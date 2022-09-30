Фармотрасль просит за себя

Большинство профильных ассоциаций на рынке лекарств и медтехники России обратились к правительству за отсрочкой для всех своих сотрудников от частичной мобилизации. В условиях дефицита кадров предприятиям будет сложно быстро заменить мобилизованных работников, так как их поиск и обучение требуют времени, указано в письмах. Пока, впрочем, большего успеха добиваются отрасли, где предприятия стремятся сохранить нанятых с помощью действующего механизма бронирования.

Крупнейшие объединения на рынках фармацевтики и медтехники обратились в правительство с просьбой разработать механизм отсрочки от призыва на военную службу при частичной мобилизации для своих сотрудников. В среду письмо премьер-министру (есть у “Ъ”) направил ряд фармацевтических ассоциаций, в числе которых Ассоциация фармпроизводителей ЕАЭС (АФПЭЕАЭС), Ассоциация «Инфарма», Ассоциация международных фармпроизводителей (AMEDA) и Союз профессиональных фармацевтических организаций. Аналогичный документ в правительство вчера выслали и ассоциации международных производителей медицинских изделий (IMEDA) и товаров индустрии для здоровья (АИТЗ) (также есть у “Ъ”).

Как указано в письме ассоциаций, из-за специфики производства компании не могут быстро найти сотрудников на замену мобилизованным. На фармпредприятиях «задействованы высококвалифицированные специалисты, знающие специфику регулярных процессов отрасли РФ и стран ЕАЭС, особенности высокотехнологичного производства препаратов, а также сложности обеспечения безопасной логистики». Их обучение, подчеркивают авторы письма, требует времени — необходимо проходить сложные процедуры аккредитации и нарабатывать опыт, аналогов которому нет на рынке. При этом сейчас, отмечают они, важность бесперебойной работы фармотрасли только возрастает, поскольку нужно обеспечивать необходимыми препаратами не только постоянных пациентов, включая хронически больных, но и тех, кто пострадает в ходе военной операции. Поэтому авторы письма просят правительство предоставить отсрочку от мобилизации всем военнообязанным сотрудникам фармотрасли. О схожих мерах просят и IMEDA и АИТЗ, также указывая на сложности с заменой сотрудников.

«Сейчас на российском рынке и так существует дефицит кадров. Людей нет, а тех, кто подходит по своим квалификациям, компании могут перекупать друг у друга с 20–50-процентной прибавкой к зарплате»,— рассказал “Ъ” топ-менеджер российской фармкомпании. Когда часть из них мобилизуют, говорит он, «на предприятиях будет совсем некому работать». Больше других, отмечает источник “Ъ” в аптечной отрасли, пострадают небольшие аптечные сети и производства лекарств. «Если на крупном предприятии можно найти замену в коллективе, то там, где специалист один, искать придется на внешнем рынке труда»,— поясняет он.

Нарастающий дефицит кадров может приостановить прирост объемов российского производства лекарств, который сформировался в этом году. Так, по данным Росстата, фармпредприятия на территории РФ за восемь месяцев этого года произвели препаратов на сумму 415 млрд руб., что на 23,1% больше, чем за январь—август 2021 года. Аналогичная динамика зафиксирована и для фармсубстанций — за тот же период выпуск вырос на треть. Всего в производстве и продаже лекарств и медтехники в РФ могут быть заняты сотни тысяч специалистов — только в Москве их более 14 тыс., ранее заявляли в мэрии.

С момента объявления мобилизации с похожими обращениями к правительству уже выступил и ряд других отраслей, включая банковскую и производителей радиоэлектроники (подробнее см. “Ъ” от 29 сентября). Впрочем, инициаторы писем или не получили на них ответа, или услышали устные заверения о том, как будет проходить процесс мобилизации сотрудников (подробнее см. “Ъ” от 26 сентября). Единственным ведомством, которое представило публичный список специальностей, не попадающих под мобилизацию, пока остается Минцифры. Остальным отраслям сейчас приходится бронировать сотрудников при обращении работодателей со списками незаменимых напрямую в военкоматы.

Анастасия Мануйлова