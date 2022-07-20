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Коммерсантъ FM
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Рост промышленных цен возвращается при падающем спросе

Мониторинг конъюнктуры

Опубликованный Институтом Гайдара (ИЭП) Индекс прогнозов промышленности по данным на 18 июля опустился ниже отметки февраля этого года. Ранее другой индикатор этого же института — Индекс промышленного оптимизма — обновил минимум нынешнего кризиса (см. “Ъ” от 15 июля). Снижение оптимизма в прогнозах промышленников зарегистрировано по всем трем используемым при расчете индекса индикаторам — прогнозам спроса, планам выпуска и найма.

Прогнозы спроса ухудшились фактически до февральских значений. «Ожидаемые предприятиями изменения продаж продукции после в высшей степени энергичного апрельского отскока (ставшего к тому же и рекордным по величине) за следующие три месяца так и не смогли продолжить положительную динамику. В мае—июле баланс этих прогнозов устойчиво пребывает в интервале от минус 13 до минус 10 пунктов. Такого "зависания" на выходе из предыдущих кризисов не регистрировалось»,— отмечает автор оценок Сергей Цухло.

Вслед за снижением фактического спроса и планов продаж планы выпуска промышленности, которые к маю вышли в существенный «плюс», также начали снижаться. За июнь—июль они потеряли 14 пунктов и вновь (после трех месяцев положительных значений) стали отрицательными — среди руководителей предприятий преобладают намерения снижать объемы выпуска. Планы найма в июле снизились впервые с начала кризиса, продемонстрировав, впрочем, самое скромное сжатие по сравнению с другими планами и прогнозами предприятий: после трех месяцев восстановления (на 24 пункта) июльское снижение составило только три пункта. «Такой относительно скромный пессимизм планов найма объясняется возросшим в начале третьего квартала дефицитом кадров в промышленности. Впрочем, даже в апреле 2022 года предприятия не оценивали имеющееся у них количество работников как избыточное — тогда баланс оценок лишь стал нулевым после рекордного дефицита кадров, зарегистрированного в январе 2022 года»,— отмечает господин Цухло.

Инвестпланы предприятий после резкого июньского снижения остались в июле пессимистичными — лишь на восемь пунктов лучше мартовского провала. Ценовые прогнозы промышленников после дефляционных значений июня в июле вновь стали инфляционными (см. график).

Алексей Шаповалов

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