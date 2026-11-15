Администрация Трампа готовится к судебному противостоянию с Конгрессом
Белый дом готовится к противостоянию с Конгрессом, рассказало информационное агентство Bloomberg. Этой теме посвящено большое интервью журналистов агентства с главным юрисконсультом администрации президента Трампа Уиллом Шарфом.
Речь в публикации идет о подготовке администрации господина Трампа к грядущему противостоянию с Конгрессом, который в начале следующего года перейдет под практически полный контроль демократов. Новая расстановка сил позволит противникам президента начать судебное преследование как самого Дональда Трампа, так и его многочисленных родственников и деловых партнеров.
Но Уилл Шарф в интервью Bloomberg обещает, что игры в одни ворота не получится. Он готовится к тому, что «некоторые методы проведения расследований могут выйти за конституционные рамки и даже иметь признаки преступления». Администрация президента намерена оспаривать законность каждой претензии. Конгрессу будет непросто обосновать запросы каждого документа и каждый вызов партнеров господина Трампа в суд. Значительная часть соответствующих повесток, по мнению господина Шарфа, может быть законно проигнорирована. Над этим уже работает усилившийся юридический аппарат Белого дома, где к команде главного юрисконсульта присоединились полтора десятка новых адвокатов.
Демократы уже не раз заявляли, какие именно расследования они собираются инициировать. Среди анонсированных тем — состояние родственников президента и его динамика после возвращения главы семьи в Белый дом, сделки с полезными ископаемыми, манипуляции с криптовалютами. В основу будущих преследований лягут также результаты расследований по делу Джеффри Эпштейна, действия иммиграционной службы ICE, строительные проекты Белого дома.
Новый, 120-й состав Конгресса США начнет работу 3 января 2027 года. В этот день демократы официально получат контроль над Палатой представителей и Сенатом после вступления нового состава в должности.