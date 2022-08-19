Юань третью будет

Курсы ведущих мировых валют на российском рынке обновили трехнедельные минимумы. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара опускался ниже уровня 59 руб./$, а курс евро — ниже 60 руб./€, юань — до 8,68 руб. На рынке активизировались экспортеры, которые начали готовить рубли для уплаты августовских налогов,— основные продажи ведутся в евро и юане. Доля юаня в объеме торгов ключевыми валютами превысила 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В четверг, 18 августа, на торгах Московской биржи курс доллара обновил трехнедельный минимум — в ходе торгов курс американской валюты опускался до отметки 58,90 руб./$, минимального значения с 24 июля. Это почти на 1,85 руб. ниже значений закрытия предыдущего дня. По итогам торговой сессии курс остановился возле отметки 59,53 руб./$, потеряв за день 1,22 руб. Курс евро в ходе торгов опускался до минимума с 26 июля — 59,60 руб./€, а закрылся на отметке 60,18 руб./€, что на 1,48 руб. ниже значений предыдущего дня. Менее значительно снизился юань, только на 1,6%, до 8,756 руб./юань.

Активность торгов выросла только в юане. Объем торгов китайской валютой с поставкой «завтра» составил 70,82 млрд руб., что на 27% выше показателя предыдущего дня, и это второй по величине показатель за все время торгов. Большую часть дня объем торгов в юане превышал показатель по доллару, объемы торгов которым только под занавес торговой сессии вырвались вперед, составив по итогам дня 81,6 млрд руб., что почти на 10% ниже показателя среды. Объем торгов с евро составил 74,65 млрд руб., что на 11% ниже показателя предыдущего дня, но почти на 15% выше среднего значения с начала месяца. В итоге доля юаня в торгах ключевыми валютами достигла 31% против 18% месяцем ранее.

Укрепление рубля связано с началом налогового периода в РФ. До следующего четверга компаниям предстоит заплатить взносы на сумму порядка 1 трлн руб., еще порядка 0,4 трлн руб.— до 28 августа по налогу на прибыль, оценивает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. «Не исключено, что экспортеры заранее начинают активизировать продажу валютной выручки для предстоящих налоговых платежей»,— отмечает господин Евстифеев.

Однако если раньше в налоговый период компании продавали в первую очередь избыточную долларовую ликвидность, то сейчас — евро и юани. Высокая активность в евро, как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин, связана с продажей валюты, полученной в качестве платежа за поставки российского газа. А во внешнеэкономической деятельности многие компании переходят на юани. По словам главного аналитика ПСБ Егора Жильникова, большое количество секторов уже перешли на экспорт на азиатские рынки (например, черная металлургия), ввиду чего у компаний формируется скорее избыток юаней, чем долларов.

На юани находятся и покупатели — в лице китайских импортеров, которые абсорбируют растущее предложение этой валюты. За первые семь месяцев 2022 года экспорт Китая в Россию вырос на 5,2%, до $36,3 млрд. В итоге в отдельных отраслях китайские производители заняли лидирующие позиции, в частности, во втором квартале более 80% ввезенных в Россию новых легковых автомобилей были китайского производства.

Высокий интерес к китайской валюте отмечается и со стороны российских частных инвесторов. Этому способствует не только токсичность доллара и евро, но и появление новых инструментов, номинированных в юанях. После успешного дебютного размещения на российском рынке облигаций «Русала» (см. “Ъ” от 28 июля) на будущей неделе аналогичные бумаги предложит «Полюс». «Участники торгов могут готовиться и приобретать необходимое количество юаней для участия в предстоящем размещении»,— отмечает финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер. С учетом размера внутренних рублевых ставок и перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, как считает Владимир Евстифеев, инвестиции в юанях уже могут составить конкуренцию и рублю.

В сложившихся условиях доминирование юаня на валютном рынке неизбежно, это вопрос времени, считают аналитики. «До конца года мы еще не раз увидим возрастающие обороты в торговле юанем. Закрепление доминирующего положения китайской валюты на российском рынке можно ожидать уже в начале 2023 года»,— считает Эрнст Беккер. При этом доллар и евро, как отмечает Егор Жильников, плавно уйдут на второй план.

Виталий Гайдаев