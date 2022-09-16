Импорт восстанавливается на потреблении

Профицит российской внешней торговли товарами в июле снизился до $28 млрд с пика в $40 млрд в апреле, следует из обновленной аналитиками Telegram-канала «Твердые цифры» «зеркальной» статистики, основанной на данных 45 стран — основных торговых партнеров РФ.

Экспорт в июле в годовом выражении вырос на 15% против 29% в июне и 33% в мае, составив $50 млрд. С апреля он снизился на 10%. Быстро и устойчиво растут объемы вывоза в Индию (в шесть раз к сопоставимому периоду), Турцию (на 78%), Китай (на 47%) и Малайзию (в 2,5 раза).

Несмотря на то что налоговые поступления в федеральный бюджет от импорта в июле снизились на 43,7% год к году против 45,3% в июне, ввоз (главным образом за счет потребительских товаров) продолжил быстро восстанавливаться. Импорт в июле вырос на 60% с апрельского минимума (до $22 млрд), но снизился на 17% в годовом выражении (против 30% в июне). Ускоренно рос ввоз товаров из Турции и Китая — на 75% и 22% в годовом выражении (эти страны — основные поставщики импортных потребительских товаров). Вместе с этим стал быстро увеличиваться ввоз товаров из некоторых стран СНГ: Узбекистана, Киргизии и Армении, в июле — в 2–4 раза больше в годовом выражении.

Инвестиционный же импорт в РФ по-прежнему отстает от потребительского (минус 44% год к году). Впрочем, с июня увеличились поставки машин и оборудования из Южной Кореи, Китая, Турции и даже США. Ранее “Ъ” отмечал, что это может быть связано с соответствующей активностью малых и средних компаний (см. “Ъ” от 16 августа). В то же время инвестиционный импорт из ЕС с мая остается на уровне в 3–4 раза ниже среднего за 2021 год.

По данным платежного баланса, профицит текущего счета в августе составил $16,5 млрд против $21,7 млрд в июле, что стало минимальным месячным показателем этого года. При этом показатель августа выше средних $10,2 млрд 2021 года. Сальдо внешней торговли товарами и услугами снизилось с $42,8 млрд в июле до $25,3 млрд в августе. «Меньший профицит — результат снижения экспорта, в том числе сырьевого, роста импорта и большего дефицита в торговле услугами из-за сезона отпусков»,— поясняет Дмитрий Полевой из «Локоинвеста», ожидая стабилизации профицита в $15–20 млрд до конца года.

Алексей Шаповалов