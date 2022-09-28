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Дума мобилизуется на защиту мобилизации

Депутаты обсудили перегибы при призыве россиян на спецоперацию

Заседание Госдумы в среду прошло в почти праздничной обстановке: депутаты поздравляли друг друга с историческим событием, когда «Донбасс, Запорожье и Херсонщина возвращаются домой». Ради принятия необходимых для этого законодательных решений Дума проведет дополнительные заседания в начале следующей недели. Кроме того, депутаты обсудили и осудили действия тех, кто «бежит из страны», и ошибки тех, кто «омрачает мобилизацию».

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин начал заседание 28 сентября с поздравления «наших братьев — всех, кто принимал участие в голосовании за воссоединение с Россией». Следом он сообщил, что Дума изменит свой график и перенесет «региональную неделю» (период, когда депутаты уезжают работать с избирателями), чтобы 3 и 4 октября состоялись пленарные заседания для принятия «необходимых решений». «Чем это вызвано, вы сами понимаете»,— многозначительно добавил он.

По итогам референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на контролируемых российскими военными территориях Запорожской и Херсонской областей Украины за их присоединение к России высказались, по официальным данным, от 87% до 99% избирателей. В случае удовлетворения их просьб о вступлении в РФ Госдуме предстоит ратифицировать соответствующие международные договоры и одобрить конституционные законы о принятии в состав РФ новых субъектов.

Отдельно господин Володин решил прокомментировать ситуацию с теми, «кто сегодня струсил и стоит в очередях многокилометровых для того, чтобы уехать в Грузию, Казахстан, другие республики», посвятив им длинную речь. Сначала спикер сказал, что эти люди «воспевали Запад и те страны, которые сейчас от них отказались, их презирают». Затем зачитал «документ, который требуют для подписания от тех, кто переходит российско-грузинскую границу», где, в частности, «подписант признает, что его страна является агрессором» — таких, по словам господина Володина, в России ждет наказание. Потом, комментируя предложение коммуниста Николая Харитонова закрыть этим гражданам выезд из страны, председатель Думы задался вопросом, «зачем они здесь» — «потребители, предатели», «здоровые, молодые, не очень молодые, как правило, обеспеченные», которые бегут и «оставляют своих родителей, бабушек, дедушек». Спикер также сообщил, что в России составляют списки тех, кто «сейчас стоит на выезд», и предложил отдать брошенные ими автомобили «семьям ребят, которые поехали воевать».

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Выступившие после этого руководители фракций сосредоточились на двух главных темах последних дней: референдумах и мобилизации.

Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил коллег с историческим событием: «В год столетия образования СССР нас прибыло». Он также заявил, что губернаторы должны взять под контроль «операцию по мобилизации». Сам глава коммунистов уже «проинструктировал» губернатора Орловской области от КПРФ Андрея Клычкова. В результате, по словам господина Зюганова, в регионе «в три сита прошли первый набор, никого не обидели, никого не унизили, в основном добровольцы».

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий высказался по поводу «неразумных действий за последние дни, в результате которых были попытки мобилизовать пенсионеров, студентов, инвалидов». «Мы не должны своими чрезмерными действиями лить воду на мельницу наших врагов»,— заявил депутат и пообещал держать вопросы о частичной мобилизации на ежечасном контроле.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заочно поспорил с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая заявила, что людей на прошедших референдумах заставляли голосовать под дулами автоматов. «Нет, фрау министр, это ваши деды и отцы приходили сюда, на нашу землю, и здесь уничтожали людей, жгли и насиловали… Приходится доделывать, уничтожая фашизм в центре Европы, нашим воинам»,— сказал он.

По словам главы партии «Новые люди» Алексея Нечаева, задача «украинских пропагандистов и их западных учителей — постараться сорвать или по крайней мере омрачить мобилизацию», но ее ход действительно вызывает много вопросов. «Мобилизация объявлена как частичная, но проводится так, что возникает ощущение, что она, так сказать, чуть ли не масштабная мобилизация на войну. Зачем-то военкомы посылают не 300 тыс. повесток, а гораздо больше: в три, в каких-то регионах в пять-шесть раз больше… На ровном месте напугали людей»,— сокрушался господин Нечаев.

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев согласился с тем, что нужно защищать всех, кто призван ошибочно. Кроме того, он обратился к коллегам, выразившим желание поучаствовать в спецоперации: «Не проситесь на фронт, вот он — ваш фронт, мы здесь можем сделать больше». «Нам придется подкрутить и ответственность чиновников, и разного рода любителей получить наживу незаконным путем»,— отметил глава думских единороссов, пообещав не допустить «коррупции на вопросах призыва».

Мария Макутина, Ксения Веретенникова

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Частичная мобилизация

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Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании Театра Романа Виктюка в Москве

Призывной пункт военного комиссариата в здании Театра Романа Виктюка в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Призывной пункт военкомата в здании Театра Романа Виктюка

Призывной пункт военкомата в здании Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Проводы мобилизированных граждан у военного комиссариата в здании Театра Романа Виктюка

Проводы мобилизированных граждан у военного комиссариата в здании Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Временный призывной пункт в Музее Москвы

Временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Сотрудник полиции на территории призывного пункта в Москве

Сотрудник полиции на территории призывного пункта в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мобилизованный у отдела военкомата города Москвы по Гагаринскому району ЮЗАО

Мобилизованный у отдела военкомата города Москвы по Гагаринскому району ЮЗАО

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Очередь из призывников в военкомате города Мытищи

Очередь из призывников в военкомате города Мытищи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

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Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании Театра Романа Виктюка в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Призывной пункт военкомата в здании Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Проводы мобилизированных граждан у военного комиссариата в здании Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Сотрудник полиции на территории призывного пункта в Москве

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Мобилизованный у отдела военкомата города Москвы по Гагаринскому району ЮЗАО

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Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

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Очередь из призывников в военкомате города Мытищи

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Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

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