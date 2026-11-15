Forbes узнал о последствиях скандала с Nvidia для связанных с ней миллиардеров
После скандала вокруг главы Nvidia Дженсена Хуанга и его отставки, акции компании упали более чем на 30%. Состояние самого миллиардера сократилось на $62 млрд, пишет Forbes. По данным издания, от скандала пострадали еще шесть нынешних и бывших руководителей и директоров Nvidia. Их совокупное состояние сократилось на $5,6 млрд.
Трое бизнесменов из списка пострадавших перестали быть миллиардерами, пишет Forbes. В их число входят временный генеральный директор компании Nvidia Колетт Кресс и бывший вице-президент по глобальным операциям компании Джей Пури. Убытки коснулись и юрисконсультанта Nvidia Тима Тетера. Он, по данным Forbes, «был на пороге» того, чтобы впервые стать миллиардером. Его доля в компании (0,01%) сейчас оценивается на $200 млн меньше, чем в предыдущем месяце.
Самые крупные убытки понесли венчурные капиталисты и давние члены совета директоров Марк Стивенс и Тенч Кокс. Их состояние сократилось на $2 млрд и $2,2 млрд соответственно — до $9,7 млрд и $7 млрд. Первый в истории Nvidia председатель совета директоров Харви Джонс потерял около $500 млн. Его состояние сократилось до $1,7 млрд. Сам Дженсен Хуанг выбыл из списка десяти самых богатых людей мира. Сейчас его состояние оценивается примерно в $145 млрд.
Дженсен Хуанг объявил о своем уходе со всех руководящих постов в Nvidia 12 ноября. Незадолго до этого в СМИ появилась информация о внебрачной связи топ-менеджера с китайской предпринимательницей Элис Хуанг. Последнюю подозревают в передаче информации властям Китая.