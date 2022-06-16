Газу оказали медвежью обслугу

По данным “Ъ”, американская Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов. В частности, компания отзывает сервисных инженеров с проектов «Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, а также проектных инженеров со строящегося «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа. Одновременно Baker Hughes прекращает отгрузку для последнего проекта оборудования, в том числе газовых турбин. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии «Арктик СПГ-2».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Американская Baker Hughes отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов «Ямал СПГ» НОВАТЭКа и «Сахалин-2» «Газпрома», проектных инженеров со строящегося проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», а также прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов в РФ. Об этом “Ъ” сообщили источники среди российских контрагентов компании. По их словам, фактически это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможной поставку запчастей для его ремонтов.

Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а «Газпром» и НОВАТЭК не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.

Завершение строительства первой линии «Арктик СПГ-2» на 6,6 млн тонн сейчас напрямую зависит от поставок газовых турбин Baker Hughes — LM9000. Всего на первую линию должно быть поставлено семь турбин (часть на процесс производства СПГ, часть — на генерацию электроэнергии), но, по данным “Ъ”, НОВАТЭКу пока отгружена лишь половина машин. Заменить это оборудование сейчас, по сути, нечем: в РФ аналоги не выпускаются, а линии по производству СПГ уже спроектированы под LM9000.

В НОВАТЭКе на запрос “Ъ” о возможной задержке ввода первой линии «Арктик СПГ-2» и о количестве полученных машин не ответили. У «Сахалина-2» (у «Газпрома» 50%+1 акция) заключен долгосрочный сервисный контракт на обслуживание четырех турбин Frame 7EA (используются в технологическом процессе, мощность — 90 МВт) и пяти турбин Frame 5 (25 МВт, для генерации энергии). В проектной компании Sakhalin Energy на запрос “Ъ” не ответили.

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон 19 мая говорил, что компания пока сохраняет планы запуска первой линии «Арктик СПГ-2» в 2023 году. Для этого плавучая платформа из Мурманска в акваторию Обской губы должна быть отправлена в навигацию 2022 года, которая продлится примерно до конца августа. «Большие сложности сегодня с введением санкций, и не только сложности санкционные по самой продукции и услугам, много сложностей логистических... Нам удается побеждать пока эти сложности, и пока мы планов по срокам ввода не меняем»,— пояснял господин Михельсон.

В рамках «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК планировал построить три линии по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая, запуск второй линии планировался на 2024 год, третьей — на 2025 год. При этом глава TotalEnergies Патрик Пуянне (у компании 10% в проекте) сообщал, что первая платформа «Арктик СПГ-2» готова на 98% и имеет высокие шансы на завершение, но «могут быть некоторые каверзные моменты», потому что часть оборудования еще не поставлена в РФ (цитата по Bloomberg).

По оценке господина Михельсона, локализация оборудования для «Арктик СПГ-2» — в частности, криогенного оборудования, необходимого для производства СПГ,— может занять два-три года. Пока локализация составляет около 50%. Леонид Михельсон уточнял, что НОВАТЭК уже начал предпроектные работы по строительству нового СПГ-завода по российской технологии мощностью 5 млн тонн.

Глава направления «Водород и энергоэффективность» Центра энергетики школы управления «Сколково» Юрий Мельников отмечает, что газовые турбины авиационного типа, типичные для нефтегазовой отрасли и известные под брендом General Electric (GE), примерно с 2019 года выпускаются и обслуживаются Baker Hughes. В РФ их производство не локализовано: «РЭП Холдинг» в партнерстве с GE с 2013 года занимался турбиной другого типоразмера — MS5002E (32 МВт). Поэтому, признает эксперт, можно ожидать объективных трудностей в обслуживании, если Baker Hughes примет решение остановить работу по сервисным контрактам и поставку запчастей. Наиболее серьезные проблемы, по его мнению, могут возникнуть с обслуживанием деталей горячего тракта — камеры сгорания и первых ступеней турбины.

Татьяна Дятел