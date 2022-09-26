Очередь за бронью

Работники сферы IT, связи, СМИ, а также организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, станут первыми, не считая трудящихся в оборонке, получателями брони от частичной мобилизации. О соответствующем решении в пятницу сообщило Минобороны. По данным “Ъ”, вслед за ними в очередь на получение отсрочки уже встали пилоты, авиадиспетчеры и моряки. Запросили бронь для своих специалистов производители электроники, то же самое вскоре намерены сделать объединения фармкомпаний. Ряду крупных угольных предприятий, работая «на местах», уже удалось оставить на работе до трети особо ценных работников, ранее получивших повестки из военкоматов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плохо закрываемая потребность экономики в опытных рабочих и служащих уже конфликтует с мобилизационными запросами

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Плохо закрываемая потребность экономики в опытных рабочих и служащих уже конфликтует с мобилизационными запросами

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минобороны в пятницу перечислило отрасли, работники которых будут освобождены от частичной мобилизации. Ранее, напомним, речь шла о брони лишь для работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса, «выписанной» им непосредственно мобилизационным президентским указом. Теперь к ним добавлены работники предприятий сферы информационных технологий, российских операторов связи, системообразующих организаций в сфере информации, в том числе СМИ, а также компаний, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка. Как позже отметило Минцифры, отсрочку получают представители «приоритетных высокотехнологичных отраслей экономики».

Какие именно специальности подпадут под освобождение, пока не ясно. Быстрее всего ясность наступит, видимо, в IT, связи и медиа. Минцифры объявило, что не позднее 26 сентября опубликует список «курируемых» им специальностей, получающих право на отсрочку, и сообщило, что подать заявление на бронирование сотрудников компании смогут на портале госуслуг. Речь при этом будет идти о сотрудниках аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа, имеющих высшее образование и работающих полный рабочий день. СМИ должны быть включены в перечень системообразующих организаций, задействованных в производстве и распространении информационной продукции. Поясним, что такой список был утвержден в июне 2020 года в рамках мер правительства по преодолению последствий пандемии и содержит ограниченное число наиболее крупных медиа.

Вероятно, четырьмя названными отраслями дело не ограничится — пытаться забронировать своих работников будут представители и других секторов экономики. Так, производители электроники уже обратились в правительство по этому поводу, мотивируя необходимость освобождения от частичной мобилизации «интересами устойчивого развития российской электронной промышленности».

Активны по этой части и транспортники. Как рассказал “Ъ” президент профсоюза летного состава Мирослав Бойчук, в результате совместной работы с Минтрансом будет создан перечень работников отрасли, на которых не должна распространяться частичная мобилизация. «Большинство гражданских летчиков продолжат работать, а воздушный транспорт — функционировать»,— подчеркнул он. Как сообщил “Ъ” президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России Сергей Ковалев, работа по составлению списков специалистов, которых следует освободить от мобилизации, идет и здесь — впрочем, пока ответа от Минтранса по этому вопросу в профсоюзе не получали.

Свое обращение в правительство готовят и в профсоюзе моряков, сообщил “Ъ” его глава Игорь Ковальчук. «Призыв может затронуть до 40% членов экипажей российских судов, но заменить специалистов, на подготовку которых уходит по семь-десять лет, практически некем»,— отмечает он. В ближайшие дни о том же будут просить власти объединения российских и зарубежных фармацевтических компаний, сообщил “Ъ” источник в отрасли. «Фармацевтическое производство обеспечивают высококвалифицированные кадры, замены которым на рынке труда нет»,— говорит он.

Как рассказал “Ъ” глава профсоюза шахтеров Иван Мохначук, ряд крупных угольных предприятий РФ, на которых повестки в военкомат получили несколько сотен работников, уже сумели добиться сохранения на производстве до трети из них, оперируя существующими юридическими нормами. «Работодатели совместно с военкоматами поименно согласовывали списки тех, кто отправляется на фронт, и смогли добиться возможности продолжать работу для наиболее ценных из них»,— пояснил он. По словам представителя крупной компании по подбору персонала, «есть организации, где сотрудники буквально кидают жребий, кого из них работодателю нужно признать особо ценным и оставить на работе, а где-то отбором вынуждены заниматься директора по персоналу».

Тем временем после неопределенности первых дней мобилизации постепенно появляется сопутствующая этому процессу правовая база. Опубликованное в пятницу постановление правительства позволяет работодателям приостанавливать действие трудовых и служебных контрактов мобилизованных работников, но запрещает разрывать их, что было возможно по действующим нормам Трудового кодекса (ТК).

Также в пятницу к нормотворчеству в этой сфере подключилась Госдума. Согласно внесенным депутатами поправкам к ТК, восстановиться на прежнем месте работы мобилизованные смогут в срок до трех месяцев после возвращения, а период военный службы будет зачтен им в страховой стаж. На период службы члены семьи мобилизованного получат преимущество при сохранении рабочих мест в случае сокращения штата, их нельзя будет привлечь к сверхурочной работе и командировкам без их согласия.

Как отмечает управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина, аналогичные права сейчас есть у работников, находящихся в режиме простоя. «Перечень льгот и компенсаций, которые работодатели должны обеспечить, уже достаточно велик, и компании снова должны финансировать из своих собственных ресурсов инициативы государства»,— сетует источник “Ъ” в Российской трехсторонней комиссии. По его словам, никаких предварительных консультаций о новых трудовых нормах с участием работодателей или профсоюзов Минтруд не проводил, «значит, для министерства, как и для всей страны, решение о мобилизации стало большой неожиданностью».

Отметим, что на неожиданность происходящего для государственных структур и отсутствие предмобилизационной подготовки, видимо, стоит списывать и часть «эксцессов мобилизации» - распространение ее на персонал промышленных компаний, критически важный для выполнения их функций: во многом еще советская система формирования «брони» вряд ли сколько-нибудь рационально приспособлена под нужны существенно изменившейся экономики, и лишь там, где она активно корректировалась, например, в авиации (см. “Ъ” от 22 сентября), она, возможно, адекватна. Хаос и соревновательная самодеятельность регионов в этой сфере может значительно усилить долгосрочные экономические потери от «частичной мобилизации», которые пока оценить просто невозможно – тем более в условиях, когда мобилизационная кампания не предполагает активного перевода экономики «на военные рельсы». Отметим, что уже к воскресенью определенные шаги к предотвращению «мобилизационного» хаоса предпринимались властями на многих уровнях – от заявления Крыма о достигнутых целях мобилизационной кампании и ее прекращения в регионе до указа президента о предоставлении отсрочки от мобилизации студентов и аспирантов. Тем не менее, восстановить системность в этом процессе, видимо, будет очень сложной задачей.

Анастасия Мануйлова, Вадим Вислогузов, Дмитрий Бутрин