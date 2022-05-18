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Коммерсантъ FM
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Иностранный нефтесервис свое отбурил

Крупнейшие компании ищут способы ухода из РФ

Введенные против РФ западные санкции, в том числе вступившие в силу 15 мая блокирующие санкции ЕС против «Роснефти» и «Газпром нефти», заставили иностранные нефтесервисные компании пересмотреть свой подход к бизнесу. Так, Baker Hughes разорвала все контракты, в том числе сервисные, с подсанкционными компаниями, тогда как Halliburton передала имущество российского филиала новому юрлицу, которое собирается затем продать местному менеджменту. Schlumberger, которая в наибольшей степени представлена в РФ, может рассмотреть аналогичный сценарий.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Крупнейшие иностранные нефтесервисные компании, работающие в России, по-разному адаптируются к работе в условиях западных санкций. Американская Baker Hughes, по данным “Ъ”, с 15 мая расторгла все действующие контракты со своими российскими контрагентами, согласившись на выплату штрафов за их неисполнение, утверждают источники “Ъ” на рынке, знакомые с ситуацией. В первую очередь речь идет о сервисных контрактах, так как поставки основного оборудования либо были уже завершены до введения санкций, либо процедуры по заключению новых контрактов были заморожены. В Baker Hughes сообщили “Ъ”, что «в соответствии с требованиями ЕС, вступившими в силу 15 мая, компания ограничила деятельность с определенными российскими заказчиками».

С 15 мая компаниям, зарегистрированным в ЕС, запрещено прямо или косвенно совершать любые операции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», так и с лицами, которые принадлежат компаниям более чем на 50% или действуют от имени или по указанию компаний (блокирующие санкции), поясняет юрист группы спецпроектов Vegas Lex Дарья Закабуня. Учитывая, что «Роснефть» и «Газпром нефть» осуществляют деятельность в энергосекторе РФ, то на них также будут распространяться и секторальные санкции ЕС и США, поясняет госпожа Закабуня, в частности запрет на поставку оборудования, технологий, услуг и трудовых ресурсов. Соблюдение запретов обязательно для лиц из ЕС, а также для лиц, осуществляющих деятельность на территории ЕС, рассказывает юрист.

По оценке Vygon Consulting, Schlumberger занимает около 8% российского рынка нефтесервисных услуг, Halliburton и Baker Hughes — по 2%, при этом последние годы доля иностранных компаний на российском рынке снижалась. Присутствие в России не является для крупных нефтесервисных компаний критически важным: у Schlumberger на Россию в среднем в 2020–2021 годах приходилось 5% глобальной выручки, у Halliburton — 2–3%, у Baker Hughes — 2%.

После начала спецоперации на Украине Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes осудили начало боевых действий, однако не ушли из страны. Так, у Halliburton, заявившей в марте о немедленном прекращении деятельности в РФ, из-за санкций возникли проблемы с регистрацией, которые могли помешать деятельности после 14 мая. Для продолжения работы по согласованию с властями США и Швейцарии компания перевела имущество своего филиала в РФ со швейцарского юрлица Halliburton International GmbH на ООО «Бурсервис», следует из письма вице-президента компании Грэма Тейлора сотрудникам, которое пересказывают собеседники “Ъ”. Из письма также следует, что Halliburton в итоге планирует передать свой бизнес в РФ российскому менеджменту.

Schlumberger, которая имеет наибольший уровень присутствия в РФ, не заявляла об уходе. При этом, по словам одного из собеседников “Ъ”, для того чтобы избежать рисков от будущих санкций, рассматривается вариант передачи бизнеса российскому менеджменту. Другой собеседник “Ъ” утверждает, что у Schlumberger вообще нет проблем, поскольку санкции не запрещают работу российским юрлицам. Санкции касаются ввоза материалов, оборудования, технологий из ЕС и привлечения персонала, поясняет один из источников “Ъ”, могут влиять и политические мотивы, связанные с «отношением многих стран к российской агрессии». «Мы продолжаем следить за динамично развивающейся ситуацией и действуем в полном соответствии с применимым международным и российским законодательством»,— заявили “Ъ” Schlumberger.

Как подчеркивает Дарья Закабуня, санкции не имеют экстерриториального действия в России: соответственно, российские дочерние структуры нефтесервисных компаний, строго говоря, не обязаны их соблюдать. В то же время очевидно, что их поведение будет определяться головными зарубежными офисами, уточняет юрист, а потому исключать отказ от сотрудничества с российскими «Роснефтью» и «Газпром нефтью» нельзя.

Дмитрий Козлов, Яна Рождественская

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