Параллельным импортом все не обойдется

На страны, признанные российским правительством недружественными, в 2021 году приходилось около 45% товарооборота, они же обеспечили и наибольший спад импорта: в деньгах поставки из Германии в марте 2022 года упали на 58,7% к показателю за март 2021 года, а из Франции и США — на 60,4% и 78,8% соответственно, подсчитали аналитики рейтингового агентства АКРА.

В мае утвержден перечень товаров, попавших под разрешение параллельного импорта (ввоз товаров без согласия правообладателя, в том числе компаний, заявивших о добровольном уходе с рынка). По подсчетам агентства, он охватывает около 36% всех поставок товаров в денежном выражении (на основе данных за 2021 год), при этом на основные позиции — «оборудование, механические устройства» (в том числе вычислительные машины, двигатели, краны, насосы) и «электрические машины и оборудование и их части» (в том числе телефоны, мониторы) — приходится 31% и 28% возможного параллельного импорта соответственно. Всего объем ввоза машин, оборудования и транспортных средств в прошлом году составил 49,2% совокупного объема импорта.

Параллельный импорт поможет избежать дефицита, хотя объемы его будут ниже, чем ранее, а цены — выше довоенных из-за роста трансакционных издержек (в том числе стоимости доставки), полагают в АКРА. В среднесрочной перспективе такой ввоз позволит ослабить укрепление рубля и сдержать рост цен. Вырастет и товарооборот со странами, через которые будут идти поставки,— это в первую очередь Турция, Казахстан, Китай и Армения. Для Армении эффект может быть значительным из-за низкой базы: в 2021 году на нее приходилось лишь 0,2% импорта России, отмечают в агентстве.

Тем не менее суммарный импорт в этом году, по оценке АКРА, может сократиться на 20–30%, а сейчас глубина спада, судя по зеркальным данным о поставках, еще больше — до 40%, в том числе оборудования — до 65%. Напомним, ФТС приостановила публикацию данных таможенной статистики, в марте снижение импорта оценочно составляло около 30%. В апреле профицит торговли товарами и услугами, по данным ЦБ, составил рекордные $40,2 млрд (в 2021 году профицит торговли за январь—апрель составил $35,2 млрд), в мае, впрочем, показатель сократился до $17,8 млрд.

Татьяна Едовина