Обходной маневр у прилавка

К середине сентября ввоз в РФ товаров в режиме параллельного импорта оценивается в 1,3 млн тонн и около $9,3 млрд. В целом, по обновленному прогнозу, до конца года ожидается рост показателя до $20 млрд против прежних оценок в $16 млрд, при этом список может расшириться за счет алкогольной продукции — решение должно быть принято до конца месяца. Иные исключения — фармпродукцию и продукты питания — пока планируется сохранить: дефицита нет, а поставки медпрепаратов не ограничены санкциями. Эксперты отмечают, что «параллельный» ввоз потребительских товаров может притормозить инфляцию, но без ввоза оборудования угрожает российскому бизнесу, рассчитывавшему на покинутые рынки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценке главы Минэкономики Максима Решетникова, заметные объемы параллельного импорта помогли удовлетворить спрос на дефицитные иностранные товары

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ По оценке главы Минэкономики Максима Решетникова, заметные объемы параллельного импорта помогли удовлетворить спрос на дефицитные иностранные товары

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Объемы параллельного импорта за три с половиной месяца составили более 1,3 млн тонн на $9,3 млрд, сообщил в понедельник глава Минэкономики Максим Решетников на заседании комитетов Госдумы по экономполитике и контролю. По его словам, это поддержало потребительский спрос прежде всего на непродовольственные товары и способствовало восстановлению потребительского импорта. Впрочем, $9 млрд не очень значительный объем: перед обвалом в первом квартале 2022 года зависимость России от импорта потребительских товаров за девять месяцев 2021 года выросла до 40%, максимума с 2014 года, а по промтоварам — до 53%, и только в июле 2022 года, как писал “Ъ”, весь ввоз товаров и услуг в Россию составил, по зеркальным внешнеторговым данным, $22 млрд.

Тем не менее восстановление ввоза потребительских товаров действительно наблюдается с конца второго квартала 2022 года (см. “Ъ” от 16 сентября). Это подтверждает и Минфин, который фиксируют резкое замедление падения налоговых поступлений от импорта в бюджет — до минус 26,9% в августе с минус 43,7% год к году месяцем ранее, оценили аналитики Telegram-канала MMI. «Если рост импорта будет носить устойчивый характер (мы думаем, что по потребительским товарам — да, по инвестиционным — нет), то это окажет дезинфляционное влияние на экономику через наполнение рынков подешевевшими (из-за курса) импортными товарами»,— добавляют они.

В отличие от министра, который отмечает, что серые схемы «поддержат потребительский спрос», аналитики напоминают, что «наводнение страны дешевыми импортными товарами может нанести сильный удар по внутренним производителям, многие из которых, возможно, преждевременно обрадовались освобождению рынка».

Ввоз продукции без разрешения правообладателей и в обход официальных дистрибуторов разрешен с 6 мая в отношении более 50 категорий товаров и 1,6 тыс. брендов, включая автомобили и запчасти, технику Apple и Samsung, одежду и промышленное оборудование. Легализация объяснялась борьбой с дефицитом после ухода ряда зарубежных поставщиков и производителей из РФ — по оценкам АКРА, сформированный перечень охватывает около 36% всех поставок товаров в денежном выражении (см. “Ъ” 24 июня). По данным ФТС, параллельный импорт в среднем за месяц расширяется на 18% по массе и на 20% по стоимости — так, в августе ввезено 383 тыс. тонн. Как сообщил в интервью «Известиям» вице-премьер и министр промышленности Денис Мантуров, прогноз параллельного ввоза уже увеличен с $16 млрд до $20 млрд руб. до конца года. Сам механизм, рассчитанный до конца 2022 года, решено продлить на 2023 год (см. “Ъ” от 3 сентября).

Обсуждается и очередная корректировка списка, в частности разрешение параллельного импорта отдельных брендов алкогольных напитков (должно быть принято до конца сентября, иначе торговые сети не успеют закупить алкоголь к новогодним праздникам, Минпромторг предлагает разрешить ввоз шампанского Moet, водки Absolut, виски Henessy и Jameson и т. п.). В Ассоциации компаний розничной торговли, которая изначально настаивала на включении алкоголя в параллельный импорт, в понедельник заявили, что это позволит не допустить «острого дефицита». Включать же в перечень параллельного импорта продукты питания (дефицита не наблюдается) и фармпродукцию (ее поставки не запрещены) пока не планируется.

Евгения Крючкова, Алексей Шаповалов