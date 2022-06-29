Промышленность переходит к снижению цен

Исследование Институтом Гайдара ожиданий промышленности фиксирует стабилизацию индекса прогнозов в июне в отрицательной области после его заметного отскока в апреле и небольшого улучшения в мае. Это свидетельствует о «сохранении в промышленности пессимизма, который выглядит, с одной стороны, большим прогрессом после мартовского рекордного провала, но с другой — отсутствие явного позитива в динамике июньских ожиданий может оказаться признаком затяжного кризиса», полагает автор исследования Сергей Цухло.

Ранее в ИЭП обнаружили, что причины ухудшения прогнозов — снижение планов выпуска на фоне пополнения запасов готовой продукции и низкого спроса (см. “Ъ” от 22 июня). «Неуверенность промышленности в дальнейшем восстановлении продаж определенно негативно сказывается на планах выпуска»,— отмечают в ИЭП. В результате в составе индекса прогнозов в июне восстанавливались только планы найма работников после рекордного мартовского спада. «Видимо, хронический дефицит кадров заставляет российскую промышленность набирать работников даже в условиях затяжного санкционного кризиса»,— полагает господин Цухло.

Инфляционные ожидания свидетельствуют о намерениях предприятий перейти в июле—августе к абсолютному снижению цен после остановки их роста в июне. Примечательно, что, хотя инфляционные ожидания предприятий Германии и Франции (по состоянию на май, данные ОЭСР) остаются рекордно высокими, вероятно, их промышленность также уже прошла пик, полагают в ИЭП (см. график), и промышленная дефляция станет глобальным процессом.

Данные опросов промышленников Росстата, обработанные Центром конъюнктурных исследований ВШЭ, фиксируют, что, по мнению каждого третьего руководителя предприятий, в июле—августе цены все же повысятся, но их динамика замедлится. В отличие от роста стоимости сырья и материалов — 52% — респонденты ждут, что он продолжится прежними темпами. По опросам же ЦБ в июне, ценовые ожидания предприятий основных секторов экономики на три ближайших месяца снизились прежде всего из-за замедления роста издержек на фоне укрепления рубля, стабильных цен на топливо и адаптации предприятий. Средний ожидаемый предприятиями годовой темп прироста отпускных цен в ближайшие три месяца составил 5,5%.

Алексей Шаповалов