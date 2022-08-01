Baker Hughes оставит в России скважину

По данным “Ъ”, американская нефтесервисная компания Baker Hughes, продающая на фоне санкций российский бизнес местному менеджменту, значительно сократит его масштабы в стране. Так, ключевым активом, который получат новые владельцы, станет буровое подразделение, задействованных в других бизнесах сотрудников ожидают сокращения. В результате санкций Baker Hughes уже прекратила инвестиции, поставки технологий и сотрудничество с подсанкционными компаниями и обслуживание СПГ-проектов. По мнению экспертов, уход крупных технологических компаний может обернуться дополнительными сложностями и ростом затрат в нефтегазовой отрасли РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Baker Hughes объявила о продаже своего российского нефтесервисного бизнеса местному менеджменту. По данным “Ъ”, менеджмент приобретает буровой сегмент бизнеса, остальные направления, связанные с поставкой оборудования и технологий, будут закрыты, а задействованные там сотрудники — сокращены. Baker Hughes ожидает закрытия сделки до конца года, она потребует одобрения местных властей. «Мы не раскрываем данные о составе новой команды руководства, но можем подтвердить, что в нее входят члены действующего руководства нефтесервисного бизнеса в России»,— заявили “Ъ” в Baker Hughes.

В пресс-релизе компании (.pdf) дополняется, что «новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes — под независимым брендом — и возьмет на себя все текущие активы, пассивы и коммерческие обязательства бизнеса в России».

Другая американская нефтесервисная компания Halliburton также выбрала вариант продажи бизнеса в РФ менеджменту (см. “Ъ” от 18 мая).

«Большая четверка» нефтесервисных компаний — Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford — в марте сообщила об ограничении работы в РФ на фоне санкций против России из-за начала боевых действий на Украине. Речь в первую очередь шла о приостановке новых инвестиций и запрете поставки технологий и оборудования из ЕС. Кроме того, как сообщал “Ъ”, Baker Hughes с 15 мая уведомила контрагентов о разрыве контрактов с попавшими под блокирующие санкции ЕС российскими госкомпаниями, такими как «Роснефть» и «Газпром нефть». В июне “Ъ” сообщал, что компания прекратила обслуживание и СПГ-проектов, отозвав сервисных инженеров с проектов «Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, а также проектных инженеров со строящегося «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа.

В условиях продажи может быть зафиксирована договоренность об обратном выкупе компании и возвращении в РФ, считает партнер коллегии адвокатов Delcredere Денис Юров. Продажа компании менеджменту, по его мнению, позволяет максимально безболезненно провести смену собственников, сохранив бизнес-процессы и контракты.

Доля рынка «большой четверки» нефтесервисных компаний в РФ составляет примерно 15% (от сегмента к сегменту варьируется от 5% до 25%), отмечает независимый эксперт Дмитрий Касаткин, так, у Baker Hughes — 2–3%. По его словам, основные активы Baker Hughes — проектно-инжиниринговые и сервисные центры и производство оборудования. Но несмотря на небольшую долю рынка и объемы бизнеса, компания приносила большую добавленную стоимость нефтегазовой отрасли благодаря квалифицированным кадрам и технологиям, говорит он.

Скорее всего, специалисты самой высокой квалификации уже покинули РФ, считает эксперт, доступ по «белым» каналам к технологиям будет утрачен, как и поддержка ПО.

Иллюстрирует технологический разрыв, продолжает господин Касаткин, количество патентов: у Baker Hughes их более 30 тыс., у российских компаний не более 1 тыс. Уход «четверки» может привести к дополнительным сложностям и затратам при поддержании добычи на зрелых месторождениях в Западной Сибири и при освоении новых активов. Буровой бизнес Baker Hughes — это прежде всего производственные площадки в Тюмени, рассказывает Дмитрий Касаткин, закрытию будет подлежать все, что связано с «нематериальными активами» и глобальной технологической экспертизой: поддержка, проектирование, инжиниринг.

Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел