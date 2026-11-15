Forbes узнал о последствиях скандала с Nvidia для связанных с ней миллиардеров

Трое бизнесменов из списка пострадавших перестали быть миллиардерами, пишет Forbes. В их число входят временный генеральный директор компании Nvidia Колетт Кресс и бывший вице-президент по глобальным операциям компании Джей Пури. Убытки коснулись и юрисконсультанта Nvidia Тима Тетера. Он, по данным Forbes, «был на пороге» того, чтобы впервые стать миллиардером. Его доля в компании (0,01%) сейчас оценивается на $200 млн меньше, чем в предыдущем месяце.