Игорь Шалимов ушел с нулем

Первым клубом Российской премьер-лиги, который решил расстаться с главным тренером по ходу нынешнего сезона, стал екатеринбургский «Урал». Команда, начавшая первенство с четырех поражений подряд, отправила в отставку Игоря Шалимова, поступив точно так же, как и год назад, когда после серии неудач на старте турнира заменила Шалимовым на посту наставника Юрия Матвеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер команды «Урал» Игорь Шалимов (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Главный тренер команды «Урал» Игорь Шалимов (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Урал» объявил, что в отставку с поста главного тренера клуба отправлен Игорь Шалимов. Таким образом, екатеринбуржцы стали первым клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), расставшимся с руководителем тренерского штаба по ходу открывшегося в середине июля очередного сезона.

Любопытно, что «Урал» практически скопировал свой же прошлогодний трюк. В предыдущем первенстве он тоже решил уволить наставника — Юрия Матвеева — в августе, после серии неудач на старте турнира. Тогда екатеринбуржцы в трех турах набрали одно очко. Освобожденная Матвеевым должность досталась Шалимову, и выбор клубного менеджмента можно было считать правильным. «Урал», пусть и с огромным трудом, сохранил по итогам чемпионата место в высшем дивизионе, финишировав 12-м.

К расставанию с Игорем Шалимовым в августе уже 2022 года привела новая череда стартовых осечек клуба, чья летняя селекционная кампания выглядела весьма скромной.

Он проиграл все четыре матча в чемпионате: с ЦСКА, «Оренбургом», «Краснодаром» и «Спартаком». Грандам, в том числе находящимся в прекрасной форме и лидирующим в турнире армейцам и спартаковцам, «Урал» уступил c разницей в два мяча, а оренбуржцы, только что вернувшиеся в РПЛ, разгромили его со счетом 3:0. При этом после четырех туров в лиге, кроме «Урала», не осталось клубов, не набравших очков. Ближе всего к аутсайдеру располагается с одним баллом ее новичок «Торпедо».

Едва ли нетерпеливость екатеринбургского руководства сильно удивила 53-летнего Игоря Шалимова. Знаменитый в прошлом игрок сборных СССР и России, «Спартака», а также целого ряда зарубежных клубов, включая «Интер», он впервые возглавил клуб РПЛ — элистинский «Уралан» — в 2002 году, будучи совсем молодым специалистом, и продержался в нем 11 месяцев. После этого и до того, как очутиться в «Урале», Шалимов тренировал еще три клуба элитного отечественного дивизиона и всякий раз убеждался в том, что в российских командах наставники редко пользуются большим кредитом доверия. Дольше всего — примерно полтора года — ему удалось проработать в «Краснодаре». Период пребывания Шалимова в «Химках» и «Ахмате» составил меньше года. В «Урале» он был близок к тому, чтобы по крайней мере перекрыть годичный рубеж, но не хватило буквально пары дней.

Екатеринбуржцы уже объявили о том, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Евгений Аверьянов, трудившийся помощником Игоря Шалимова.

Именно он будет готовить команду к матчу пятого тура — в нем «Урал» в пятницу сыграет на выезде с воронежским «Факелом». Между тем, комментируя ситуацию, пресс-атташе уральцев Павел Завьялов сказал «РИА Новости», что «о дальнейших кадровых решениях клуб сообщит дополнительно».

Различные источники интерпретировали эти слова однозначно — как признание, что «Урал» все-таки намерен заполнить вакансию другим тренером. «РБ-Спорт» предполагает, что, изучая кандидатуры полноценного и «долгосрочного» преемника Игоря Шалимова, клуб рассматривает два варианта. Первый — это Денис Клюев, который руководит «Уралом-2», дублем основной команды. Второй — приглашение тренера, уже работавшего в екатеринбургской системе.

Алексей Доспехов