Антикризис без кредитов и моратория

Правительство определило первые пакеты антикризисных мер, действие которых оно готово продлить, и тех, которые, напротив, предполагает уже вскоре свернуть. Как сообщил вчера глава Минэкономики Максим Решетников, продление коснется 37 пунктов плана первоочередных мер. Это, в частности, разрешение параллельного импорта и упрощенный порядок продажи отдельных видов лекарств. Среди завершаемых программ — введенное на пике процентных ставок льготное кредитование системообразующих предприятий и вызвавший неоднозначные последствия мораторий на банкротство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономического развития Максим Решетников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр экономического развития Максим Решетников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О принципиальном решении Белого дома продлить действие части антикризисных мер вчера сообщил глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, речь идет о пролонгации 37 мер поддержки. Напомним, всего в антикризисном плане более 300 мероприятий. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин наряду с завершением ряда точечных мер анонсировал продление части мероприятий (см. “Ъ” от 30 августа). Это, например, увеличение с 30% до 50% авансирования госконтрактов и упрощенная покупка торговыми сетями долей в компаниях, контролировавшихся иностранными собственниками. Вчера Максим Решетников весь список продлений раскрывать не стал, сообщив лишь о сохраняемых приоритетах: поддержка населения, упрощение продажи отдельных видов лекарств, стимулирование импорта.

В рамках последнего направления планируется продлить действие механизма параллельного импорта. Напомним, с 6 мая в Россию разрешено ввозить более 50 категорий продукции без разрешения правообладателей и в обход официальных дистрибуторов. Легализован такой порядок был временно — до конца года. К середине августа в рамках параллельного импорта ввезено продукции на $6,5 млрд (основной объем — автозапчасти, потребительская продукция и продукция критического импорта), до конца года эта цифра, как ожидается, вырастет до $16 млрд.

С легализацией параллельного ввоза товаров в правительстве связывают восстановление потребительского импорта (его сокращение сейчас оценивается в 3–5%). Вице-премьер и министр промышленности Денис Мантуров обещал, что действие временного механизма будет завершаться по мере замещения групп иностранных товаров отечественными аналогами, но пока об этом, судя по всему, говорить еще рано.

Отметим, что на этой неделе Ассоциация компаний интернет-торговли сообщила о намерении просить власти о пролонгации режима во избежание дефицита товаров. Также для поддержки импорта на год, до сентября 2023 года, продлен упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции. Он, напомним, предоставляет заявителю возможность давать оценку соответствия товаров обязательным требованиям на основании собственных доказательств без прохождения сертификации.

Вместе с тем, сообщил вчера Максим Решетников, не планируется продлевать действующее «пакетное» обнуление части таможенных пошлин — напомним, до 30 сентября обнулены пошлины по 1,3 тыс. товаров. По словам министра, далее власти готовы обсуждать точечные предложения бизнеса по этой части. Пока же, как сообщается на правовом портале Евразийской экономической комиссии, РФ предложила партнерам по ЕАЭС продлить до 31 марта 2023 года обнуление пошлин лишь для отдельных видов продукции.

Не будет продлена и программа льготного кредитования системообразующих компаний: под 10% годовых для агропромышленного комплекса и 11% для промышленности и торговли. Связано такое решение с тем, что программа носила ситуативный характер: как отметил Максим Решетников, она вводилась на пиках ключевой ставки ЦБ.

Завершиться должен и мораторий на банкротство, действующий с 1 апреля по 1 октября этого года. Этот механизм предполагает запрет на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности в отношении всех физических и юридических лиц (кроме застройщиков, которые попали в реестр проблемных). Как пояснил министр, отказ от его продления связан с тем, что мера носила «срочный» характер. Отметим, что здесь сыграть свою роль могла и неоднозначная по последствиям природа моратория. С одной стороны, он рассчитан на предотвращение возникновения цепочки неплатежей в экономике, с другой — из-за «заморозки» исполнительных производств мораторий ставит под угрозу финансовое положение кредиторов (поэтому частично отменить мораторий уже предлагали, например, предприятия сферы ЖКХ, см. “Ъ” от 29 апреля).

Евгения Крючкова