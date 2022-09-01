МАГАТЭ взяло Энергодар

Инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг удалось, наконец, побывать на подвергающейся обстрелам Запорожской АЭС. Обсуждавшийся несколько месяцев визит едва не сорвался в последний момент из-за активизации боевых действий в районе этой крупнейшей в Европе атомной электростанции. Бегло осмотрев объект, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал обстановку вокруг него «очень сложной», но уехал, так и не сказав, кто в этом виноват.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (на фото) назвал обстановку вокруг Запорожской АЭС «очень сложной», но, кто в этом виноват, так и не сказал

Фото: Metin Aktas / Anadolu Agency / Getty Images Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (на фото) назвал обстановку вокруг Запорожской АЭС «очень сложной», но, кто в этом виноват, так и не сказал

Фото: Metin Aktas / Anadolu Agency / Getty Images

Сообщения новостных агентств о продвижении делегации МАГАТЭ в контролируемый Россией украинский Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, читались как сценарий голливудского боевика. В шесть утра пророссийская администрация города заявила, что он подвергается массированным артиллерийским обстрелам со стороны украинских вооруженных сил. В восемь утра появились данные о высадке в районе Энергодара украинских диверсионных групп, целью которых якобы был захват станции.

В девять российское Министерство обороны сообщило подробности: на побережье Каховского водохранилища, в 3 км северо-восточнее Запорожской АЭС, была осуществлена высадка на семи быстроходных моторных лодках двух диверсионных групп вооруженных сил Украины общей численностью до 60 человек, они были блокированы и уничтожены подразделениями Росгвардии и российских вооруженных сил, при этом были задействованы вертолеты армейской авиации. Позже ведомство объявило, что в нескольких километрах от Запорожской АЭС, в районе населенного пункта Водяное, была пресечена еще одна попытка высадки украинского десанта для захвата атомной электростанции. На сей раз диверсанты, как уточняется в сообщении Минобороны РФ, следовали на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя. В результате огневого поражения российскими военными оба плавсредства, по их словам, были потоплены.

По версии Москвы, украинцы хотели отбить станцию именно сейчас с тем, чтобы миссия МАГАТЭ по прибытии на место зафиксировала ее переход под контроль Украины.

В это же время из Киева поступали не менее тревожные комментарии, но противоположной направленности. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что российские военные, нарушая взятые на себя обязательства, усиленно обстреливают коридор, по которому должна проехать миссия МАГАТЭ. В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк добавил, что Россия наносит удары по Энергодару и маршруту миссии МАГАТЭ, чтобы обвинить в этом украинскую сторону.

Тем временем выдвинувшиеся из Киева девять белых внедорожников с символикой ООН (МАГАТЭ — структура Организации Объединенных Наций) хоть и с задержкой в несколько часов, но продолжали следовать по намеченному пути. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на все вопросы журналистов отвечал категорично: «Мы понимаем, что риски в серой зоне (между украинскими и российскими силами.— “Ъ”) очень и очень велики… но мы не остановимся». В полвторого дня автомобили его делегации пересекли линию соприкосновения, через час они, наконец, прибыли на АЭС.

Запорожская АЭС перешла под контроль РФ вскоре после ввода российских войск на Украину. При этом станцией по-прежнему управляет украинский оператор «Энергоатом», на ней работает местный персонал. Из шести реакторов Запорожской АЭС сейчас функционируют только два (а порой и один). На протяжении последних шести месяцев территория вокруг АЭС регулярно подвергалась обстрелам, ответственность за которые Москва и Киев перекидывают друг на друга. В августе ситуация обострилась, в мире заговорили об угрозе ядерной катастрофы чернобыльского масштаба. Все это время Рафаэль Гросси пытался договориться со сторонами о возможности инспектирования станции, однако до последнего согласовать модальности визита не удавалось, в чем Москва и Киев также обвиняли друг друга.

Делегация МАГАТЭ в составе Рафаэля Гросси и 13 инспекторов провела на Запорожской АЭС несколько часов. По объекту их водили представители «Росатома». В «Энергоатоме» это вызвало недоумение: руководитель украинского оператора Петр Котин в интервью агентству Reuters усомнился, что в таких условиях эксперты могли собрать нужную информацию.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, впрочем, на принимающую сторону публично не жаловался. Осуществив первичный осмотр объекта, он назвал ситуацию вокруг станции «очень сложной».

«Добраться было сложно, но самое главное, что мы сюда попали. За пару часов мы смогли собрать воедино много информации. Ключевые вещи, которые мне надо было увидеть, я увидел, пояснения были понятными»,— сказал Рафаэль Гросси журналистам.

Он особо отметил «самоотверженную работу персонала и руководства» станции, которые «несмотря на очень сложные обстоятельства, профессионально выполняют свою работу». О том, по чьей вине обострилась ситуация вокруг Запорожской АЭС, глава МАГАТЭ, однако, публично говорить не стал, отметив лишь, что «физическая целостность станции была очевидно неоднократно нарушена». «У нас всех одна цель — защита станции от ядерной аварии... Мы должны сделать все возможное, чтобы найти возможность и договориться со всеми сторонами»,— сказал Рафаэль Гросси.

По его словам, агентству предстоит еще много работы, для чего до 4–5 сентября на месте останутся несколько сопровождавших его инспекторов (по данным «Энергоатома», их пять). Среди прочего они хотели бы пообщаться и с жителями Энергодара. При этом из комментариев Рафаэля Гросси следует, что в дальнейшем на станции будет организовано постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ. Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене (где расположена штаб-квартира агентства) Михаил Ульянов говорил, что Россия приветствовала бы это.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в четверг вечером сообщил, что «в свете непрекращающихся украинских обстрелов Запорожской АЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ» Россия запросила на 6 сентября заседание Совета Безопасности ООН. На нем РФ также предлагает заслушать Рафаэля Гросси по итогам пребывания его команды на АЭС.

Елена Черненко