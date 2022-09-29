Списочный состав

ЦБ начал формировать списки сотрудников банков, претендующих на бронь от частичной мобилизации. Для формирования списков было установлено два основных критерия — наличие высшего образования у сотрудника и критическая важность его работы. По оценке регулятора, в такой список можно было включить не более 30% численного состава персонала кредитной организации. По данным “Ъ”, в каждом банке из топ-5 под мобилизацию потенциально попадают не менее 1 тыс. сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Банк России запросил у кредитных организаций списки сотрудников, которые могут попасть под частичную мобилизацию, объявленную 21 сентября, но могут претендовать на бронь, рассказали шесть источников “Ъ”. По данным “Ъ”, запрос получили все системно значимые банки, а всего — около сотни кредитных организаций и банковских групп. Списки направить регулятору банки должны были в среду, 28 сентября. Как уточняют двое собеседников “Ъ”, для формирования списка было два основных критерия — наличие высшего образования у сотрудника и критическая важность его работы. Отдельного перечня вакансий не было.

Как указывает другой собеседник “Ъ”, аналогичные списки составляют и страховые организации. 28 сентября Всероссийский союз страховщиков (ВСС) сообщил, что его президент Игорь Юргенс обратился к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой об оказании содействия по включению сотрудников страховых компаний и профессиональных объединений страховщиков в перечень должностей и профессий, подлежащих временному освобождению от мобилизации.

В минувшую пятницу стало известно, что от мобилизации будут освобождаться сотрудники финансового сектора, «занятые на критически важных направлениях». Но такое решение будет выноситься на основании представленных в Генштаб списков. Из финансового сектора бронь получат сотрудники организаций, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение», поясняло на прошлой неделе Минобороны. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, «к таким сотрудникам финансовой сферы относятся специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями».

21 сентября 2022 года указом президента РФ была объявлена частичная мобилизация в стране. Призываются офицеры запаса, рядовой и сержантский состав со следующими возрастными ограничениями: рядовые, сержанты — до 35 лет; младшие офицеры — до 50 лет; старшие офицеры — до 55 лет. Женщины могут призываться на должности медработников и некоторых других военно-учетных специальностей. В соответствии с законодательством РФ в рамках частичной мобилизации не будут призываться, в частности, специалисты, работающие в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

На начало сентября 2022 года в России была 361 кредитная организация. Численность сотрудников банков может превышать 600 тыс. человек, свидетельствуют расчеты “Ъ” на основе ежеквартальных отчетов по ценным бумагам на середину 2021 года. По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, в начале недели было совещание с первым зампредом Банка России Дмитрием Тулиным, по результатам которого и был сформирован список банков, которым направили письмо. «Эти списки будут направлены в Генштаб централизованно через ЦБ»,— говорит господин Войлуков.

В то же время, по словам одного из собеседников “Ъ”, исходя из пояснений ЦБ следовало, что в такой список надо вписать не более 30% численного состава персонала кредитной организации. Как отмечает заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов, «для малых банков лишиться небольшого, но существенного количества состава, когда у них всего лишь несколько специалистов в каждой категории, может привести к утрате реальной возможности работы и, как следствие, к коллапсу деятельности их клиентов». При этом для крупных банков возможность «перераспределить ресурсы и допустить мобилизацию даже достаточно большого по количеству численного состава может оказаться более легким процессом», отмечает эксперт. Ведь на каждый вид деятельности «имеется большее количество сотрудников однородных специализаций», поясняет эксперт. По данным одного из собеседников “Ъ” на банковском рынке, в каждом банке из пятерки крупнейших под мобилизацию формально попадают не менее 1 тыс. сотрудников.

Официально банкиры предпочитают не комментировать мобилизацию. В ЦБ не ответили на вопросы “Ъ”.

Ольга Шерункова, Максим Буйлов, Ксения Дементьева