Администрация Трампа готовится к судебному противостоянию с Конгрессом

Но Уилл Шарф в интервью Bloomberg обещает, что игры в одни ворота не получится. Он готовится к тому, что «некоторые методы проведения расследований могут выйти за конституционные рамки и даже иметь признаки преступления». Администрация президента намерена оспаривать законность каждой претензии. Конгрессу будет непросто обосновать запросы каждого документа и каждый вызов партнеров господина Трампа в суд. Значительная часть соответствующих повесток, по мнению господина Шарфа, может быть законно проигнорирована. Над этим уже работает усилившийся юридический аппарат Белого дома, где к команде главного юрисконсульта присоединились полтора десятка новых адвокатов.