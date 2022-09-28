Дума мобилизуется на защиту мобилизации

Заседание Госдумы в среду прошло в почти праздничной обстановке: депутаты поздравляли друг друга с историческим событием, когда «Донбасс, Запорожье и Херсонщина возвращаются домой». Ради принятия необходимых для этого законодательных решений Дума проведет дополнительные заседания в начале следующей недели. Кроме того, депутаты обсудили и осудили действия тех, кто «бежит из страны», и ошибки тех, кто «омрачает мобилизацию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин начал заседание 28 сентября с поздравления «наших братьев — всех, кто принимал участие в голосовании за воссоединение с Россией». Следом он сообщил, что Дума изменит свой график и перенесет «региональную неделю» (период, когда депутаты уезжают работать с избирателями), чтобы 3 и 4 октября состоялись пленарные заседания для принятия «необходимых решений». «Чем это вызвано, вы сами понимаете»,— многозначительно добавил он.

По итогам референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на контролируемых российскими военными территориях Запорожской и Херсонской областей Украины за их присоединение к России высказались, по официальным данным, от 87% до 99% избирателей. В случае удовлетворения их просьб о вступлении в РФ Госдуме предстоит ратифицировать соответствующие международные договоры и одобрить конституционные законы о принятии в состав РФ новых субъектов.

Отдельно господин Володин решил прокомментировать ситуацию с теми, «кто сегодня струсил и стоит в очередях многокилометровых для того, чтобы уехать в Грузию, Казахстан, другие республики», посвятив им длинную речь. Сначала спикер сказал, что эти люди «воспевали Запад и те страны, которые сейчас от них отказались, их презирают». Затем зачитал «документ, который требуют для подписания от тех, кто переходит российско-грузинскую границу», где, в частности, «подписант признает, что его страна является агрессором» — таких, по словам господина Володина, в России ждет наказание. Потом, комментируя предложение коммуниста Николая Харитонова закрыть этим гражданам выезд из страны, председатель Думы задался вопросом, «зачем они здесь» — «потребители, предатели», «здоровые, молодые, не очень молодые, как правило, обеспеченные», которые бегут и «оставляют своих родителей, бабушек, дедушек». Спикер также сообщил, что в России составляют списки тех, кто «сейчас стоит на выезд», и предложил отдать брошенные ими автомобили «семьям ребят, которые поехали воевать».

Выступившие после этого руководители фракций сосредоточились на двух главных темах последних дней: референдумах и мобилизации.

Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил коллег с историческим событием: «В год столетия образования СССР нас прибыло». Он также заявил, что губернаторы должны взять под контроль «операцию по мобилизации». Сам глава коммунистов уже «проинструктировал» губернатора Орловской области от КПРФ Андрея Клычкова. В результате, по словам господина Зюганова, в регионе «в три сита прошли первый набор, никого не обидели, никого не унизили, в основном добровольцы».

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий высказался по поводу «неразумных действий за последние дни, в результате которых были попытки мобилизовать пенсионеров, студентов, инвалидов». «Мы не должны своими чрезмерными действиями лить воду на мельницу наших врагов»,— заявил депутат и пообещал держать вопросы о частичной мобилизации на ежечасном контроле.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заочно поспорил с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая заявила, что людей на прошедших референдумах заставляли голосовать под дулами автоматов. «Нет, фрау министр, это ваши деды и отцы приходили сюда, на нашу землю, и здесь уничтожали людей, жгли и насиловали… Приходится доделывать, уничтожая фашизм в центре Европы, нашим воинам»,— сказал он.

По словам главы партии «Новые люди» Алексея Нечаева, задача «украинских пропагандистов и их западных учителей — постараться сорвать или по крайней мере омрачить мобилизацию», но ее ход действительно вызывает много вопросов. «Мобилизация объявлена как частичная, но проводится так, что возникает ощущение, что она, так сказать, чуть ли не масштабная мобилизация на войну. Зачем-то военкомы посылают не 300 тыс. повесток, а гораздо больше: в три, в каких-то регионах в пять-шесть раз больше… На ровном месте напугали людей»,— сокрушался господин Нечаев.

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев согласился с тем, что нужно защищать всех, кто призван ошибочно. Кроме того, он обратился к коллегам, выразившим желание поучаствовать в спецоперации: «Не проситесь на фронт, вот он — ваш фронт, мы здесь можем сделать больше». «Нам придется подкрутить и ответственность чиновников, и разного рода любителей получить наживу незаконным путем»,— отметил глава думских единороссов, пообещав не допустить «коррупции на вопросах призыва».

Мария Макутина, Ксения Веретенникова