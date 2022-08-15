Виктор Гончаренко не помянул старое

Футбольный клуб «Урал», занимающий после пяти туров последнее место в Российской премьер-лиге, объявил о назначении на пост главного тренера белорусского специалиста Виктора Гончаренко. Ранее он возглавлял ведущие команды РПЛ — ЦСКА и «Краснодар», но и с «Уралом» ему прежде уже довелось поработать. Причем тогда сотрудничество Гончаренко с екатеринбуржцами получилось мимолетным, и через два с половиной месяца он расстался с ними при загадочных, фактически скандальных обстоятельствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренер Виктор Гончаренко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Тренер Виктор Гончаренко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Один из неудачников дебютного отрезка чемпионата России — «Урал» нашел себе, можно сказать, старого нового тренера, снова пригласив Виктора Гончаренко. В первый раз он возглавил клуб из Екатеринбурга еще летом 2015 года — тогда молодой (ему было 38 лет) многообещающий специалист только начинал свою карьеру в российском футболе. Напомним, что Гончаренко обратил на себя внимание успешной работой с провинциальным борисовским БАТЭ, который трижды выводил в групповой этап Лиги чемпионов, где однажды обыграл даже «Баварию».

Оказавшись в России, белорусский специалист выбрал в качестве стартовой площадки «Кубань», которая в то время еще выступала в премьер-лиге, а вот потом судьба привела его уже в «Урал».

Тогда президент екатеринбуржского клуба Григорий Иванов заключил с Гончаренко трехлетний контракт, однако в чемпионате-2015/16 команда отыграла под его руководством всего шесть туров, и перед домашним матчем с грозненским «Тереком» (ныне «Ахмат») он неожиданно покинул ее расположение. При этом «Урал» несколько дней скрывал информацию о ситуации с главным тренером. Та история с исчезновением Гончаренко вызвала большой и скандальный резонанс. Что называется, в кулуарах его демарш связывали с нежеланием участвовать в «странном» матче, а перед той игрой с «Тереком» ходили разговоры, что «Урал» должен был «вернуть» грозненцам очки, которые те якобы отдали ему в конце предыдущего чемпионата. Букмекеры давали подозрительные коэффициенты на исход этой встречи, а некоторые и вовсе отказывались принимать ставки на нее.

В итоге екатеринбуржцы подтвердили отставку Гончаренко, заявив, что расстались с ним по обоюдному согласию из-за расхождения во взглядах на развитие клуба.

Между тем сейчас ни Иванов, ни Гончаренко никак не прокомментировали инцидент семилетней давности. Понятно, что оба перевернули эту страницу, решив не ворошить прошлое. Президент «Урала» лишь отшутился по поводу причин той отставки, сказав в интервью изданию «Спорт-Экспресс», что «уже старенький и ничего не помнит». Новый контракт с Гончаренко подписан на два года. Причем Григорий Иванов подчеркнул, что по-прежнему считает его одним из лучших специалистов страны.

Последним местом работы Виктора Гончаренко был «Краснодар», из которого его уволили в январе текущего года. Кстати, эта отставка тоже выглядела несколько странно, учитывая, что произошла в перерыве между двумя частями чемпионата, практически во время отпуска. По неофициальным данным, у Гончаренко опять возникли расхождения с руководством клуба, теперь в лице владельца «Краснодара» Сергея Галицкого. Да и спортивные показатели у кубанцев при нем были средние, если брать в расчет достаточно высокую на тот момент стоимость их состава.

Вообще, былая слава Гончаренко как-то стала сходить на нет, и началось это, когда он еще возглавлял ЦСКА. Некогда подававший большие надежды тренер не оправдал ожиданий. Если на первых порах все складывалось хорошо и армейцы дважды подряд завоевали с ним серебряные медали, то затем они перестали попадать в тройку и на международной арене совсем не радовали результатами. Более того, наступило разочарование, и все закончилось тем, что в марте 2021 года, не дожидаясь скорого окончания сезона, Гончаренко попросили из ЦСКА на выход. Даже в родной Белоруссии ему не дали приз лучшего тренера, который до этого вручали пять лет подряд, а всего у него десять таких титулов.

И в «Краснодаре» Гончаренко не удалось перезапустить свою карьеру. Теперь он, видимо, попробует сделать это в «Урале». Правда, стартовать придется с самых низов.

После пяти туров чемпионата екатеринбуржцы находятся на последнем месте. Четыре поражения подряд с общим счетом 1:10 подтолкнули руководство клуба к решению об отставке Игоря Шалимова. Исполнявший обязанности главного тренера Евгений Аверьянов сумел недавно добыть первое очко благодаря нулевой ничьей с дебютантом премьер-лиги «Факелом». Ну а в следующем туре «Урал» ждет сверхпринципиальный по нынешним меркам матч с «Пари Нижним Новгородом», который тоже неудачно начал чемпионат и с двумя баллами занимает 14-е место.

Александр Ильин