электроэнергии резко сократилось, по разным оценкам, на 30-40%, из-за боевых действий и остановки промышленности, а расчеты за электроэнергию упали на 70%. На этом фоне выключение станции вряд ли отразится на устойчивости системы. В то же время сейчас Украина стремится нарастить начавшийся летом экспорт электроэнергии в Румынию и Словакию, а также проводится реконструкция сетевых связей с Польшей для поставок энергии с Хмельницкой АЭС.

Решение остановить последние реакторы было правильным, еще правильнее было бы сделать это намного раньше, полагает независимый аналитик по атомной энергетике Дмитрий Горчаков. Шестой энергоблок работал в очень некомфортном режиме, производя энергию на собственные нужды для расхолаживания реактора (отвода тепла из активной зоны). До недавнего времени наиболее вероятным был риск фукусимского сценария: авария из-за перегрева и расплавления ядерного топлива при отключении насосов для охлаждения реактора из-за потери электроснабжения.

«Сейчас риски аварии на станции серьезно снижаются, поскольку остановленный реактор выделяет намного меньше тепла, давление и температура в нем ниже, что уменьшает риск парового выброса,— говорит Дмитрий Горчаков.— Если генераторы все-таки вдруг остановятся, то у персонала будет больше времени для решения проблем, а потенциальный ущерб окажется гораздо меньше. Эксперты МАГАТЭ заверили, что дизель-генераторы на станции в хорошем состоянии».

Но риски все равно остаются, предупреждает аналитик, напоминая о находящемся рядом с АЭС сухом хранилище отработавшего ядерного топлива. Кроме того, отмечает Дмитрий Горчаков, население покидает Энергодар, в какой-то момент может возникнуть недокомплект персонала, а при возникновении аварийной ситуации многое зависит именно от сотрудников.

Полина Смертина