Размер сделок с китайской валютой на биржевых торгах приблизился к максимумам с начала СВО. В четверг средняя сделка с юанем составила 1,62 млн руб., в полтора раза выше значений конца июля и в десять раз — уровней начала марта. Активному росту показателя способствует растущий спрос на валюты со стороны крупных игроков, в том числе экспортеров и банков.

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Средний размер сделки на торгах с юанем с поставкой «завтра» на Московской бирже третий день подряд превышает отметку 1,5 млн руб. В четверг, 11 августа, объем операций с китайской валютой превысил 57 млрд руб., при этом инвесторы совершили 35,3 тыс. сделок. В итоге средний размер операции достиг 1,62 млн руб.— на 3% выше показателя предыдущего дня и максимальный результат с начала июня. Однако два месяца назад объемы торгов и количество сделок были в несколько раз ниже, чем в августе. Большее число сделок совершалось с юанем в первую декаду марта, когда на фоне обесценения рубля частные инвесторы активно уходили в иностранные валюты.

Уверенное увеличение размера средней сделки свидетельствует о росте спроса на валюту со стороны реального сектора экономики. Этому способствует перевод внешней торговли России с долларов и евро на рубли и юани, а также другие национальные валюты.

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, российские импортеры активно стараются перевести контракты в китайскую валюту. «Логистические и платежные шоки заставляют российские корпорации искать возможности развития сотрудничества с китайским бизнесом, а высокие санкционные риски побуждают частично аллоцировать свои капиталы в юане»,— отмечает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Это уже привело к росту товарооборота между двумя странами. По данным главного таможенного управления Китая, товарооборот с Россией в январе—июле вырос в годовом исчислении на 29%, до $98 млрд. «Перевод расчетов в юани может означать необходимость концентрации на счетах нужного количества китайской валюты. Неслучайно российские банки сейчас активно подключаются к китайской системе банковских переводов CIPS, позволяющей платить в юанях»,— отмечает финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер.

О возросшем спросе на валюту со стороны компаний косвенно говорят увеличившиеся объемы торгов свопами, позволяющие хеджировать валютные риски.

На фоне глобальной дедолларизации, как отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, юань выходит в лидеры на рынке овернайт-свопов, объемы по таким сделкам зачастую превышают аналогичные операции с долларом. «За последние пять торговых дней средний объем однодневных свопов в юане достиг 162 млрд руб. против 146 млрд руб. в долларах»,— отмечает эксперт. В этих условиях Московская биржа расширяет доступные операции в юанях, проводя операции репо с центральным контрагентом в течение всего рабочего дня, а срок таких операций увеличив до трех месяцев.

Вместе с тем участники рынка отмечают снижение влияния на рынок со стороны частных инвесторов. «Первичный спрос на юань со стороны наиболее активной части населения в начале лета был удовлетворен. И его рост ограничивается неготовностью российских банков расширять предложения продуктов в юанях»,— отмечает Евгений Локтюхов. До сих пор даже крупные банки не открывают депозиты в юанях, кроме того, нет рынка наличного юаня. «Такая ситуация зависит как от политики Китая, так и от способности российских банков размещать привлекаемые юани»,— поясняет эксперт. Лишь в начале месяца на российском рынке появились первые облигации в китайской валюте (см. “Ъ” от 28 июля).

По мере дальнейшей дедолларизации экономики спрос компаний на китайскую валюту продолжит расти, что положительно скажется на активности торгов. Михаил Васильев не исключает того, что уже в ближайшие месяцы средняя сделка в юане сравняется с показателем в долларе (2–2,5 млн руб.) и в евро (2,5–3 млн руб.). Этому будет способствовать и принятие нового бюджетного правила, в рамках которого предусматривается покупка валют дружественных стран. «Первым в списке, вероятно, станет юань — четвертая по популярности в мире валюта в международных резервах и международных расчетах»,— указывает Эрнст Беккер.

Виталий Гайдаев