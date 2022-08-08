Игорь Шалимов ушел с нулем

Первым клубом Российской премьер-лиги, который решил расстаться с главным тренером по ходу нынешнего сезона, стал екатеринбургский «Урал». Команда, начавшая первенство с четырех поражений подряд, отправила в отставку Игоря Шалимова, поступив точно так же, как и год назад, когда после серии неудач на старте турнира заменила Шалимовым на посту наставника Юрия Матвеева.
Главный тренер команды «Урал» Игорь Шалимов (справа)
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Урал» объявил, что в отставку с поста главного тренера клуба отправлен Игорь Шалимов. Таким образом, екатеринбуржцы стали первым клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), расставшимся с руководителем тренерского штаба по ходу открывшегося в середине июля очередного сезона.
Любопытно, что «Урал» практически скопировал свой же прошлогодний трюк. В предыдущем первенстве он тоже решил уволить наставника — Юрия Матвеева — в августе, после серии неудач на старте турнира. Тогда екатеринбуржцы в трех турах набрали одно очко. Освобожденная Матвеевым должность досталась Шалимову, и выбор клубного менеджмента можно было считать правильным. «Урал», пусть и с огромным трудом, сохранил по итогам чемпионата место в высшем дивизионе, финишировав 12-м.
К расставанию с Игорем Шалимовым в августе уже 2022 года привела новая череда стартовых осечек клуба, чья летняя селекционная кампания выглядела весьма скромной.
Он проиграл все четыре матча в чемпионате: с ЦСКА, «Оренбургом», «Краснодаром» и «Спартаком». Грандам, в том числе находящимся в прекрасной форме и лидирующим в турнире армейцам и спартаковцам, «Урал» уступил c разницей в два мяча, а оренбуржцы, только что вернувшиеся в РПЛ, разгромили его со счетом 3:0. При этом после четырех туров в лиге, кроме «Урала», не осталось клубов, не набравших очков. Ближе всего к аутсайдеру располагается с одним баллом ее новичок «Торпедо».
Едва ли нетерпеливость екатеринбургского руководства сильно удивила 53-летнего Игоря Шалимова. Знаменитый в прошлом игрок сборных СССР и России, «Спартака», а также целого ряда зарубежных клубов, включая «Интер», он впервые возглавил клуб РПЛ — элистинский «Уралан» — в 2002 году, будучи совсем молодым специалистом, и продержался в нем 11 месяцев. После этого и до того, как очутиться в «Урале», Шалимов тренировал еще три клуба элитного отечественного дивизиона и всякий раз убеждался в том, что в российских командах наставники редко пользуются большим кредитом доверия. Дольше всего — примерно полтора года — ему удалось проработать в «Краснодаре». Период пребывания Шалимова в «Химках» и «Ахмате» составил меньше года. В «Урале» он был близок к тому, чтобы по крайней мере перекрыть годичный рубеж, но не хватило буквально пары дней.
Екатеринбуржцы уже объявили о том, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Евгений Аверьянов, трудившийся помощником Игоря Шалимова.
Именно он будет готовить команду к матчу пятого тура — в нем «Урал» в пятницу сыграет на выезде с воронежским «Факелом». Между тем, комментируя ситуацию, пресс-атташе уральцев Павел Завьялов сказал «РИА Новости», что «о дальнейших кадровых решениях клуб сообщит дополнительно».
Различные источники интерпретировали эти слова однозначно — как признание, что «Урал» все-таки намерен заполнить вакансию другим тренером. «РБ-Спорт» предполагает, что, изучая кандидатуры полноценного и «долгосрочного» преемника Игоря Шалимова, клуб рассматривает два варианта. Первый — это Денис Клюев, который руководит «Уралом-2», дублем основной команды. Второй — приглашение тренера, уже работавшего в екатеринбургской системе.