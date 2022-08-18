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Коммерсантъ FM
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Снижение промышленных цен пока тормозит потребительскую инфляцию

Мониторинг цен

В июле по сравнению с июнем 2022 года цены производителей товаров снизились на 2,2%, в годовом выражении темпы их роста сократились до 6,1% против 11,3% в июне, оценил Росстат. Дефляция отпускных цен в промышленности соответствует ожиданиям компаний (см. “Ъ” от 29 июня) и наблюдается третий месяц подряд, и, хотя ее темпы замедляются, в июле снижение показателя оказалось заметно сильнее ожиданий (консенсус агентства «Интерфакс» — минус 0,7% за июль).

Среди добывающих отраслей в измерении месяц к месяцу рост цен (1,1%) наблюдался лишь в добыче нефти и газа, а среди обрабатывающих отраслей — лишь в производстве медикаментов (0,3%), машин и оборудования (0,6%) и напитков (0,1%). «Основным дефляционным фактором для общего индекса стали металлы и другие полезные ископаемые. Здесь ценовое давление ослабевает глобально из-за опасений рецессии и замедления экономической активности в Китае»,— комментируют сводку Росстата об отпускных ценах компаний аналитики telegram-канала «Твердые цифры». По их оценке, за июль цены производителей сократились на 3,2% с сезонной коррекцией против снижения на 3,7% за июнь, что также подтверждает замедление темпов снижения цен производителей.

Снижение цен производителей происходит параллельно снижению потребительской инфляции (см. график), которая, по оперативным оценкам Росстата, по состоянию на 15 августа в годовом выражении опустилась ниже 15% (см. «Сегодняшнее число»). «Прокси» для потребительской инфляции — индекс цен производителей потребительских товаров, сделанный аналитиками telegram-канала «Твердые цифры»,— в июле продолжил снижаться после резкого роста в марте—апреле 2022 года. «Потребительская инфляция с учетом сезонности уже не просто скомпенсировала свой перелет относительно прокси начала весны, но даже оказалась ниже, что говорит о том, что текущие отрицательные показатели ИПЦ неустойчивы. Данные указывают на сохранение проинфляционных рисков и подтверждают, что летняя дефляция вызвана в большей степени единовременными факторами»,— считают экономисты. Заметим, что, по данным опросов Института Гайдара, ценовые прогнозы промышленников после дефляционных значений июня в июле вновь стали инфляционными (см. “Ъ” от 20 июля).

Алексей Шаповалов

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