На Канарские острова за два дня прибыло еще 2,2 тыс. нелегальных мигрантов
За последние два дня на Канарские острова на лодках и других плавсредствах прибыло около 2,2 тыс. мигрантов, следует из данных испанской спасательной службы. Об этом сообщает Associated Press. Испанские спасатели оказали помощь 1324 мигрантам на борту 14 лодок, большинство из которых прибыли на остров Эль-Йерро.
По данным властей архипелага, за последние пять недель на Эль-Йерро прибыло свыше 8 тыс. мигрантов, из-за чего островной совет объявил чрезвычайное положение. Всего с 1 по 6 ноября на Канарские острова приплыло 49 лодок с 4587 мигрантами. Канарские острова находятся примерно в 105 км от Африки, большинство нелегальных мигрантов прибывает из Мавритании.
Премьер-министр Испании Педро Санчес 10 ноября провел экстренное заседание межведомственной комиссии по иммиграции из-за кризисной ситуации на острове Эль-Йерро.