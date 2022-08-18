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Коммерсантъ FM
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Китайский импорт прижимают к обочине

Поставки автомобилей из ЕС и Кореи восстанавливаются

Импорт легковых машин из ЕС и Южной Кореи в Россию удваивается на фоне низкой базы весенних месяцев. Так, из Европы в июне было поставлено автомобилей на €20,5 млн, из Кореи в июле — на $59,4 млн. По мере доставки этих машин в Россию доля китайских марок, достигшая 80% во втором квартале, снизится. При этом с учетом подержанных машин безоговорочно крупнейшим экспортером автомобилей в РФ остается Япония с объемом отгрузок в июне в $140 млн.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Импорт легковых автомобилей из ЕС в Россию в июне удвоился и достиг €20,5 млн против €9,6 млн в мае и почти €8 млн в апреле, следует из данных Eurostat. Из этого объема чуть больше половины приходилось на новые автомобили, то есть такие, с момента выпуска которых прошло не более шести месяцев или же их пробег не превышает 6 тыс. км. Тем не менее июньские поставки все еще в 4,4 раза меньше, чем в докризисном феврале. В штуках поставки новых автомобилей в июне составили 799 машин против 3,5 тыс. в феврале. Поставки подержанных европейских автомобилей в июне превысили докризисный уровень, составив 349 машин против 293 в феврале.

Поставки машин из Южной Кореи также растут. Как писал “Ъ” 26 июля, в июне импорт новых южнокорейских автомобилей составил $22,2 млн. При этом уже доступна таможенная статистика за июль, которая подтверждает растущий тренд: за прошедший месяц поставки выросли в 2,6 раза к июню, составив $59,4 млн. Китай в июне поставил в Россию немного больше машин, чем ЕС и Южная Корея,— на $30,8 млн, что чуть меньше, чем в мае.

Самым крупным источником импортных автомобилей для РФ стала Япония. В июне отгрузки достигли почти ¥19 млрд (около $140 млн).

В штуках в РФ было поставлено 11,5 тыс. подержанных машин (на ¥11,8 млрд) и 5,8 тыс. (на ¥7,1 млрд) новых автомобилей.

В статистике еще не отражен эффект от разрешения юрлицам ввозить автомобили по параллельному импорту — в обход правообладателя, поскольку эти изменения были приняты только в середине июля. Кроме того, пока не происходит крупных поставок на российский рынок машин из Казахстана — импорт оттуда в июне, согласно местной статистике, составлял 67 машин, тогда как несколько тысяч было, наоборот, вывезено в страну из РФ. “Ъ” не смог найти данных о поставках из Белоруссии в РФ в июне, но отгрузки легковых машин из ЕС в Белоруссию в июне восстановились до €45,4 млн, что вдвое выше, чем в феврале (€27,4 млн).

«Автостат» оценивал импорт машин в РФ в июне в 8,3 тыс. новых и 15,8 тыс. подержанных автомобилей, в июле — в 8 тыс. новых и почти 17 тыс. машин с пробегом. В рамках этого расчета новым считается автомобиль, с момента выпуска которого прошло менее трех лет.

При этом наибольшая доля в импорте новых машин во втором квартале приходилась на Китай (в штуках — 80,6% против 28,3% в первом квартале), подержанных — традиционно на Японию.

Больший объем китайского импорта во втором квартале можно объяснить в том числе относительно стабильными поставками в весенние месяцы — они были даже выше, чем в июне, и достигали $190,7 млн в марте и $84,6 млн в апреле, после чего начали сокращаться. Тогда как по другим направлениям импорт весной значительно просел после начала военных действий на Украине и введения санкций. Напомним, что из ЕС в РФ запрещено поставлять машины стоимостью свыше €50 тыс., из Японии — свыше 6 млн. Также запрещен экспорт автомобилей из США в Россию — “Ъ” не обнаружил в таможенной статистике страны ни одного поставленного в РФ легкового автомобиля. Китай и Южная Корея ограничений не вводили.

В России заканчиваются запасы автомобилей премиум-класса

Сергей Удалов из «Автостата» полагает, что импорт автомобилей в РФ в ближайшее время продолжит расти, в том числе благодаря доступу компаний к каналу параллельного импорта. Тем не менее объем поставок будет ограничен возможностями логистики и перевода денег за рубеж: «Импорт из ЕС без транзита, например, сходит на нет, если судить по российским данным». При этом вес поставок из Южной Кореи, исходя из статистики, в ближайшие месяцы увеличится, хотя, считает аналитик, «в долгосрочной перспективе китайские марки будут наращивать отгрузки и сохранят высокую долю рынка».

Ольга Никитина

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